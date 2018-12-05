Mobil uygulama ile Anemi testi yapılabilecek

Teknoloji Editörü
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Anemi, dünya üzerinde en çok görülen ve yaklaşık 2 milyar insanı etkilediği tahmin edilen hastalıklardan biridir. Kansızlık olarak da adlandırılan bu hastalığın teşhisi için kan testi yapılması gerekiyor. Artık Emory Üniversitesi'nde geliştirilen bir mobil uygulama ile Anemi testini cep telefonlarımızla yapabileceğiz.
Yüksek doğruluk oranı sunuyorUygulama temelde tırnaklarınızın fotoğrafını çekiyor ve kullanıcıdan tırnaklarının olduğu kısımları seçmesini istiyor. Daha sonra tırnakların rengine bağlı olarak Anemi olup olmadığınızı analiz ederek sonucu size söylüyor.
Yapılan açıklamalara göre uygulama Anemi teşhisini yüzde yüz olarak koymuyor ancak yüksek bir doğruluk oranı sunan uygulama Anemi olabileceğinizi ve en yakın hastaneye gidip test yapmanız gerektiği bilgisini de veriyor.
https://9to5mac.com/2018/12/04/researchers-develop-cross-platform-app-to-test-for-anemia-with-a-single-photo/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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