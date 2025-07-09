iPhone 17e'nin çıkış tarihi ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı

iPhone 17e, 2026'ın ilkbaharında piyasaya sürülebilir
Güney Koreli The Elec'in haberine göre iPhone 17e önümüzdeki sene ilkbaharda piyasaya sürülecek. Kaynağa göre telefon, iPhone 16e ile aynı ekran panelini kullanacak. Apple'ın iPhone 17e için BOE, Samsung Display ve LG Display'den panel tedariği gerçekleştireceği, BOE'nin ana tedarikçi olacağı belirtiliyor.
iPhone 17e'nin tasarım ve ekran boyutu açısından selefiyle aynı olması bekleniyor. Bu tercihin arkasındaki sebebin maliyet olduğu belirtiliyor. Yeni modelin teknik özellikleri şu aşamada belli olmasa da, selefine göre büyük bir yükseltme sunması beklenmiyor.
Apple'ın bu yıl yaklaşık 20 milyon adet iPhone 16e satmayı beklediği, bunun da önceki SE modellerinin satışlarıyla aynı seviyede olduğu belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre