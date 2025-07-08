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    Apple, iOS 26’da Liquid Glass tasarımında geri adım atıyor

    Apple, iOS 26’nın son geliştirici beta sürümünde Liquid Glass arayüzünü daha mat hale getirerek okunabilirliği artırdı. Ancak bazı kullanıcılar bu kararı tasarımda geri adım olarak görüyor.

    Apple, iOS 26’da Liquid Glass tasarımında geri adım atıyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın WWDC 2024’te tanıttığı “Liquid Glass” arayüz tasarımı, iOS 26’nın geliştirici beta sürecinde dikkat çekici değişimler geçirmeye devam ediyor. Üçüncü geliştirici beta sürümüyle birlikte Apple, kullanıcı arayüzündeki şeffaflık seviyesini daha da düşürdü. Navigasyon çubukları, sekmeler ve butonlar artık daha az transparan görünüyor. Bu değişiklik, tasarımın görsel cazibesinden ödün verse de okunabilirlik açısından önemli bir iyileştirme sunuyor.

    Şeffaflık daha da sınırlandı

    Apple, iOS 26’da Liquid Glass tasarımında geri adım atıyor Tam Boyutta Gör
    iOS 26 için yayınlanan ilk beta sürümlerinde Liquid Glass tasarımının okunabilirlik açısından özellikle bazı koşullarda felakete dönüştüğü ortaya çıkmıştı. Geri bildirimler ışığında Apple, "cam gibi” yaklaşımını hafifletmeye karar verdi ve şeffaflığa sınırlamalar getirildi.
    Apple, iOS 26’da Liquid Glass tasarımında geri adım atıyor Tam Boyutta Gör
    Bu son güncelleme, tasarımın daha net ve okunabilir bir görünüme kavuşmasını sağladı. Özellikle Bildirimler ve Apple Music gibi Apple uygulamalarındaki navigasyon alanları, artık daha belirgin arka planlara sahip.

    Ancak şimdiki tasarımın ilk gösterilen “Liquid Glass” bir tezatlık oluşturduğunu da belirtmek gerek. Bazı kullanıcılar Apple’ın fazla ileri gittiğini ve tasarımın özgünlüğünü kaybettiğini düşünüyor. Yeniden ortaya çıkan “buzlu cam” estetiği, kimi kullanıcılar için okuma kolaylığı sunsa da ilk başta vaat edilen canlı ve göz alıcı arayüzün zayıflatıldığı görüşü ağır basıyor.

    Değişiklikler sürecek

    Bununla birlikte şeffaflık seviyesi uygulamaya göre değişebiliyor. Bu da Apple’ın hâlâ tasarım üzerinde deneyler yaptığına işaret ediyor. Zira şu anda dağıtımı yapılan sürüm yalnızca geliştiricilere açık durumda. iOS 26’nın kararlı sürümünün Eylül ayında yayınlanması bekleniyor ve bu süreçte Liquid Glass ile ilgili değişikliklerin devam etmesi muhtemel.

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    turkelvis 5 saat önce

    Tasarımı hem nostaljik hem de modern bir harman olmuş. Beğenmemek ne mümkün!

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    aafak437 10 saat önce

    Çok iyi

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