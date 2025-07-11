Samsung, katlanabilir iPhone'un ekranı için özel üretim hattı kuruyor

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Tam Boyutta Gör Apple, katlanabilir iPhone modelini piyasaya sürerek katlanır telefon yarışına katılmaya hazırlanıyor. Son gelen raporlar, şirketin yeni modelini Eylül 2026'da tanıtacağını söylüyor. Şu anda cihazın prototip test aşamasını yürüten Apple, üretim hattına geçmeden önce son detayları netleştirmekle meşgul.

Güney Koreli ET News'in haberine göre Samsung, katlanabilir iPhone'un OLED panelini üretmek üzere Güney Chungcheong Eyaleti, Asan'daki A3 tesisinde özel bir üretim hattı kuruyor. Bu üretim hattında ayda 35.000'e kadar, yılda ise 15 milyona kadar katlanabilir ekran üretilebileceği tahmin ediliyor. Apple'ın ilk yılında 6 ila 8 milyon katlanır iPhone üretmesi beklendiği için, bu sayının fazlasıyla yeteceği belirtiliyor.

Apple'ın özel katlanabilir OLED hattının üretim kapasitesi talebi aşıyor gibi görünse de, Apple'ın her yıl katlanabilir telefon piyasaya sürmeyi planladığı ve Samsung Display'in gelecekteki modeller için hazırlık yaptığı yönünde bilgiler bulunuyor.

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iPhone Fold'un beklenen özellikleri

Şimdiye kadar ortaya çıkan bilgilere göre iPhone Fold'un 5,5 inç kapak ekranına ve 7,8 inç iç ekrana sahip olması bekleniyor. Cihazın kalınlığının ise açıkken 4,5 mm, katlıyken 9 mm civarında olacağı tahmin ediliyor. Telefonun diğer öne çıkan detayları arasında titanyum alaşımlı kasa, amorf metal cam menteşe, ve çift 48 MP kamera kurulumu yer alıyor. İlk tahminlere göre cihazın 2.000 ila 2.500 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı öngörülüyor.

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Samsung, katlanabilir iPhone için özel üretim hattı kuruyor

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