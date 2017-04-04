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Japonya'da ilk ‘’yeniden programlanmış’’ kök hücre nakli gerçekleştirildi

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kök hücre naklinde bağışçının deri hücrelerini yeniden programlayarak onları retinal hücre haline getirdi ve hastanın görme bozukluğu tedavisinde kullandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Kök hücrelerin kişinin vücudunun bir bölgesinden alınarak sağlık sorunu yaşadığı diğer bölgeye nakledilmesiyle veya doğrudan farklı bir bireyde alınan kök hücrenin kullanılmasıyla gerçekleşen kök hücre tedavisinin keşfi tıp dünyasında önemli dönüm noktalarından biri olmuştu. Tabi bu tedavide kullanılan hücrelerin farklı doku hücrelerine dönüşebilen embriyonik kök hücre değil de sadece belli bir doku hücresine dönüşebilen öncü kök hücre oluşu tedavinin uygulama alanını kısıtlıyordu. Japon bilim insanları ise geçtiğimiz günlerde yaptıkları kök hücre nakli ile bu kısıtlı alanın dışına çıkmayı başardı. 

 

Japonya’nın Hyogo şehrinde gerçekleşen operasyonda ekip; bağışçıdan aldıkları kök hücreleri, embriyonik kök hücre gibi farklı hücrelere dönüşme kabiliyetine sahip olan, indüklenmiş pluripotent kök hücre(ips) haline getirdi. Bu hücreler daha sonra retinal hücre haline getirilerek görme bozukluğuna neden olan makula dejenerasyonuna sahip hastanın retinasına nakledildi. Şimdi ise bu hücrelerin dejenerasyonu durdurarak gözü eski sağlığına kavuşturması bekleniyor.

 Aslında bu yöntem daha önce yine Japonya’da denenmiş ve bir hastanın bacağından alınan kök hücreden retina hücreleri üretmeyi başarmıştı ancak bu sefer kişinin kendi vücudunda bulunan kök hücreler yerine başka bir insandan alınan kök hücrelerin yeniden programlanmış olması operasyonu bir ilk haline getiriyor.

Kök Hücre Bankaları Oluşturulabilir

Ekip şimdi bu yeni yöntem ile hastalıklarının tedavisi için belki de yıllarca uygun kök hücre bekleyen insanlara umut olmak amacıyla bir kök hücre bankası oluşturmaya çalışıyor. Bu yöntem sayesinde kök hücre bekleyen Japon halkının yüzde 30 ile yüzde 50’lik bir kesiminin tedavi edilebileceği düşünülüyordu ancak ekip şimdi her ne kadar henüz yolun başında olsa da yöntemin bağışçılar tarafından yeterince desteklendiği sürece çok daha fazla insan için tedavi imkanı sunabileceğini düşünüyor. Oluşturulacak bankalar sayesinde bir gün insanlar sadece ihtiyaç duydukları dokuyu/hücreyi söyleyerek yeniden programlanmış kök hücreler ile rahatsızlıklarından kurtulabilir.


https://www.engadget.com/2017/04/02/man-receives-stem-cell-donation/ Yorum Yaz
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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen
Çöp.
Bir papaz eriğini imam eriğine dönüştüren makina değil.
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HesapsızKitapsız 2 yıl

Abuk subuk şeylerle uğraşmasınlar. Kelliğe çare bulsunlar.
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zaragoza 2 yıl
Lan hani dünya lideriydik. Adamlar neredeyse göz yapacak biz hala bi telefon yapamadık
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tolgaakardeniz 2 yıl
Küçük çaplı rötüşlar için tutar gibi görünüyor.
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finito 2 yıl
ne güzel gelişme. Bizim gibi din,mezhep,ırkçılık,siyaset,terör,DARBE,hırsızlık,soygunculuk,gasp,TECAVÜZ,faşizim. Haberi değil en azından. Allah yollarını,yolumuzu HAYIR etsin :):)
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ozbey08 2 yıl
işte japonları sevmeme bir neden daha ben de de aynı rahatsızlık var. yaş ilerledikçe görme bozukluğum artıyor,bu kalıtımsalmış,bu kök hüçre tedavisiyle belki durdurulabilir.
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axaxa 2 yıl
Çok çalışmayla oluyor bu işler anlayana :))
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kadirsu 2 yıl
bilim ve teknoloji alanında hergün yeni bir keşif duyuyoruz ve biz bu keşiflerin çok çok uzağında kendi iç dünyamızda evet-hayır gibi çok kısır bi çekişmenin içindeyiz.üstelik ilim öğrenmeyi öğütleyen bir dine ve ilim çinde bile olsa gidip alınız diyen bi peygamberin ümmeti olmamıza rağmen..ne kadar acınacak bi durumdayız.dünya ya kafa tutuyoruz ama teknolojik anlamda onlar la yarışacak hiç bi argümanımız yok...
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zunerall 2 yıl
Keşke insanları öldürmek için yapılan yatırım bu kadar olmasa da aynı yatırım yaşatmak için yapılsa...
Günümüzde silah ve ordu sanayine yapılan yatırım yerine tıp ve genetik gibi alanlara yapılan yatırımlar konuşulsa...
Biz gelişim ve yenilik bakımından ipin ucunu millet olarak kaçırdık belki ama dünyada bu tarz gelişmelerin olması ne güzel. O
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GrıezmaNN 2 yıl en beğenilen
Çöp.
Bir papaz eriğini imam eriğine dönüştüren makina değil.
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arel.gr 2 yıl
helallıklar, +'layanlar, dualar ne güzel !
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