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    ŞOK marketler cam silme robotları, şarj ürünleri ve dizüstü bilgisayarlar satıyor

    11 Aralık ŞOK aktüel ürünler arasında Kochler ve Yui markasına ait cam temizleme robotları, HP ve Lenovo dizüstü bilgisayarlar, iXtech powerbank modelleri yer alıyor.
    11 Aralık ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Bu hafta ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında cam temizleme robotlarından dizüstü bilgisayarlara, şarj ürünlerinden kablosuz kulaklıklara ve robot süpürgelere kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    11 Aralık ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    11 Aralık ŞOK aktüel ürünler arasında cam temizleme robotları yer alıyor. Daha uygun fiyatlı olarak Kochler markasına ait uzaktan kumandalı ve 3 modlu otomatik cam temizleme robotu 3699TL seviyesinde. 

    Yui markasının 2800Pa emiş gücü olan ve uygulama destekli akıllı cam silme robotu 6499TL iken aynı markanın 3000Pa emiş gücü olan ve yine uygulama destekli akıllı cam temizleme robotu da 7999TL olarak satılacak. 

    Lenovo markasına ait 16 inçlik Full HD ekran, AMD Ryzen 5 7530U işlemci, 8GB RAM, 512GB SSD oln dizüstü bilgisayar 18999TL iken, HP markasına ait 15.6 inçlik Full HD ekran, Intel Core i5 1235U işlemci, 32GB RAM ve 512GB SSD olan dizüstü bilgisayar ise 16999TL. 

    iXtech markasına ait MagSafe uyumlu 20000mAh powerbank modeli 1899TL, 65W çıkışlı 20000mAh powerbank 2499TL, aktir gürültü engelleme yapabilen X-E22 kablosuz kulaklık 1899TL ve IX-23 kablosuz kulaklık 2299TL. 
     

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