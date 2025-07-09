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    Apple’ın tasarımları Tim Cook’e emanet olacak

    Jeff Williams’ın ayrılığı sonrası Apple’ın tasarım ekibi doğrudan Tim Cook’a bağlanıyor. Liquid Glass ile yazılım ve donanımda bütüncül bir tasarım anlayışı geliyor.

    Apple’ın tasarımları Tim Cook’e emanet olacak Tam Boyutta Gör
    Apple CEO’su Tim Cook, yıl sonundan itibaren şirketin tasarım ekibini doğrudan yönetmeye hazırlanıyor. Bu değişiklik, COO Jeff Williams’ın emeklilik planının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Bugüne kadar Williams’a bağlı olarak çalışan tasarım birimi onun ayrılığıyla birlikte doğrudan Cook’a rapor verecek.

    Bu hamle, Apple’ın yazılım dünyasında köklü bir değişim başlattığı bir döneme denk geliyor. Şirket, iPhone, iPad ve Mac gibi tüm cihazlarında ortak bir görsel dil oluşturacak yeni tasarım yaklaşımını tanıttı: Liquid Glass.

    Liquid Glass, Apple’ın şimdiye kadarki en kapsamlı yazılım tasarımı güncellemesi olarak tanımlanıyor. Yeni arayüz, Vision Pro cihazındaki artırılmış gerçeklik öğelerinden ilham alırken, şeffaflık ve cam parlaklığı gibi görsel ögeleri bolca kullanıyor. Ancak son beta sürümlerinde, okunabilirliği artırmak için bu cam efektine biraz daha “buzlu” bir görünüm kazandırıldığı da dikkat çekiyor.

    Apple yeni tasarım anlayışını genişletecek

    Apple’ın bu tasarım dili yalnızca yazılımla sınırlı kalmayabilir. Bloomberg’in deneyimli muhabiri Mark Gurman, cam temasının gelecekteki donanımlara da yansıyacağını belirtiyor. Özellikle 2027’de piyasaya sürülmesi beklenen 20. yıl özel iPhone modeli “Glasswing”, çerçevesiz ekranı, tamamen kavisli cam yüzeyi ve ekranda herhangi bir kesinti olmamasıyla bu anlayışın zirvesi olabilir.

    Ayrıca daha ince bir iPhone “Air”, katlanabilir iPhone ya da tamamen yeni ürün kategorileri olan akıllı ev ekranları ve akıllı gözlükler de bu tasarım felsefesine dahil olabilir.

    Apple’ın tasarım birimi, efsanevi tasarımcı Jony Ive’ın ayrılmasının ardından Alan Dye ve Evans Hankey liderliğinde Williams'a bağlı olarak yeniden yapılandırılmıştı. Ive’ın donanım şirketini OpenAI geçtiğimiz haftalarda satın almış ve Hankey de OpenAI’ın tasarım ekibine geçmişti.

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