Japonya'da ilk ‘’yeniden programlanmış’’ kök hücre nakli gerçekleştirildi

Kök hücrelerin kişinin vücudunun bir bölgesinden alınarak sağlık sorunu yaşadığı diğer bölgeye nakledilmesiyle veya doğrudan farklı bir bireyde alınan kök hücrenin kullanılmasıyla gerçekleşen kök hücre tedavisinin keşfi tıp dünyasında önemli dönüm noktalarından biri olmuştu. Tabi bu tedavide kullanılan hücrelerin farklı doku hücrelerine dönüşebilen embriyonik kök hücre değil de sadece belli bir doku hücresine dönüşebilen öncü kök hücre oluşu tedavinin uygulama alanını kısıtlıyordu. Japon bilim insanları ise geçtiğimiz günlerde yaptıkları kök hücre nakli ile bu kısıtlı alanın dışına çıkmayı başardı.

Japonya’nın Hyogo şehrinde gerçekleşen operasyonda ekip; bağışçıdan aldıkları kök hücreleri, embriyonik kök hücre gibi farklı hücrelere dönüşme kabiliyetine sahip olan, indüklenmiş pluripotent kök hücre(ips) haline getirdi. Bu hücreler daha sonra retinal hücre haline getirilerek görme bozukluğuna neden olan makula dejenerasyonuna sahip hastanın retinasına nakledildi. Şimdi ise bu hücrelerin dejenerasyonu durdurarak gözü eski sağlığına kavuşturması bekleniyor.

Aslında bu yöntem daha önce yine Japonya’da denenmiş ve bir hastanın bacağından alınan kök hücreden retina hücreleri üretmeyi başarmıştı ancak bu sefer kişinin kendi vücudunda bulunan kök hücreler yerine başka bir insandan alınan kök hücrelerin yeniden programlanmış olması operasyonu bir ilk haline getiriyor.

Kök Hücre Bankaları Oluşturulabilir

Ekip şimdi bu yeni yöntem ile hastalıklarının tedavisi için belki de yıllarca uygun kök hücre bekleyen insanlara umut olmak amacıyla bir kök hücre bankası oluşturmaya çalışıyor. Bu yöntem sayesinde kök hücre bekleyen Japon halkının yüzde 30 ile yüzde 50’lik bir kesiminin tedavi edilebileceği düşünülüyordu ancak ekip şimdi her ne kadar henüz yolun başında olsa da yöntemin bağışçılar tarafından yeterince desteklendiği sürece çok daha fazla insan için tedavi imkanı sunabileceğini düşünüyor. Oluşturulacak bankalar sayesinde bir gün insanlar sadece ihtiyaç duydukları dokuyu/hücreyi söyleyerek yeniden programlanmış kök hücreler ile rahatsızlıklarından kurtulabilir.

https://www.engadget.com/2017/04/02/man-receives-stem-cell-donation/