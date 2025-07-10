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    Apple'ın dijital araba anahtarı özelliğini destekleyen araçlar

    Tesla, Model Y ve diğer araç sahiplerine Apple Watch ve iPhone'dan aracı kontrol etme seçeneği sunarken, Apple, bunu CarKey ile sunuyor. Peki, dijital anahtar özelliğini hangi araçlar destekliyor?

    Apple iPhone araba anahtarı destekleyen araç marka & modelleri Tam Boyutta Gör
    Apple, kullanıcıların iPhone veya Apple Watch ile aracı kilitlemesine, kilidini açmasına ve çalıştırmasına olanak tanıyan dijital araç anahtarı özelliğini 2020 yılından beri sunuyor. Bu özellik şu anda Audi, BMW, Hyundai, Kia, Genesis, Mercedes-Benz, Volvo ve birkaç başka marka dahil olmak üzere belirli otomobil üreticileri tarafından sunuluyor ve daha da yaygınlaşması planlanıyor.

    Apple CarKey özelliğini destekleyen araç modelleri

    Apple’ın CarKey özelliğini destekleyen araçları listelediği bir sayfası var. Araba anahtarlarını destekleyen araç modelleri bir simgeyle gösteriliyor. Ancak, Apple bu listeyi güncel tutmuyor. MacRumors'un sağladığı liste şu şekilde:

    Audi

    • 2025 ve daha yeni A5
    • 2025 ve daha yeni Q5
    • 2025 ve daha yeni SQ5
    • 2025 ve daha yeni A6
    • 2025 ve daha yeni S6
    • 2025 ve daha yeni Q6
    • 2025 ve daha yeni SQ6

    BMW

    • 2021 ve daha yeni 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 8 Series
    • 2021 ve daha yeni X5, X6, X7, X5 M, X6 M
    • 2021 ve daha yeni Z4
    • 2022 ve daha yeni i4
    • 2022 ve daha yeni iX, iX1, iX3
    • 2023 ve daha yeni i3, i7
    • 2024 ve daha yeni i5

    MINI

    • Aceman (Mayıs 2024’ten itibaren üretilen)
    • Cooper (3 kapı) C / S (Mart 2024’ten itibaren üretilen)
    • Cooper (3 kapı) E / SE (Kasım 2023’ten itibaren üretilen)
    • Cooper (5 kapı) (Temmuz 2024’ten itibaren üretilen)
    • Countryman (Kasım 2023’ten itibaren üretilen)

    Hyundai

    • 2023 ve daha yeni Palisade
    • 2024 ve daha yeni Elantra
    • 2024 ve daha yeni Kona
    • 2024 ve daha yeni Santa Fe
    • 2024 ve daha yeni Sonata
    • 2025 ve daha yeni Tucson
    • 2025 ve daha yeni Santa Cruz
    • 2025 ve daha yeni IONIQ 5
    • 2023 ve daha yeni IONIQ 6
    • 2026 ve daha yeni IONIQ 9

    Kia

    • 2023 ve daha yeni Telluride
    • 2023 ve daha yeni Niro
    • 2023 ve daha yeni Seltos
    • 2024 ve daha yeni EV3
    • 2024 ve daha yeni EV6
    • 2024 ve daha yeni EV9
    • 2024 ve daha yeni Sorento
    • 2025 ve daha yeni Carnival
    • 2025 ve daha yeni K5

    Genesis

    • 2023 ve daha yeni GV60
    • 2023 ve daha yeni G90
    • 2024 ve daha yeni G70
    • 2024 ve daha yeni GV70
    • 2024 ve daha yeni GV90

    Mercedes-Benz

    • 2024 ve daha yeni E‑Class
    • 2025 ve daha yeni EQE
    • 2025 ve daha yeni EQS

    Polestar

    • Tüm Polestar 3 modelleri
    • Tüm Polestar 4 modelleri

    Volvo

    • 2024 ve daha yeni EX30
    • 2024 ve daha yeni EX90

    Lotus

    • 2024 ve daha yeni Eletre
    • 2024 ve daha yeni Emeya

    Tesla, CarKey’i desteklemese de kendine özel bir uygulaması var. Tesla uygulaması, şarj durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol etme, sürüş öncesi aracı ısıtma veya soğutma, uzaktan kilitleme veya kilit açma, yönlendirmelerle aracı bulma (park halindeyken ışıkları yakma veya korna çalma), navigasyonu başlatmak üzere Haritalar uygulamasından adres gönderme, aracı garajdan veya dar bir park yerinden çağırma, panoramik tavanı açma veya kapatma, araç yazılımını güncelleme ve fazlası yapılabiliyor.

    Apple CarKey özelliği, iPhone XS ve daha yeni bir telefon veya Apple Watch Series 5 ve daha yeni bir saat gerektiriyor. Pasif giriş için iPhone 11 veya daha yeni bir modele ya da Apple Watch Series 6 ve daha yeni bir modele sahip olmanız gerekiyor.

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    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    N
    netscan 1 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 1 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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