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JBL, taşınabilir hoparlör ailesini 3 yeni üye ile genişletiyor

6 yıl
12b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyaca ünlü Harman firmasının alt kuruluşu olarak faaliyet gösteren JBL, taşınabilir hoparlör serisine 3 yeni üye daha eklediğini duyurdu. Yeni ürünler JBL Flip, JBL Micro Wireless ve JBL Micro II şeklinde sıralanıyor ve kılıfına koyarak yanınızda taşımanız için oldukça ideal.

JBL Flip modeli iki yüksek performanslı sürücü ve bass portu barındıran silindirik bir yapıya sahip. Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlantı kurabilirken, entegre mikrofonu ile eller serbest görüşme veya Skype gibi hizmetleri kullanmak mümkün. Şarj edilebilir bataryası 5 saatlik bir kullanım süresi sunuyor. Dijital sinyal işleyici yazılımı ile de daha kaliteli ses ve daha derin bass tepkisi elde edilebiliyor. Ürün 99$ fiyat etiketine sahip.

JBL Micro Wireless yassı bir silindiri andırıyor ve çantanıza kolaylıkla sığabilecek bir tasarıma sahip. Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanabilme, kablo ile 3.5mm girişlere uyumluluk, 40mm sürücü, entegre bass portu, şarj edilebilir Li-Ion batarya ile 5 saat kullanım ömrü şeklinde özelliklere sahip. Kablo ile diğer JBL Micro hoparlörlere bağlanarak ses tecrübenizi katlayarak artırabiliyor. Ürün 59$ seviyesinde.

JBL Micro II ise Micro Wireless ile tamamen aynı özelliklere sahip. Sadece kablosuz bağlantı özelliği bulunmuyor.Fiyatı ise 39$.
JBL, taşınabilir hoparlör ailesini 3 yeni üye ile genişletiyor
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http://www.jbl.com/estore/jbl/us/product/productDetails.jsp?pid=JBL%20MICRO%20II Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
Ben de Flip2 var,çok mennunum. 20 watt çıkışı var. Basları ve sesinin kalitesi,ürünün fiyatına göre mükemmel. Bang Olufsen almayacaksanız kesinlikle JBL alabilirsiniz düşünmeden.
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DH Misafiri 3 yıl
Ben de Flip2 var,çok mennunum. 20 watt çıkışı var. Basları ve sesinin kalitesi,ürünün fiyatına göre mükemmel. Bang Olufsen almayacaksanız kesinlikle JBL alabilirsiniz düşünmeden.
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csheer 4 yıl
JBL markasının bu çalışmasından dolayı pek sasırmadım cunku JBL markası dunyanın kalıte ve prestij bakımından ses sıstemlerı uretıcısı olarak oncu bır marka
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aycibin 4 yıl
geçenlerde almak için araştırıyordum.iki modeli de taradım.flip pahalı,micro ise ufak geldi :) bana ikisinin arası birşey lazımdı.ilgilenene micro'nun wireless modeli de 15-20tl farkla bulunabiliyor.
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DH Misafiri 6 yıl
MESAJ
YOK
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webmaster-mt 6 yıl
39 dolar ve jbl
vaybe
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staroftheskies 6 yıl
JBL Flip, logitech s220 ye göre nasıl ses verir sizce (JBL flip in hoparlörleri 1 er watt daha güçlü ancak subwoofer yok sanırım)
bana en az s220 kadar ses verecek (güç değil kalite olarak) taşınabilir hoparlör lazım
teşekkürler

Logitech S220 Siyah 2+1 Hoparlör

Toplam RMS Gücü: 17 W RMS
Hoparlör: 8 W RMS (4 W x 2)
Subwoofer: 9 W RMS
Kulaklık Jag: 3.5 mm
Mikrofon Jag: 3.5 mm



JBL Flip

SPECS AND INFORMATION
Transducers
• 2 x 1-1/2" (38mm)
Amplifier power
• 2 x 5W
Frequency response
• 150Hz – 20kHz
Signal-to-noise ratio
• >80dB
Battery type
• Li-ion rechargeble
Bluetooth transmitter frequency range
• 2.402 – 2.480GHz
Bluetooth transmitter power
• 20 dBm
Bluetooth transmitter modulation
• GFSK
Listening time on battery power
• >5 hours
Battery charge time
• 3 hours
Dimensions (W x H x D)
• 2-7/16" x 6-5/16" (63mm x 160mm)\
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JuelzII 6 yıl
Jbl Kolonlarını Çok Seviyorum ya iyi ses veriyor
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