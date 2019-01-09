Yeni Mercedes CLA nihayet resmi olarak tanıtıldı

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Tanıtımından bir gün önce tasarım hatlarını belli eden teaser videosuyla karşımıza çıkan yeni Mercedes-Benz CLA üzerindeki örtü nihayet tamamen kalktı. Alman üreticinin sürüş dinamiklerine ve aerodinamiğe ekstra özen gösterdiği yeni Mercedes-Benz CLA birçok alanda modernleşmiş. İşte yeni Mercedes-Benz CLA ve özellikleri:

Giriş seviyesi model olma özelliğini artık A Serisi Sedan’a kaptıran yeni Mercedes-Benz CLA 4688 mm uzunluğa ve 1830 mm genişliğe sahip. Bu da dört kapılı coupe formunda karşımıza çıkan aracı selefinden 48 mm daha uzun ve 53 mm daha geniş yapıyor. Bagaj hacminin 10 litre iyileştirilerek 460 litreye çıkarıldığı araçta 30 mm uzayan aks mesafesi de daha geniş bir yaşam alanı vadediyor.

Motorların çoğu A Serisi'nden alınacak

Yeni nesil CLA’yı Las Vegas’ta düzenlenen CES 2019’da tanıtmayı tercih eden Mercedes, etkinlikteki otomobili CLA 250 formunda karşımıza çıkardı. Bu da aracın kaputunun altında 2.0 litre dört silindirli turbo motor olduğu anlamına geliyor. 225 beygir güç ve 350 Nm tork üreten bu motor 7 ileri otomatik şanzımanla birlikte görev yapıyor. Diğer motor seçeneklerini henüz açıklamayan Alman üretici A Serisi’nde kullanılan çoğu motorun yeni CLA’da da yer alacağını belirtti. Ayrıca manuel, otomatik, ve 4Matic seçenekleri de mevcut olacak.

Sürüş dinamiklerinin önemli bir rol oynadığı yeni Mercedes-Benz CLA’da ön ve arka iz genişliği sırasıyla 63 mm ve 53 mm artırılmış. Ayrıca yapılan iyileştirmeler sonucu aracın daha fazla yere basması sağlanmış. Her modelinde olduğu gibi aerodinamiğe de önem veren Mercedes, hava sürtünme katsayısını 0.23’te tutmayı başarmış.

MBUX'un güncel versiyonuyla geliyor

Tahmin edeceğiniz üzere yeni CLA’nın kabin tasarımı A Serisi’ne büyük oranda benziyor. Ancak yapay zekalı MBUX bilgi-eğlence sisteminde bazı önemli yenilikler mevcut. Sistemin güncel versiyonunun artık daha fazla komut algılayabileceği söyleniyor. Ayrıca MBUX’un artık el hareketlerini de algılayabildiği de yapılan açıklamalar arasında. Sürücü asistanlarına bakıldığında ise S Serisi’ndeki pek çok özelliğin yeni Mercedes-Benz CLA’ya aktarıldığını görüyoruz. Seviye 2 otonom sürüş, aktif acil durum freni, şerit değiştirme asistanı ve aktif fren asistanı bunlardan bazıları.

Yeni Mercedes-Benz CLA’nın Avrupa satışlarına mayıs ayında başlanacak. ABD’de ise yıl sonuna doğru satışa çıkacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.