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Kalp kasında kök hücre bulunmadığı tespit edildi

Bilim adamlarının son yaptığı çalışma kalp krizinin akabinde yenilenme fonksiyonu kısıtlı olan kalbimiz üzerine oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
5 ay
7,2b
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12
Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Kalp krizi hem gerçekleşen olay itibariyle ölümcül olmasıyla hem de kalbin yenilenme yeteneğindeki kısıtlılık nedeniyle bir hayli korkutucu. Bilim adamlarının kalbin yenilenme kabiliyeti üzerinde yaptığı son çalışma ise dikkat çekici.

Kalp kasının yenilenme yeteneğini araştırmak için bir farenin kalbinin hücresel haritasını çıkaran bilim adamları, kalp krizi geçiren farenin bu gelişmeden sonra kalbini incelediklerinde dokuda bulunan diğer hücrelerin bölünmeye devam ettiğini ancak yeni kas hücresi oluşmadığını gözlemlemiş. Bu da daha önceki çalışmalarda saptanan bölünen hücrelerin yeni vasküler yapılar ve diğer dokuların oluşumu için bölündüğü manasına gelmekte.
Bildiğiniz üzere kalp kası hücreleri bölünme yeteneğine sahip değil. Buna karşın bazı çalışmalarda bu dokunun da vücudumuzdaki çoğu doku gibi kök hücrelere sahip oldğu ve kendini yenileyebildiği iddiası ortaya atılmıştı. Böylelikle bu iddia çürütülmüş oldu. 
Çalışmanın sonucu üzücü ama yine de enseyi karartmamak gerek, eğer olumlu tarafından bakarsak kalp krizi gibi durumlarda kalp dokusunun rejenerasyonu tamamen olmasa da en azından iskemi dolayısıyla nekroze olan hücrelerin yerini skar dokusunun alması bile oldukça mühim bir onarım işlemi.

Ya skar dokusu da oluşmasaydı? 

Yine araştırma esnasında farenin kalbindeki onarım dokusunun oluşumu engellendiğinde herhangi bir gelişme gözlemlenmemiş ve  deney akut kardiyak rüptürle sonuçlanmış. Yani aslında olumsuz olarak baktığımız skar dokusu oluşumu bile oldukça faydalı bir onarım.
Örneğin miyokard infarktüsünün en dramatik komplikasyonları olarak ventriküler septal rüptürü ve serbest duvar rüptürünü sıralayabiliriz. Tabi bu durumların görülmesi için iskemi bölgesinin zayıf kollaterallere sahip olması gibi bazı risk farktörlerinin de eşlik etmesi gerekiyor ancak küçük bir doku kaybının bile yerinin doldurulamaması ciddi sonuçlarla sonlanabilirdi. Umarız ilerleyen günlerde umut verici gelişmeleri aktarmaya devam ederiz.
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-12/hi-asc113018.php Yorum Yaz
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fuckulteli 5 ay en beğenilen
Haberi en basit şekliyle anladım ancak verilen ayrıntıyı anlamak çok güç, anlaşılır dilden uzak. İşte böyle olunca, burası donanımhaber bu haber ne alaka, diyenlere hak veriyorum.
Kalp kasları kendini yenileyemiyor, kök hücre ile yenilenebileceği düşüncesi vardı ancak kalp kasını yenileyebilecek kök hücrelerin bulunmadığı farkedilmiş.
Haberi en basit şekliyle anladım ancak verilen ayrıntıyı anlamak çok güç, anlaşılır dilden uzak. İşte böyle olunca, burası donanımhaber bu haber ne alaka, diyen...
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The Ace of Spades 5 ay
Scar denilen şey iz bırakacak şekilde onarım sanırım . Derideki gibi yara izi .
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matador_mirkhan 5 ay
Dh okuyuculari hep tıp mezunuydu zaten?!
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DH Misafiri 5 ay
kalp kası yenilenmiyorsa, iskemi riski yani aniden kalp kasının durması kaçınılmaz demek istemişler... bu da ölüm demektir... kök hücre tedavisi ile onarım mümkün değil demektir... kalbimize iyi bakın...
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Lazeran 5 ay
En ufak bir çeviri hatası yok. Lütfen bok atmayalım. Daha iyi anlamak isteyen nedirnedemekten tüm kelimelerin anlamına bakabilir.
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V4LKyR 5 ay Lazeran
Mesajın doğru yere gitmesini istiyorsan, insanların mesajlarını alıntıla ki, onlara bildirim gitsin kral.
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RaptorFX 5 ay
Haberi anlamak için tıp okuyup geliyorum.
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yesil1026 5 ay
Zaten kalp kanseri diye birşeyin olmamasının nedeni bu bölünmeme olayı. Bölünme/çoğalma olmazsa kanser de olmaz. Nadir kalp kanseri vakaları da bölünme olduğu zaman, gelişme aşamasındayken oluyor.
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SEO-Uzmanı 5 ay
kalp zikri çekince kalp yenileniyor, hakanım :)
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V4LKyR 5 ay
Böylelikle şu ana kadar bölünebilme yeteneği olmadığını bildiğimiz fakat bazı çalışmalar sonucunda ulaşılan kalp kasının da vücudumuzdaki diğer çoğu doku gibi hasarı durumunda onu eski haline geri döndürecek kök hücrelere sahip olduğu düşüncesi çürütülmüş oldu.

Nasıl bir cümledir bu?
Çalışmanın sonucu üzücü ama yine de enseyi karartmamak gerek

Ensem karardı Mete.
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V2 5 ay V4LKyR
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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northwood 5 ay V4LKyR
Uyarınız için teşekkürler hocam gerekli düzeltmeyi yaptım.
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fuckulteli 5 ay en beğenilen
Haberi en basit şekliyle anladım ancak verilen ayrıntıyı anlamak çok güç, anlaşılır dilden uzak. İşte böyle olunca, burası donanımhaber bu haber ne alaka, diyenlere hak veriyorum.
Kalp kasları kendini yenileyemiyor, kök hücre ile yenilenebileceği düşüncesi vardı ancak kalp kasını yenileyebilecek kök hücrelerin bulunmadığı farkedilmiş.
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HABERİN ETİKETLERİ
kök hücre, deney ve
10 etiket daha kalp krizi fare deneyi kalp krizinin mekanik komplikasyonları ventriküler septal rüptür serbest duvar rüptürü miyokard infarktüsü iskemi Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Metehan Göktaş
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