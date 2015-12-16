Japon şirketten yeni giyilebilir iskelet

Ağır yükler taşımak zorunda kalan işçiler belirli bir dönem sonra ciddi kas rahatsızlıkları yaşamaya başlıyor. Bunu çözmek için en çok çalışan ülkeler arasında yer alan Japonya, yine bir giyilebilir iskelet haberiyle gündeme geliyor.

Tokyo Bilim Üniversite'nin girişim şirketlerinden Innophys tarafından hazırlanan giyilebilir iskelet Muscle Suit, ağır yüklerin insan vücuduna binen gücünü azaltmaya yardımcı oluyor. Bunu hidrolik temelli yapay kas sistemi ile yerine getiren iskelet sisteminin iki farklı versiyonu bulunuyor. Standart versiyon 5 kg toplam ağırlıyla 30 kg yük kaldırabilirken, hafif model ise 4.2 kg ağırlığyla 22 kg yük kaldırabiliyor.

Bu kaldırma sürecinde işiye hemen hemen hiç yük bindirmeyen Innophys'in mekanik iskeleti, genel yapısı itibariyle de genel hareket kabiliyetini olumsuz olarak aşırı seviyede etkilemiyor. İlk olarak ay içerisinde düzenlenen Tokyo Uluslararası Robot Fuarı kasamında görücüye çıkartılan ürün, fabrika içileri ya da tarım sektörü yanında Japonya'da sayıları gün geçtikçe artan yaşlıların bakımı için de sağlık sektöründe kullanılabilecek sağlam bir çözüm ortaya koyuyor.

Muscle Suit'in benzerlerinden ayrılan en önemli özelliği ise şuan alınabiliyor olması. Firmanın sitesinde satışa çıkan iskelet sistemi, istenirse 4,900$'dan satın alınıyor istenirse de aylık 250$'dan kiralanabiliyor.





http://www.cnet.com/news/taking-the-edge-off-of-heavy-lifting-with-a-breath-powered-exo-suit/