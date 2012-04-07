Japonya'da satılan bir iPad aksesuarı cihazınıza MacBook Pro görünümü kazandırıyor

Piyasada bulunan sayısız iOS cihazı aksesuarı arasında zaman zaman dikkat çekici ve fonksiyonel ürünlere rastlanıyor. Japonya'da Rakuten çevrimiçi perakendecisinde satılan iPad için notebook kılıfı bunlardan birisi.





Kılıf iPad cihazınıza bir MacBook Pro görünümü kazandırıyor. Kılıf içerisinde bir Bluetooth klavye, bir USB ve micro USB portu ve Lithium - polymer batarya yer alıyor. Bataryanın gücü hakkında detay verilmemiş ancak 4-5 saat ek kullanım süresi sunduğu belirtilmiş. Kullanım açısından Lenovo U1 tablet/netbook modeline benziyor.





iPad ve iPad 2 modeliyle uyumlu olan Notebook Case adlı ürün biraz kalın olmasına rağmen yeni iPad modeli ile de uyumlu. Mağazada 75$'dan ürünü bulabilmek mümkün.





Rakuten, global pazarda Buy.com ile ortak olarak faaliyet gösteriyor. Bu bakımdan ABD'den başlayarak dünya pazarına da sunulacağı tahmin ediliyor.







