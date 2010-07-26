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Jackpots Slot ile iPhone'lar jackpot makinelerine dönüşüyor

Jackpot Slots adı verilen iPhone dock ünitesi farklı işlevi ile dikkat çekiyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iPhone
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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iPhone için üretilen farklı fonskiyonlara ait dock ünitelerine bir yenisi daha eklendi. Jackpot Slots adı verilen dock ünitesi iPhone kullanıcılarına Jackpot oyununu gerçekçi bir şekilde oynama deneyimi sunuyor. Jackpot Slots adı verilen dock ünitesi standart dock birimlerinin sahip olduğu senkronizasyon ve şarj işleminin yanında tasarımında barındırdığı kol ile Jackpot oynama imkanı sunuyor. iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olan dock ünitesinin tek gereksinimi 3.0 veya üstü işletim sistemi olarak belirtilmiş. iPhone için üretilen Jackpot Slots isimli dock ünitesi 39.99$ fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.
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e j d e r 9 yıl
ikumarhane !
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KayhanKaan 9 yıl
Kumarbazlara gün doğdu
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
cebindeki casino:)
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mehmetgirgin 9 yıl
güzel yani ,yakında tansiyon aleti falan çıkar
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DH Misafiri 9 yıl
aynı şey başka telefonlar için yapılsa ne kadar saçma, gereksiz, aptalca denirdi; ama iphone olunca tatlı geliyor insanlara
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alito 9 yıl
orijinal ve güzel fikir gerçekten
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DeistSuat 9 yıl
çok harika birşey (:
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FoxHound 9 yıl
"Kumar bütün kötülüklerin anasıdır"... Yoksa o içki için miydi!?
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dante38 9 yıl
gereksiz tüketim buna denir...
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DSGNRY 9 yıl
Türkiye'de kumar yasak kardeşim

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thorismund 9 yıl
Harika olmuş...
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YaYa 9 yıl
Çok güzel yapmışlar bencede
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smoglu 9 yıl
ha ha ha. Bunu kim alır ki?
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blckhm 9 yıl
ahahha çok başarılı :)
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