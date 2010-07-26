Jackpots Slot ile iPhone'lar jackpot makinelerine dönüşüyor

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iPhone için üretilen farklı fonskiyonlara ait dock ünitelerine bir yenisi daha eklendi. Jackpot Slots adı verilen dock ünitesi iPhone kullanıcılarına Jackpot oyununu gerçekçi bir şekilde oynama deneyimi sunuyor. Jackpot Slots adı verilen dock ünitesi standart dock birimlerinin sahip olduğu senkronizasyon ve şarj işleminin yanında tasarımında barındırdığı kol ile Jackpot oynama imkanı sunuyor. iPhone ve iPod Touch ile uyumlu olan dock ünitesinin tek gereksinimi 3.0 veya üstü işletim sistemi olarak belirtilmiş. iPhone için üretilen Jackpot Slots isimli dock ünitesi 39.99$ fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.