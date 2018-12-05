Kalp kasında kök hücre bulunmadığı tespit edildi

Kalp krizi hem gerçekleşen olay itibariyle ölümcül olmasıyla hem de kalbin yenilenme yeteneğindeki kısıtlılık nedeniyle bir hayli korkutucu. Bilim adamlarının kalbin yenilenme kabiliyeti üzerinde yaptığı son çalışma ise dikkat çekici.
Kalp kasının yenilenme yeteneğini araştırmak için bir farenin kalbinin hücresel haritasını çıkaran bilim adamları, kalp krizi geçiren farenin bu gelişmeden sonra kalbini incelediklerinde dokuda bulunan diğer hücrelerin bölünmeye devam ettiğini ancak yeni kas hücresi oluşmadığını gözlemlemiş. Bu da daha önceki çalışmalarda saptanan bölünen hücrelerin yeni vasküler yapılar ve diğer dokuların oluşumu için bölündüğü manasına gelmekte.
Bildiğiniz üzere kalp kası hücreleri bölünme yeteneğine sahip değil. Buna karşın bazı çalışmalarda bu dokunun da vücudumuzdaki çoğu doku gibi kök hücrelere sahip oldğu ve kendini yenileyebildiği iddiası ortaya atılmıştı. Böylelikle bu iddia çürütülmüş oldu.
Çalışmanın sonucu üzücü ama yine de enseyi karartmamak gerek, eğer olumlu tarafından bakarsak kalp krizi gibi durumlarda kalp dokusunun rejenerasyonu tamamen olmasa da en azından iskemi dolayısıyla nekroze olan hücrelerin yerini skar dokusunun alması bile oldukça mühim bir onarım işlemi.
Ya skar dokusu da oluşmasaydı?
Yine araştırma esnasında farenin kalbindeki onarım dokusunun oluşumu engellendiğinde herhangi bir gelişme gözlemlenmemiş ve deney akut kardiyak rüptürle sonuçlanmış. Yani aslında olumsuz olarak baktığımız skar dokusu oluşumu bile oldukça faydalı bir onarım.
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-12/hi-asc113018.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Kalp kasları kendini yenileyemiyor, kök hücre ile yenilenebileceği düşüncesi vardı ancak kalp kasını yenileyebilecek kök hücrelerin bulunmadığı farkedilmiş.