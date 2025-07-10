Apple'ın dijital araba anahtarı özelliğini destekleyen araçlar

Apple CarKey özelliğini destekleyen araç modelleri
Apple’ın CarKey özelliğini destekleyen araçları listelediği bir sayfası var. Araba anahtarlarını destekleyen araç modelleri bir simgeyle gösteriliyor. Ancak, Apple bu listeyi güncel tutmuyor. MacRumors'un sağladığı liste şu şekilde:
Audi
- 2025 ve daha yeni A5
- 2025 ve daha yeni Q5
- 2025 ve daha yeni SQ5
- 2025 ve daha yeni A6
- 2025 ve daha yeni S6
- 2025 ve daha yeni Q6
- 2025 ve daha yeni SQ6
BMW
- 2021 ve daha yeni 1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 8 Series
- 2021 ve daha yeni X5, X6, X7, X5 M, X6 M
- 2021 ve daha yeni Z4
- 2022 ve daha yeni i4
- 2022 ve daha yeni iX, iX1, iX3
- 2023 ve daha yeni i3, i7
- 2024 ve daha yeni i5
MINI
- Aceman (Mayıs 2024’ten itibaren üretilen)
- Cooper (3 kapı) C / S (Mart 2024’ten itibaren üretilen)
- Cooper (3 kapı) E / SE (Kasım 2023’ten itibaren üretilen)
- Cooper (5 kapı) (Temmuz 2024’ten itibaren üretilen)
- Countryman (Kasım 2023’ten itibaren üretilen)
Hyundai
- 2023 ve daha yeni Palisade
- 2024 ve daha yeni Elantra
- 2024 ve daha yeni Kona
- 2024 ve daha yeni Santa Fe
- 2024 ve daha yeni Sonata
- 2025 ve daha yeni Tucson
- 2025 ve daha yeni Santa Cruz
- 2025 ve daha yeni IONIQ 5
- 2023 ve daha yeni IONIQ 6
- 2026 ve daha yeni IONIQ 9
Kia
- 2023 ve daha yeni Telluride
- 2023 ve daha yeni Niro
- 2023 ve daha yeni Seltos
- 2024 ve daha yeni EV3
- 2024 ve daha yeni EV6
- 2024 ve daha yeni EV9
- 2024 ve daha yeni Sorento
- 2025 ve daha yeni Carnival
- 2025 ve daha yeni K5
Genesis
- 2023 ve daha yeni GV60
- 2023 ve daha yeni G90
- 2024 ve daha yeni G70
- 2024 ve daha yeni GV70
- 2024 ve daha yeni GV90
Mercedes-Benz
- 2024 ve daha yeni E‑Class
- 2025 ve daha yeni EQE
- 2025 ve daha yeni EQS
Polestar
- Tüm Polestar 3 modelleri
- Tüm Polestar 4 modelleri
Volvo
- 2024 ve daha yeni EX30
- 2024 ve daha yeni EX90
Lotus
- 2024 ve daha yeni Eletre
- 2024 ve daha yeni Emeya
Tesla, CarKey’i desteklemese de kendine özel bir uygulaması var. Tesla uygulaması, şarj durumunu gerçek zamanlı olarak kontrol etme, sürüş öncesi aracı ısıtma veya soğutma, uzaktan kilitleme veya kilit açma, yönlendirmelerle aracı bulma (park halindeyken ışıkları yakma veya korna çalma), navigasyonu başlatmak üzere Haritalar uygulamasından adres gönderme, aracı garajdan veya dar bir park yerinden çağırma, panoramik tavanı açma veya kapatma, araç yazılımını güncelleme ve fazlası yapılabiliyor.
Apple CarKey özelliği, iPhone XS ve daha yeni bir telefon veya Apple Watch Series 5 ve daha yeni bir saat gerektiriyor. Pasif giriş için iPhone 11 veya daha yeni bir modele ya da Apple Watch Series 6 ve daha yeni bir modele sahip olmanız gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre