JBL, taşınabilir hoparlör ailesini 3 yeni üye ile genişletiyor

Dünyaca ünlü Harman firmasının alt kuruluşu olarak faaliyet gösteren JBL, taşınabilir hoparlör serisine 3 yeni üye daha eklediğini duyurdu. Yeni ürünler JBL Flip, JBL Micro Wireless ve JBL Micro II şeklinde sıralanıyor ve kılıfına koyarak yanınızda taşımanız için oldukça ideal.





JBL Flip modeli iki yüksek performanslı sürücü ve bass portu barındıran silindirik bir yapıya sahip. Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlantı kurabilirken, entegre mikrofonu ile eller serbest görüşme veya Skype gibi hizmetleri kullanmak mümkün. Şarj edilebilir bataryası 5 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Dijital sinyal işleyici yazılımı ile de daha kaliteli ses ve daha derin bass tepkisi elde edilebiliyor. Ürün 99$ fiyat etiketine sahip.





JBL Micro Wireless yassı bir silindiri andırıyor ve çantanıza kolaylıkla sığabilecek bir tasarıma sahip. Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanabilme, kablo ile 3.5mm girişlere uyumluluk, 40mm sürücü, entegre bass portu, şarj edilebilir Li-Ion batarya ile 5 saat kullanım ömrü şeklinde özelliklere sahip. Kablo ile diğer JBL Micro hoparlörlere bağlanarak ses tecrübenizi katlayarak artırabiliyor. Ürün 59$ seviyesinde.





JBL Micro II ise Micro Wireless ile tamamen aynı özelliklere sahip. Sadece kablosuz bağlantı özelliği bulunmuyor.Fiyatı ise 39$.









http://www.jbl.com/estore/jbl/us/product/productDetails.jsp?pid=JBL%20MICRO%20II