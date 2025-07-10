Apple'ın dijital araba anahtarı özelliğini destekleyen araçlar

Tam Boyutta Gör Apple, kullanıcıların iPhone veya Apple Watch ile aracı kilitlemesine, kilidini açmasına ve çalıştırmasına olanak tanıyan dijital araç anahtarı özelliğini 2020 yılından beri sunuyor. Bu özellik şu anda Audi, BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz, Volvo ve birkaç başka marka dahil olmak üzere belirli otomobil üreticileri tarafından sunuluyor ve daha da yaygınlaşması planlanıyor.

Togg’a Dijital Anahtar özelliği geldi: Nasıl kullanılır? 3 ay önce eklendi

Apple CarKey özelliğini destekleyen araç modelleri

Apple’ın CarKey özelliğini destekleyen araçları listelediği bir sayfası var. Araba anahtarlarını destekleyen araç modelleri bir simgeyle gösteriliyor. Ancak, Apple bu listeyi güncel tutmuyor. MacRumors'un sağladığı liste şu şekilde:

Audi

2025 ve daha yeni A5

2025 ve daha yeni Q5

2025 ve daha yeni SQ5

2025 ve daha yeni A6

2025 ve daha yeni S6

2025 ve daha yeni Q6

2025 ve daha yeni SQ6

BMW

2021 ve daha yeni 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 8 Series

2021 ve daha yeni X5, X6, X7, X5 M, X6 M

2021 ve daha yeni Z4

2022 ve daha yeni i4

2022 ve daha yeni iX, iX1, iX3

2023 ve daha yeni i3, i7

2024 ve daha yeni i5

MINI

Aceman (Mayıs 2024’ten itibaren üretilen)

Cooper (3 kapı) C / S (Mart 2024’ten itibaren üretilen)

Cooper (3 kapı) E / SE (Kasım 2023’ten itibaren üretilen)

Cooper (5 kapı) (Temmuz 2024’ten itibaren üretilen)

Countryman (Kasım 2023’ten itibaren üretilen)

Hyundai

2023 ve daha yeni Palisade

2024 ve daha yeni Elantra

2024 ve daha yeni Kona

2024 ve daha yeni Santa Fe

2024 ve daha yeni Sonata

2025 ve daha yeni Tucson

2025 ve daha yeni Santa Cruz

2025 ve daha yeni IONIQ 5

2023 ve daha yeni IONIQ 6

2026 ve daha yeni IONIQ 9

Kia

2023 ve daha yeni Telluride

2023 ve daha yeni Niro

2023 ve daha yeni Seltos

2024 ve daha yeni EV3

2024 ve daha yeni EV6

2024 ve daha yeni EV9

2024 ve daha yeni Sorento

2025 ve daha yeni Carnival

2025 ve daha yeni K5

Genesis

2023 ve daha yeni GV60

2023 ve daha yeni G90

2024 ve daha yeni G70

2024 ve daha yeni GV70

2024 ve daha yeni GV90

Mercedes-Benz

2024 ve daha yeni E‑Class

2025 ve daha yeni EQE

2025 ve daha yeni EQS

Polestar

Tüm Polestar 3 modelleri

Tüm Polestar 4 modelleri

Volvo

2024 ve daha yeni EX30

2024 ve daha yeni EX90

Lotus

2024 ve daha yeni Eletre

2024 ve daha yeni Emeya

Tesla, CarKey’i desteklemese de kendine özel bir uygulaması var. Tesla uygulaması, şarj durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol etme, sürüş öncesi aracı ısıtma veya soğutma, uzaktan kilitleme veya kilit açma, yönlendirmelerle aracı bulma (park halindeyken ışıkları yakma veya korna çalma), navigasyonu başlatmak üzere Haritalar uygulamasından adres gönderme, aracı garajdan veya dar bir park yerinden çağırma, panoramik tavanı açma veya kapatma, araç yazılımını güncelleme ve fazlası yapılabiliyor.

Apple CarKey özelliği, iPhone XS ve daha yeni bir telefon veya Apple Watch Series 5 ve daha yeni bir saat gerektiriyor. Pasif giriş için iPhone 11 veya daha yeni bir modele ya da Apple Watch Series 6 ve daha yeni bir modele sahip olmanız gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple'ın dijital araba anahtarı özelliğini destekleyen araçlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: