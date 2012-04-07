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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japonya'da satılan bir iPad aksesuarı cihazınıza MacBook Pro görünümü kazandırıyor

7 yıl
6,3b
1
31
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Piyasada bulunan sayısız iOS cihazı aksesuarı arasında zaman zaman dikkat çekici ve fonksiyonel ürünlere rastlanıyor. Japonya'da Rakuten çevrimiçi perakendecisinde satılan iPad için notebook kılıfı bunlardan birisi. 

Kılıf iPad cihazınıza bir MacBook Pro görünümü kazandırıyor. Kılıf içerisinde bir Bluetooth klavye, bir USB ve micro USB portu ve Lithium - polymer batarya yer alıyor. Bataryanın gücü hakkında detay verilmemiş ancak 4-5 saat ek kullanım süresi sunduğu belirtilmiş. Kullanım açısından Lenovo U1 tablet/netbook modeline benziyor.

iPad ve iPad 2 modeliyle uyumlu olan Notebook Case adlı ürün biraz kalın olmasına rağmen yeni iPad modeli ile de uyumlu. Mağazada 75$'dan ürünü bulabilmek mümkün.

Rakuten, global pazarda Buy.com ile ortak olarak faaliyet gösteriyor. Bu bakımdan ABD'den başlayarak dünya pazarına da sunulacağı tahmin ediliyor.
Japonya'da satılan bir iPad aksesuarı cihazınıza MacBook Pro görünümü kazandırıyor
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myhotyro 7 yıl en beğenilen
Başlığa ba: "Japonya'da satılan bir iPad aksesuarı cihazınızı MacBook Pro modeline çeviriyor"
Bundan sonra kimse macbook pro almaz o zaman :)
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DH Misafiri 7 yıl
ipad'in mantığına ters öncelikle gereksiz tasarım
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Zuko 7 yıl
"iPad ve iPad 2 modeliyle uyumlu olan Notebook Case adlı ürün biraz kalın olmasına rağmen yeni iPad modeli ile de uyumlu."
İlk iPad'le uyumluysa bırakın da yeni iPad ile de uyumlu olsun.
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E_Aydin35 7 yıl
Haha :) Çok iyi bir aksesuar gerçekden :)) Arkadaşlarları bakın hem iPad'im hemde MacBook'um var diye kandırabilirsiniz, tabi yerlerse..:) Yani çok iyi düşünülmüz bu tür çözümler gerçekden çok ilgi çekici özellikle usb çoklayıcı gibi bir çok giriş ünitesinin istediği girişler mevcut..
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beraalvan 7 yıl
Bi de siyah ipad bağlarsan tam bir macbook pro gibi görünür.Tabi iosu göstermezsek...

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sticer12 7 yıl
neden bunu denemeye çalışıyimki onu meraklıları yapsın :)
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beraalvan 7 yıl
Fena değil ama touchpadi var mı?Bir de klavyeyle ipad kabloyla mı bağlanıyor?Ama bence ios işletim sistemli laptop hoş olmaz.
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alpa07 7 yıl
kablo işi bozmuş
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Emir 7 yıl alpa07
alpa07

kablo işi bozmuş

aynen.iphone a bile bluetooth ile bağlanabilen arka kılıf şeklinde klavyeler var.kablo yerine bluetooth ile çözmeyi akıl edememiş mi.
ayrıca bence ipad lere ios yerine mac os olsa çok daha süper olur.
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mczaga 7 yıl
güzel bir ürüne benziyor TouchPad yok sanırım.
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Çok beğendim , bazıları notebook istiyorsa notebook tablet istiyorsa tablet alsın falan demiş , insanlar bunu heralde notebook isteyip de almayacak, ihtiyaçları doğrultusunda takıp çıkarabilecekleri bir aparat olarak alacak, Usb portlarının çalışma mantığı nasıl olacak , eğer direk buralara flash belleği takıp ipade dosya atabiliyorsak mükemmel zaten. Türkiye ye gelmesi zor ama gelirse 150tl yi çok rahat veririm , benim için bir çok sorunu aşan , güzel düşünülmüş bir aparat.
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yunuskivanc 7 yıl
dreampowder
Arkadaş ayarı kaçırmış birde macbook pro demiş, bari macbook air falan olsaydı


hemde ne kaçırmış
başlığı görünce aksesuarın içinde ilave işlemci falan var sanmıştım.
pro ya hakaret resmen...
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Gibson Les Paul 7 yıl
Sadece JP mi ? Zaten vardi bu yeni cikmis bir sey degil.
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ozs 7 yıl
Dunyanin en gereksiz seyi. Laptoptan kurtulmak icin ipad almişim. Sonra tekrar laptopa mi donusturucem onu. Hemde cakma laptopa
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