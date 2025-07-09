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    iPhone 17e'nin çıkış tarihi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı

    Apple'ın sene başında tanıttığı uygun fiyatlı modeli iPhone 16e'nin takipçisi önümüzdeki sene ilkbaharda piyasaya çıkabilir. iPhone 17e'nin çok büyük yükseltmeler sunmayacağı belirtiliyor.

    iPhone 17e'nin çıkışı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atılıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, uygun fiyatlı SE serisinin yerine geçen iPhone 16e modelini Şubat ayında tanıttı. O zamandan beri "e" modelinin yıllık olarak yenilenip yenilenmeyeceği konusunda çelişkili haberler ortaya çıktı. Kore'den gelen yeni bir haber, Apple'ın seriyi önümüzdeki sene devam ettireceğini iddia ediyor.

    iPhone 17e, 2026'ın ilkbaharında piyasaya sürülebilir

    Güney Koreli The Elec'in haberine göre iPhone 17e önümüzdeki sene ilkbaharda piyasaya sürülecek. Kaynağa göre telefon, iPhone 16e ile aynı ekran panelini kullanacak. Apple'ın iPhone 17e için BOE, Samsung Display ve LG Display'den panel tedariği gerçekleştireceği, BOE'nin ana tedarikçi olacağı belirtiliyor.

    iPhone 17e'nin tasarım ve ekran boyutu açısından selefiyle aynı olması bekleniyor. Bu tercihin arkasındaki sebebin maliyet olduğu belirtiliyor. Yeni modelin teknik özellikleri şu aşamada belli olmasa da, selefine göre büyük bir yükseltme sunması beklenmiyor.

    Apple'ın bu yıl yaklaşık 20 milyon adet iPhone 16e satmayı beklediği, bunun da önceki SE modellerinin satışlarıyla aynı seviyede olduğu belirtiliyor.

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    S
    sonsabah 6 saat önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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