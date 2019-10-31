Kablosuz iletişimde Keenetic ile fark yaratan kapsama alanı ve performans; Kablosuz iletişim hiç bu kadar iyi olmamıştı

Kablosuz modem ve router gibi geniş yelpazede ürünleri bulunan Keenetic, hem donanım hem yazılım alanında yaptığı özel geliştirmelerle rakiplerinden çok daha geniş bir kapsama alanı ve yüksek performans sunuyor. Keenetic ürünleri, sahip olduğu yüksek teknolojiyle kullanıcıların karşılaştığı yazılım ve donanım kaynaklı sorunlara profesyonel çözümler getiriyor.



Kablosuz kapsama alanını artıracak akıllı teknolojiler



Kablosuz iletişimde dünya çapında önemli sıkıntılar yaşandığı yadsınamaz bir gerçek. Geniş alanlarda internetin çekmemesi, güçlü cihazlar bulunsa dahi bağlantıda sorun yaşanması, kullanıcı sayısına bağlı olarak performansın düşmesi ve daha birçok sorun günlük hayatımızda karşımıza çıkıyor.

Keenetic, tüm bu sorunları analiz ederek çözüm odaklı ve devrim niteliğinde geliştirmelerde bulundu. Öncelikle kablosuz iletişimde toplam sinyal çıkış gücünün CE standartlarında olması gerekiyor. Çıkış gücü ek antenlerle yükseltilse dahi komşu modemlerin sinyalleriyle çakışma riski artar ve bu da performansı düşürür. Ek olarak komşuların kendi cihazlarıyla iletişim performansını da kötü yönde etkiler. Bunun önüne geçmek için Keenetic bir dizi geliştirmelerde bulundu.



İşte bunlar:



1.Keenetic ilk olarak 5dBi gücünde büyük boyutta, çok yönlü ve pozisyonlandırılabilir antenler tasarladı. Bu sayede modem ya da router’ın konumuna göre sinyallerin en uzak köşeler ve mesafelere gitmesi için çok yönlü pozisyonlama imkanı sunuldu.

2.Dinamik kanal seçme özelliği geliştirildi. Bu teknoloji gürültülü iletişim kanallarını bırakıyor ve bulunduğu ortamda en az kullanılan veya hiç kullanılmayan kanalları otomatik olarak seçilebiliyor.

3.Antenlere Ek Kablosuz Amplifier (Güçlendirici). Toplam çıkış gücü CE standardında sabit olsa da, zayıf sinyalleri alırken yükseltip routera ileterek çok daha uzak mesafede cihazlarla iletişim olanağı sunuldu. Bu sayede veriyi gönderirken de modem ya da router’ın gücünü daha efektif kullanmasına olanak tanındı.

4.MU-MIMO teknolojisi ile Keenetic cihazlar farklı kanallardan farklı kullanıcılarla iletişim kurabiliyor. Bu sayede performans seviyesi kullanıcı sayısının artmasına bağlı olarak düşmüyor. Sıradan kablosuz cihazların, birden fazla kullanıcı sabit kanalları paylaşırken performans düşüklüğü yaşatmasının yanı sıra; ana cihaza uzak ve yakın kullanıcı aynı anda iletişim kurduğunda uzaktaki ile yaşanan sinyal sorunu, yakındaki kullanıcının da bağlantı gücünü ciddi oranda düşürür. Beamforming özelliği ile yine hareket halindeki kullanıcılar için akıllı bir şekilde anten iletişimi yönetilebiliyor.

5.KeeneticOS. KeeneticOS işletim sistemi ile kablosuz iletişimin en verimli hesaplamaları yapılabiliyor. Ayrıca birden fazla cihaz kullanımı ihtiyacı olan büyük mekan veya ofislerde, tüm Keenetic cihazlarında standart olarak bulunan MESH özelliği ile tek noktadan yönetim olanağı sunuluyor. Tüm Keenetic cihazların sahip olduğu IEEE 802.11k/v/r seamless roaming ve band steering protokolleri sayesinde kullanıcıların cihazlar arasında geçişleri kesintisiz ve akıllı bir şekilde yapılabiliyor.

6.Mobil uygulama ile kablosuz yönetim. Keenetic uygulaması ile ev ya da işyerinizdeki cihazınızı her yerden yönetebilirsiniz.

www.keenetic.com.tr

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