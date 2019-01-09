Hyundai Styx olarak adlandırılan yeni model Türkiye'de üretilebilir

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Hyundai’nin global pazarda satışa sunmayı hedeflediği yeni kompakt crossover modeliyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Carandbike’ın şirket yetkililerinden elde ettiği bilgiye göre aracın ismi Hyundai Styx olacak. Hyundai Styx, 17 Nisan 2019’da düzenlenmesi planlanan New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Koreli üreticinin yeni kompakt crossover modeli Hyundai Styx, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Kona’nın hemen altında kendine yer bulacak. Motor seçeneklerinin 1.2 benzinli ve 1.5 dizel arasında değişiklik göstereceği araçta şanzıman seçenekleri de pazara bağlı olarak değişecek. Araç Hyundai’nin ürün gamında yer alan Grand i10 ve Xcent modelleriyle aynı platformu paylaşacak. 2020 yılında Kia da bu platforma sahip bir kompakt crossover üretecek.

Türkiye'de de üretimi yapılabilir

2016 Delhi Otomobil Fuarı’nda konsept olarak tanıtılan Hyundai Styx’in tasarımı bu konsepte benzemeyecek. Aracın iç ve dış tasarımında daha farklı çizgilere yer verilecek. Üretiminde Hindistan’ın kilit rol oynaması beklenen yeni Styx’in Türkiye ve Güney Kore’de de üretilmesinin muhtemel olduğu söyleniyor. Daha önce QXI kod adıyla karşımıza çıkan aracın Hindistan ve denizaşırı bölgelerdeki testleri devam ediyor.

Hyundai’nin son dönemde satışa sunduğu araçlardaki gibi yeni güvenlik teknolojileriyle donatılması beklenen Styx’te sunroof ve geniş bilgi-eğlence ekranı gibi opsiyonların sunulacağı belirtiliyor. İlk etapta satışa sunulacak benzinli ve dizel versiyonları ilerleyen zamanlarda hibrit veya tamamen elektrikli versiyonların da izleyeceği gelen haberler arasında.

İsmi Yunan mitolojisinden geliyor

Son olarak aracın ismine değinelim. Koreli üreticinin geçtiğimiz yıl satışa sunduğu B-SUV modeli Kona, ismini Hawaii’nin ünlü bir bölgesinden alıyordu. Styx ismi ise Yunan mitolojisinden geliyor. Yunan mitolojisinde canlıların yaşadığı dünyayı Hades’ten ayıran nehre Styx adı verilmiş. Ayrıca Aşil’in de bu nehire girerek ölümsüz olduğuna inanılıyor.

https://auto.ndtv.com/news/hyundai-styx-subcompact-suv-world-debut-in-april-at-new-york-show-1973822