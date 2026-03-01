Giriş
    Hızlı iyileştiren hastane: Kurulduğu araziden 4 kat fazla yeşil alana sahip!

    Hastaları daha da strese sokan hastaneler yerine biyofilik tasarım ile hem hastalar daha çabuk iyileşiyor hem de mahallenin park ihtiyacını karşılıyor.                

    Hızlı iyileştiren hastane: Doğadan destek alıyor Tam Boyutta Gör
    Hastane inşaatı sadece beton ve klimadan ibaret olmak zorunda değil. Yeşil alanın da olması istenir. Peki hem nadir hayvan türlerine ev sahipliği yapması hem de insanların ders çalışmak için gelmesi bu hastane gelmesi beklenir mi? Singapur’daki Khoo Teck Puat Hastanesi sadece hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlamakla kalmıyor. Hastanenin doğal alanını ziyaret eden doğa meraklıları, ellerinde fotoğraf makineleriyle bitkileri, kelebekleri ve hayvanları görüntülemek için buraya geliyor. Bunu inşaat sonrası yeşil alanı öncekine göre 4 kat artırarak başarmış. Kısaca inşaat yaparak doğaya ilginç bir şekilde iyilik yapmışlar.

    Hastane tasarımı ile biyolojik çeşitliliği arttırmış. Bu artış öyle yüksek ki önceden arazide sadece 3 kelebek türü dolaşırken şimdi 115 tür tespit edilmiş. Bunun dışında 96 kuş, 36 yusufçuk ve 100’den fazla balık türü bulunuyor. Hastaneye su samurları göç etmiş ve çok nadir görülen ve çekingen tek pullu memeli pangolin (karınca yiyen) bile bölgeye uğramış.

    Hızlı iyileştiren hastane: Doğadan destek alıyor Tam Boyutta Gör

    Singapur gibi tropik sıcaklıklarla baş etmenin yöntemi de mimarlar tarafından daha inşaat başlamadan tasarlanmış. Bunun için yandaki göletten gelen serin havayı yakalayacak şekilde planlanan V şeklindeki bina, rüzgârı duvar kanatlarıyla yönlendirerek kat aralarına dağıtıyor ve yapının sürekli olarak yaklaşık %70 oranında doğal hava ile havalandırılmasını sağlıyor.

    Çatıdaki tarım alanı ile katlar ve bahçelerde kullanılan biyofilik mimari sayesinde hastane çevresi, bulunduğu bölgeye göre yaklaşık 2 °C daha serin kalıyor. Tüm bunlar hastanenin soğutma ihtiyacını %50 oranında azaltarak enerji tüketimini düşürüyor.

    Hızlı iyileştiren hastane: Doğadan destek alıyor Tam Boyutta Gör

    Hastanenin çatısı bile tarlaya dönüşmüş. Genellikle mahalledeki emekli gönüllüler tarafından işletilen tarlada 100’den fazla meyve ağacı, 50 civarında sebze türü organik tarım ile yetiştirilip taze olarak hastanenin mutfağında kullanılıyor. Tabii yeşil çatı binanın çatıdan ısınmasını engelleyerek klima tüketimini düşürmekle kalmıyor, kentsel ısı ada etkisini düşürerek mahallenin genel sıcaklığını düşürüyor.

    Hızlı iyileştiren hastane: Doğadan destek alıyor Tam Boyutta Gör

    Hastaların iyileşmesine yardımcı oluyor

    Pencereden doğayı seyreden hastaların tansiyonunu düşüyor, daha az ağrı kesici kullanmasını sağlıyor ve daha hızlı iyileştiriyor. Eskiden beton kenarlı sıradan bir yağmur göleti olan Yinsun Göleti hastane alanına entegre edilmiş ve etrafında 1,2 kilometrelik yürüyüş parkuru hazırlanmış.

    Hızlı iyileştiren hastane: Doğadan destek alıyor Tam Boyutta Gör

    Hazırlanan doğal yaşam ortamı hayvanlara ve insanlara o kadar uygun ki kuş, kelebek gözlemcilerinin akınana uğramak ile kalmıyor, mahalledeki insanların %15'i burada ders çalışmak ya da piknik amaçlı düzenli olarak uğruyor.

