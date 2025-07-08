Apple, iOS 26’da Liquid Glass tasarımında geri adım atıyor

Şeffaflık daha da sınırlandı
Ancak şimdiki tasarımın ilk gösterilen “Liquid Glass” bir tezatlık oluşturduğunu da belirtmek gerek. Bazı kullanıcılar Apple’ın fazla ileri gittiğini ve tasarımın özgünlüğünü kaybettiğini düşünüyor. Yeniden ortaya çıkan “buzlu cam” estetiği, kimi kullanıcılar için okuma kolaylığı sunsa da ilk başta vaat edilen canlı ve göz alıcı arayüzün zayıflatıldığı görüşü ağır basıyor.
Değişiklikler sürecek
Bununla birlikte şeffaflık seviyesi uygulamaya göre değişebiliyor. Bu da Apple’ın hâlâ tasarım üzerinde deneyler yaptığına işaret ediyor. Zira şu anda dağıtımı yapılan sürüm yalnızca geliştiricilere açık durumda. iOS 26’nın kararlı sürümünün Eylül ayında yayınlanması bekleniyor ve bu süreçte Liquid Glass ile ilgili değişikliklerin devam etmesi muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Tasarımı hem nostaljik hem de modern bir harman olmuş. Beğenmemek ne mümkün!
Çok iyi