Mobil uygulama ile Anemi testi yapılabilecek

Anemi, dünya üzerinde en çok görülen ve yaklaşık 2 milyar insanı etkilediği tahmin edilen hastalıklardan biridir. Kansızlık olarak da adlandırılan bu hastalığın teşhisi için kan testi yapılması gerekiyor. Artık Emory Üniversitesi'nde geliştirilen bir mobil uygulama ile Anemi testini cep telefonlarımızla yapabileceğiz.

Yüksek doğruluk oranı sunuyor

https://9to5mac.com/2018/12/04/researchers-develop-cross-platform-app-to-test-for-anemia-with-a-single-photo/

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Uygulama temelde tırnaklarınızın fotoğrafını çekiyor ve kullanıcıdanolduğu kısımları seçmesini istiyor. Daha sonra tırnakların rengine bağlı olarak Anemi olup olmadığınızıederek sonucu size söylüyor.Yapılan açıklamalara göre uygulama Anemi teşhisini yüzde yüz olarak koymuyor ancakoranı sunan uygulama Anemi olabileceğinizi ve en yakıngidip test yapmanız gerektiği bilgisini de veriyor.