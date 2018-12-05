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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil uygulama ile Anemi testi yapılabilecek

ABD merkezli Emory Üniversitesi araştırma görevlileri, dünya çapında yaklaşık 2 milyar kişiyi etkileyen Anemi hastalığını teşhis edebilen bir mobil uygulama geliştirdiklerini açıkladılar.
5 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Mobil uygulama ile Anemi testi yapılabilecek
 ,
Anemi, dünya üzerinde en çok görülen ve yaklaşık 2 milyar insanı etkilediği tahmin edilen hastalıklardan biridir. Kansızlık olarak da adlandırılan bu hastalığın teşhisi için kan testi yapılması gerekiyor. Artık Emory Üniversitesi'nde geliştirilen bir mobil uygulama ile Anemi testini cep telefonlarımızla yapabileceğiz.

Yüksek doğruluk oranı sunuyor

Uygulama temelde tırnaklarınızın fotoğrafını çekiyor ve kullanıcıdan tırnaklarının olduğu kısımları seçmesini istiyor. Daha sonra tırnakların rengine bağlı olarak Anemi olup olmadığınızı analiz ederek sonucu size söylüyor.

Yapılan açıklamalara göre uygulama Anemi teşhisini yüzde yüz olarak koymuyor ancak yüksek bir doğruluk oranı sunan uygulama Anemi olabileceğinizi ve en yakın hastaneye gidip test yapmanız gerektiği bilgisini de veriyor.

https://9to5mac.com/2018/12/04/researchers-develop-cross-platform-app-to-test-for-anemia-with-a-single-photo/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tugrul_512bit 5 ay
Kemik iliği neden kan üretmez? Çünkü yozlaşmışlık, adaletsizlik, ekonomik sorunlar, umutsuzluk, eğitimsizlik ve GDO iliklerimize kadar işlemiştir.
Şimdi telefonlarınızı haberlere çevirin.
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matraxzalim 5 ay Tugrul_512bit
Kansızlık, kan uretilmemesi olayı değildir, araştırıp oyle yorum yapın lütfen
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selman1435 5 ay
Sağlık uygulamalarının telefonlarda yaygınlaşacağı dönemlere girmek üzereyiz artık donanımlartüm telefon üreticilerinde uç noktalara geldi. Sıyrılmak için artık bu tür uygulamalarla kendinlerini belli edecekler
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