Japon şirketten yeni giyilebilir iskelet

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Ağır yükler taşımak zorunda kalan işçiler belirli bir dönem sonra ciddi kas rahatsızlıkları yaşamaya başlıyor. Bunu çözmek için en çok çalışan ülkeler arasında yer alan Japonya, yine bir giyilebilir iskelet haberiyle gündeme geliyor.
Tokyo Bilim Üniversite'nin girişim şirketlerinden Innophys tarafından hazırlanan giyilebilir iskelet Muscle Suit, ağır yüklerin insan vücuduna binen gücünü azaltmaya yardımcı oluyor. Bunu hidrolik temelli yapay kas sistemi ile yerine getiren iskelet sisteminin iki farklı versiyonu bulunuyor. Standart versiyon 5 kg toplam ağırlıyla 30 kg yük kaldırabilirken, hafif model ise 4.2 kg ağırlığyla 22 kg yük kaldırabiliyor.
Bu kaldırma sürecinde işiye hemen hemen hiç yük bindirmeyen Innophys'in mekanik iskeleti, genel yapısı itibariyle de genel hareket kabiliyetini olumsuz olarak aşırı seviyede etkilemiyor. İlk olarak ay içerisinde düzenlenen Tokyo Uluslararası Robot Fuarı kasamında görücüye çıkartılan ürün, fabrika içileri ya da tarım sektörü yanında Japonya'da sayıları gün geçtikçe artan yaşlıların bakımı için de sağlık sektöründe kullanılabilecek sağlam bir çözüm ortaya koyuyor.
Muscle Suit'in benzerlerinden ayrılan en önemli özelliği ise şuan alınabiliyor olması. Firmanın sitesinde satışa çıkan iskelet sistemi, istenirse 4,900$'dan satın alınıyor istenirse de aylık 250$'dan kiralanabiliyor.
http://www.cnet.com/news/taking-the-edge-off-of-heavy-lifting-with-a-breath-powered-exo-suit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kışlık pellet istiflemem oyuncak olurdu.
Alıntı yaptığım mesajı okursan, arkadaş işçilerle ilgili kullanımdan bahsetmiş. bende ona istinaden bu şekilde bir buluş işçiden çok patron kesimi için faydalı olur anlamında mesaj attım. prototip 22 kg taşıyor böyle kalacak değil heralde. 22 kg yükü herkes taşır. 4 kol falan da bahsetmedim hiç. nerden çıkardın?
kas problemi vs saymışsın ama benim ve alıntı yaptığım kişi arasındaki konu farklı.
22 kiloluk bi yükü 3-5 kişi mi taşıyor?Fabrikayı kilitleyip gitsinler. Otomasyon ve robotik sistemler epey kişiyi işsiz bırakacak lakin bu bir dış iskelet, öyle işsiz bırakacak değil yani, kaldıki 4 kolu olmuyor bunu takanın. Bu daha çok kas problemleri yaşanlar, yaşlıların kendi işlerini yapabilmesine yardımcı olsun, basit yüklerin taşınmasında kolaylık olsun, askeri ekipmanlarla uzun yürüyüşler de daha hafif hissedilebilmesi için yapılmış gibi. Daha verimlisi çıkacaktır, En azından ortalama bir insan ağırlığında 60-70 kg. taşıyabilir seviyeye gelirse epey yaygınlaşır.
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