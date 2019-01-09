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Yeni Mercedes CLA nihayet resmi olarak tanıtıldı

Alman üreticinin daha dinamik ve modern bir model olarak güncellediği yeni Mercedes-Benz CLA nihayet tanıtıldı. Yeni CLA'da MBUX'un güncel versiyonu ve bir dizi teknolojik yenilikler mevcut.
4 ay
24,2b
1
43
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Mercedes CLA nihayet resmi olarak tanıtıldı
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Tanıtımından bir gün önce tasarım hatlarını belli eden teaser videosuyla karşımıza çıkan yeni Mercedes-Benz CLA üzerindeki örtü nihayet tamamen kalktı. Alman üreticinin sürüş dinamiklerine ve aerodinamiğe ekstra özen gösterdiği yeni Mercedes-Benz CLA birçok alanda modernleşmiş. İşte yeni Mercedes-Benz CLA ve özellikleri:

Giriş seviyesi model olma özelliğini artık A Serisi Sedan’a kaptıran yeni Mercedes-Benz CLA 4688 mm uzunluğa ve 1830 mm genişliğe sahip. Bu da dört kapılı coupe formunda karşımıza çıkan aracı selefinden 48 mm daha uzun ve 53 mm daha geniş yapıyor. Bagaj hacminin 10 litre iyileştirilerek 460 litreye çıkarıldığı araçta 30 mm uzayan aks mesafesi de daha geniş bir yaşam alanı vadediyor.

Motorların çoğu A Serisi'nden alınacak 

Yeni nesil CLA’yı Las Vegas’ta düzenlenen CES 2019’da tanıtmayı tercih eden Mercedes, etkinlikteki otomobili CLA 250 formunda karşımıza çıkardı. Bu da aracın kaputunun altında 2.0 litre dört silindirli turbo motor olduğu anlamına geliyor. 225 beygir güç ve 350 Nm tork üreten bu motor 7 ileri otomatik şanzımanla birlikte görev yapıyor. Diğer motor seçeneklerini henüz açıklamayan Alman üretici A Serisi’nde kullanılan çoğu motorun yeni CLA’da da yer alacağını belirtti. Ayrıca manuel, otomatik, ve 4Matic seçenekleri de mevcut olacak.

Sürüş dinamiklerinin önemli bir rol oynadığı yeni Mercedes-Benz CLA’da ön ve arka iz genişliği sırasıyla 63 mm ve 53 mm artırılmış. Ayrıca yapılan iyileştirmeler sonucu aracın daha fazla yere basması sağlanmış. Her modelinde olduğu gibi aerodinamiğe de önem veren Mercedes, hava sürtünme katsayısını 0.23’te tutmayı başarmış.

MBUX'un güncel versiyonuyla geliyor 

Tahmin edeceğiniz üzere yeni CLA’nın kabin tasarımı A Serisi’ne büyük oranda benziyor. Ancak yapay zekalı MBUX bilgi-eğlence sisteminde bazı önemli yenilikler mevcut. Sistemin güncel versiyonunun artık daha fazla komut algılayabileceği söyleniyor. Ayrıca MBUX’un artık el hareketlerini de algılayabildiği de yapılan açıklamalar arasında. Sürücü asistanlarına bakıldığında ise S Serisi’ndeki pek çok özelliğin yeni Mercedes-Benz CLA’ya aktarıldığını görüyoruz. Seviye 2 otonom sürüş, aktif acil durum freni, şerit değiştirme asistanı ve aktif fren asistanı bunlardan bazıları.

Yeni Mercedes-Benz CLA’nın Avrupa satışlarına mayıs ayında başlanacak. ABD’de ise yıl sonuna doğru satışa çıkacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.


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A NEW LİFE 4 ay en beğenilen

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1 Yanıt Yanıtla +20
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deoks 4 ay
Nihayet ya. Doğduğumdan beri para biriktiriyorum bu araba için.
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Mnr980 4 ay
kıskanmamak eldemi
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1 Avatar
cihangir151 4 ay
Yandan insignia gibi sanki
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DH Misafiri 4 ay
Biri vergi avantajı demiş ama dolar kurundan haberi yok sanırım. Eski CLA bile 260bin tl bandından satılıyor şu sıralar. Şu arabaya 280-300k vermek şu koşullarda saçmalık. Yeni A serisi hatchback bile 233bin tl’den başlıyor. Mantıksızlıklar silsilesi.
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DH Misafiri 4 ay
O torpidonun kilitli falan açma kısmı nedir öyle ya hiç yakışmış mı
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DH Misafiri 4 ay
Arabanın şasesi uzayınca birseye benzemiş güzel olmuş. Bizim vergi sisteminin değişmesi lazım yoksa bu arabalar hayal 2.0L için söylüyorum.
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A.B.D(azimBora) 4 ay
eskisinden çok bir farkı yok gibi.
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al-ozaria 4 ay
Yandan bakınca arkası sanki biraz hantal ve uzun duruyor gibi. :S
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DH Misafiri 4 ay
arabada vergi ..içkide vergi.adamların 10 kuruşa aldıgına 30 kurus veriyor..ki onlar 30 kurus kazanırken biz 10 kurus kazanıyoruz!!ukraynadan beter olduk..
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cabriyo 4 ay
bmw audiye bakıyorum mersedesin bu tasarımı yanında sanki 20 yıl öncenin demode arabaları gibi kalıyor.
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drjacob 4 ay
mercedes aşığıyım ama şu ekran olayı hoşuma gitmedi , tesla benzeri bir ekran bekliyorum artık araçlardan
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pat55 4 ay
Sınıf olarak c plus olmuş. Bunun yerine a serisi sedanı tercih ederim.Bence daha orantılı duruyor.
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