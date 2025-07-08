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Tam Boyutta Gör Apple’ın WWDC 2024’te tanıttığı “Liquid Glass” arayüz tasarımı, iOS 26’nın geliştirici beta sürecinde dikkat çekici değişimler geçirmeye devam ediyor. Üçüncü geliştirici beta sürümüyle birlikte Apple, kullanıcı arayüzündeki şeffaflık seviyesini daha da düşürdü. Navigasyon çubukları, sekmeler ve butonlar artık daha az transparan görünüyor. Bu değişiklik, tasarımın görsel cazibesinden ödün verse de okunabilirlik açısından önemli bir iyileştirme sunuyor.

Şeffaflık daha da sınırlandı

Tam Boyutta Gör iOS 26 için yayınlanan ilk beta sürümlerinde Liquid Glass tasarımının okunabilirlik açısından özellikle bazı koşullarda felakete dönüştüğü ortaya çıkmıştı. Geri bildirimler ışığında Apple, "cam gibi” yaklaşımını hafifletmeye karar verdi ve şeffaflığa sınırlamalar getirildi.

Tam Boyutta Gör Bu son güncelleme, tasarımın daha net ve okunabilir bir görünüme kavuşmasını sağladı. Özellikle Bildirimler ve Apple Music gibi Apple uygulamalarındaki navigasyon alanları, artık daha belirgin arka planlara sahip.

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Ancak şimdiki tasarımın ilk gösterilen “Liquid Glass” bir tezatlık oluşturduğunu da belirtmek gerek. Bazı kullanıcılar Apple’ın fazla ileri gittiğini ve tasarımın özgünlüğünü kaybettiğini düşünüyor. Yeniden ortaya çıkan “buzlu cam” estetiği, kimi kullanıcılar için okuma kolaylığı sunsa da ilk başta vaat edilen canlı ve göz alıcı arayüzün zayıflatıldığı görüşü ağır basıyor.

Değişiklikler sürecek

Bununla birlikte şeffaflık seviyesi uygulamaya göre değişebiliyor. Bu da Apple’ın hâlâ tasarım üzerinde deneyler yaptığına işaret ediyor. Zira şu anda dağıtımı yapılan sürüm yalnızca geliştiricilere açık durumda. iOS 26’nın kararlı sürümünün Eylül ayında yayınlanması bekleniyor ve bu süreçte Liquid Glass ile ilgili değişikliklerin devam etmesi muhtemel.

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Apple, iOS 26’da Liquid Glass tasarımında geri adım atıyor

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