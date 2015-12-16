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Japon şirketten yeni giyilebilir iskelet

Özellikler ağır saniyede çalışan işçilerin sağlık sorunları güç geçtikçe daha korkutucu hale geliyor. Bunu çözmek için yol çıkan Japon merkezli Innophys, mekanik iskeletiyle destek sağlıyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Japon şirketten yeni giyilebilir iskelet

Ağır yükler taşımak zorunda kalan işçiler belirli bir dönem sonra ciddi kas rahatsızlıkları yaşamaya başlıyor. Bunu çözmek için en çok çalışan ülkeler arasında yer alan Japonya, yine bir giyilebilir iskelet haberiyle gündeme geliyor.
Tokyo Bilim Üniversite'nin girişim şirketlerinden Innophys tarafından hazırlanan giyilebilir iskelet Muscle Suit, ağır yüklerin insan vücuduna binen gücünü azaltmaya yardımcı oluyor. Bunu hidrolik temelli yapay kas sistemi ile yerine getiren iskelet sisteminin iki farklı versiyonu bulunuyor. Standart versiyon 5 kg toplam ağırlıyla 30 kg yük kaldırabilirken, hafif model ise 4.2 kg ağırlığyla 22 kg yük kaldırabiliyor.
Bu kaldırma sürecinde işiye hemen hemen hiç yük bindirmeyen Innophys'in mekanik iskeleti, genel yapısı itibariyle de genel hareket kabiliyetini olumsuz olarak aşırı seviyede etkilemiyor. İlk olarak ay içerisinde düzenlenen Tokyo Uluslararası Robot Fuarı kasamında görücüye çıkartılan ürün, fabrika içileri ya da tarım sektörü yanında Japonya'da sayıları gün geçtikçe artan yaşlıların bakımı için de sağlık sektöründe kullanılabilecek sağlam bir çözüm ortaya koyuyor.
Muscle Suit'in benzerlerinden ayrılan en önemli özelliği ise şuan alınabiliyor olması. Firmanın sitesinde satışa çıkan iskelet sistemi, istenirse 4,900$'dan satın alınıyor istenirse de aylık 250$'dan kiralanabiliyor. 


http://www.cnet.com/news/taking-the-edge-off-of-heavy-lifting-with-a-breath-powered-exo-suit/ Yorum Yaz
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kımyasal 3 yıl en beğenilen
Türkiye'de gereksiz,ağır işleri Suriyelilere yasla gitsin mantığı yeni trend.
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arel.gr 3 yıl
bu light exoskelet hafif ve ince yapisiyla cok isabetli olmus, fiyat biraz ucuzlarsa cok satar.
kışlık pellet istiflemem oyuncak olurdu.
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maximus8282 3 yıl
Havaalanlarına güzel bir çözüm olabilir. Belki valiz kiloları da arttırılır.
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Rootin 3 yıl
arkadaşlar yukarıda 22 kğ yükü herkes taşır demiş kardeşim o 22 kğ yük 1 tane değilki siz 22 kğ yükü hergün en az 100 defa indirip yükleyin size kaç kğ gelecek... çalıştığım şirkette 2 depocumuz sadece 1 günde tanesi 23 kğ dan toplam 400 adet hergün yük indirip yüklüyorlar toplamda 9200 kg yük yapar buda insanın üzerinden 10 tondan fazla yük kuveti geçmiş demektir yani demem o ki bence ağır sanayi için sürekli yük kaldıran çalışma arkadaşlarımız için iyi bir çözüm olmuş
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ceo-tr 3 yıl
haymatloshan
ceo-tr
Mr xXxGüzel düşünce işçiyi yani bizleri düşünen biri çıktı hayret..
işçiyi düşündükleri için değil. amaç bir sefer 4900 $ verip, 3 - 5 işçinin yapacağı işi tek kişiye yüklemek. herşey patron için.
22 kiloluk bi yükü 3-5 kişi mi taşıyor?Fabrikayı kilitleyip gitsinler. Otomasyon ve robotik sistemler epey kişiyi işsiz bırakacak lakin bu bir dış iskelet, öyle işsiz bırakacak değil yani, kaldıki 4 kolu olmuyor bunu takanın. Bu daha çok kas problemleri yaşanlar, yaşlıların kendi işlerini yapabilmesine yardımcı olsun, basit yüklerin taşınmasında kolaylık olsun, askeri ekipmanlarla uzun yürüyüşler de daha hafif hissedilebilmesi için yapılmış gibi. Daha verimlisi çıkacaktır, En azından ortalama bir insan ağırlığında 60-70 kg. taşıyabilir seviyeye gelirse epey yaygınlaşır.

Alıntı yaptığım mesajı okursan, arkadaş işçilerle ilgili kullanımdan bahsetmiş. bende ona istinaden bu şekilde bir buluş işçiden çok patron kesimi için faydalı olur anlamında mesaj attım. prototip 22 kg taşıyor böyle kalacak değil heralde. 22 kg yükü herkes taşır. 4 kol falan da bahsetmedim hiç. nerden çıkardın?
kas problemi vs saymışsın ama benim ve alıntı yaptığım kişi arasındaki konu farklı.
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XPerience 3 yıl
Teknolojiyi gerçekten insanın yararına kullanan insanlar...
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kadirirdem 3 yıl
İyi olmuşta 30 kg için bu alınmaz 50 kg ve üzeri insani zorlayan ağırlıklar o ağırlıklarda yardım etmeli bence...
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Seyrim 3 yıl
Aç kalacağız gelecekte.. Tüm işleri robotlar ve bilgisayarlar yapacak.. Bizde ekmek ve su için birbirimizi avlayacağız..
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aspirin_00 3 yıl
ben bunlarada güvenmem normal kaldırılamayacak ağırlığı bununla kaldırıp (güzel de) bir anda piston boşalması yada kablo kopması ciddi sakatlıklara neden olacaktır.
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erturkcan2 3 yıl
Çok güzel bu konuda yaratıcı çözümler umarız devam eder.
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AlpNobodys 3 yıl
Çıplak gözle bakınca çok güzel bir şey lakin bence de bu sanki 5 işçinin işini tek işçiye düşürmek için yapılmışa benziyor.
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haymatloshan 3 yıl
ceo-tr
Mr xXxGüzel düşünce işçiyi yani bizleri düşünen biri çıktı hayret..
işçiyi düşündükleri için değil. amaç bir sefer 4900 $ verip, 3 - 5 işçinin yapacağı işi tek kişiye yüklemek. herşey patron için.

22 kiloluk bi yükü 3-5 kişi mi taşıyor?Fabrikayı kilitleyip gitsinler. Otomasyon ve robotik sistemler epey kişiyi işsiz bırakacak lakin bu bir dış iskelet, öyle işsiz bırakacak değil yani, kaldıki 4 kolu olmuyor bunu takanın. Bu daha çok kas problemleri yaşanlar, yaşlıların kendi işlerini yapabilmesine yardımcı olsun, basit yüklerin taşınmasında kolaylık olsun, askeri ekipmanlarla uzun yürüyüşler de daha hafif hissedilebilmesi için yapılmış gibi. Daha verimlisi çıkacaktır, En azından ortalama bir insan ağırlığında 60-70 kg. taşıyabilir seviyeye gelirse epey yaygınlaşır.
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