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Hyundai Styx olarak adlandırılan yeni model Türkiye'de üretilebilir

Koreli üreticinin global pazardaki crossover satışlarını arttırmak için satışa sunacağı araçla ilgili bilgiler ortaya çıktı. Hyundai Styx olarak adlandırılacak aracın üretimi Türkiye'de de yapılabilir
4 ay
3,1b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hyundai Styx olarak adlandırılan yeni model Türkiye'de üretilebilir
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Hyundai’nin global pazarda satışa sunmayı hedeflediği yeni kompakt crossover modeliyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Carandbike’ın şirket yetkililerinden elde ettiği bilgiye göre aracın ismi Hyundai Styx olacak. Hyundai Styx, 17 Nisan 2019’da düzenlenmesi planlanan New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirecek.

Koreli üreticinin yeni kompakt crossover modeli Hyundai Styx, geçtiğimiz yıl satışa sunulan Kona’nın hemen altında kendine yer bulacak. Motor seçeneklerinin 1.2 benzinli ve 1.5 dizel arasında değişiklik göstereceği araçta şanzıman seçenekleri de pazara bağlı olarak değişecek. Araç Hyundai’nin ürün gamında yer alan Grand i10 ve Xcent modelleriyle aynı platformu paylaşacak. 2020 yılında Kia da bu platforma sahip bir kompakt crossover üretecek.

Türkiye'de de üretimi yapılabilir

2016 Delhi Otomobil Fuarı’nda konsept olarak tanıtılan Hyundai Styx’in tasarımı bu konsepte benzemeyecek. Aracın iç ve dış tasarımında daha farklı çizgilere yer verilecek. Üretiminde Hindistan’ın kilit rol oynaması beklenen yeni Styx’in Türkiye ve Güney Kore’de de üretilmesinin muhtemel olduğu söyleniyor. Daha önce QXI kod adıyla karşımıza çıkan aracın Hindistan ve denizaşırı bölgelerdeki testleri devam ediyor.

Hyundai’nin son dönemde satışa sunduğu araçlardaki gibi yeni güvenlik teknolojileriyle donatılması beklenen Styx’te sunroof ve geniş bilgi-eğlence ekranı gibi opsiyonların sunulacağı belirtiliyor. İlk etapta satışa sunulacak benzinli ve dizel versiyonları ilerleyen zamanlarda hibrit veya tamamen elektrikli versiyonların da izleyeceği gelen haberler arasında.

İsmi Yunan mitolojisinden geliyor

Son olarak aracın ismine değinelim. Koreli üreticinin geçtiğimiz yıl satışa sunduğu B-SUV modeli Kona, ismini Hawaii’nin ünlü bir bölgesinden alıyordu. Styx ismi ise Yunan mitolojisinden geliyor. Yunan mitolojisinde canlıların yaşadığı dünyayı Hades’ten ayıran nehre Styx adı verilmiş. Ayrıca Aşil’in de bu nehire girerek ölümsüz olduğuna inanılıyor.


https://auto.ndtv.com/news/hyundai-styx-subcompact-suv-world-debut-in-april-at-new-york-show-1973822 Yorum Yaz
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Ekrem71.5 4 ay en beğenilen
Tüm avrupa taşısın fabrikaları buraya adam kendi vatandaşına 1600 euro vercene türk işcilere 200 euro verir kâra bak arkadaş 1000 işçi çalışsa....
1 Yanıt Yanıtla +16
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DH Misafiri 4 ay
Hyundai styx; Hindistan'da i20 ve Creta arasında konumlandırılacak bu modelin Maruti Suzuki Vitara Brezza, Tata Nexon, Ford EcoSport ve yakında piyasaya çıkacak olan Mahindra XUV 300'ye büyük rakip olması bekleniyor. .
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AO 4 ay
i30 dışında bence hiç bir sıkıntı yok tasarım olarak. Kona olsun i10 olsun bence kendi segmentinin en iyilerinden i20 de makyajla arka tarafı makak maymununa çevirdiler onun dışında bir sıkıntı yok. Elentra da kapaklı jant olmazsa gayet güzel duruyor.
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DH Misafiri 4 ay
Türkiye'de üretilecek olması sevindirici. Umarım Hyundai bu sefer ortaya iyi birşey çıkartmayı başarır ama ben hiç iyi birşey çıkartacaklarını hiç sanmıyorum son yıllarda çıkarttıkları birbirinde çirkin modelleri gördükten sonra
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DH Misafiri 4 ay
Adamlar Türk işçiye 200 euro verip Türkler kazanacağına kendi vatandaşıma 1600 euro veririm vatandaşımı kalkındırırım daha iyi diye düşünüyor. Bizimkilerde ucuz işçi diye Suriyeli, Iraklı, Afganlı çalıştırıp kendi vatandaşını işsiz bırakıyor. Zihniyet farkını sanırım anlamışsınızdır..
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Krone 4 ay
Ben bu yabancı markaların Türkiye'de üretim/montaj yapmasında eleştirecek bir şey görmüyorum. Nüfus fazla, işsizlik de oldukça fazla. En azından istihdam artar. Asgari ücret az maz. İstihdamın artması daha önemli.
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oneyy1905 4 ay
A SUV, ilginç bir alana giriyorlar. Tam Avrupa'da iş yapmalık segment.
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elcas 4 ay
panda styx
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erdal85 4 ay
Kona b segmenti değil mi bu A segmenti olur bence. Her segmente 2 araç sıkıntı olur hoş 120 binden satarlar biz de alamayız ama
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inifiesta 4 ay
Ön farları Citroen C3-C4 Aircross farlarına benziyor.
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DH Misafiri 4 ay
Hyundai'ın 2018-19 yılı tasarımları berbat eskiden markanın kendine özgü hoş bir tasarımı vardı ama yeni tasarımlarının hepsi çok çirkin hiçbir modelini beğenmiyorum. Hyundai, i30, i20 derken hepsini mahvetti
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