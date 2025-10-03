Felç tedavisi için umutlandıran gelişme: Kök hücre ile beyin hücreleri yenilendi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son yıllarda kök hücre tedavileri, tıp dünyasının en çok umut bağladığı alanlardan biri hâline geldi. Kalp yetmezliğinden omurilik zedelenmelerine kadar pek çok hastalıkta, hasar gören dokuların yeniden onarılabilmesi için kök hücrelere başvuruluyor. Beyin ise bu alandaki en zorlu sınavlardan birini temsil ediyor. Çünkü felç ve inme sonrası hasar gören beyin hücreleri, bugüne kadar geri getirilemez kabul ediliyordu. Ancak İsviçre ve ABD’den bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir çalışma, bu tabloyu değiştirebilecek çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

Kök Hücre Sayesinde Beyin Hücreleri Yeniden Büyütüldü

Zürih Üniversitesi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin ortak araştırmasında, felç geçirmiş farelerin beyinlerine insan kök hücreleri nakledildi. Araştırmayı yöneten Prof. Christian Tackenberg ve ekibi, bu kök hücrelerin yalnızca yeni nöronlar (sinir hücreleri) üretmekle kalmadığını, aynı zamanda beynin kendi iyileşme süreçlerini de tetiklediğini gözlemledi. Yani hücreler sadece boşluğu doldurmakla kalmıyor, var olan beyin dokusu ile iletişime geçerek adeta yeniden ağ kuruyor.

Kök hücre tedavisinde kullanılan bu hücreler, insan cilt hücrelerinden üretilen ve farklı sinir sistemi hücrelerine dönüşme potansiyeline sahip özel kök hücrelerden elde edildi. Felçten bir hafta sonra beynin hasarlı bölgesine enjekte edilen hücreler, beş hafta boyunca canlı kaldı ve büyük kısmı aktif nöronlara dönüştü. Dahası bu nöronlar, farelerin mevcut beyin hücreleriyle sinyaller gönderip alarak çalışmaya başladı.

Çalışmada ortaya çıkan bir diğer önemli bulgu da tedavinin yalnızca sinir hücrelerini geri kazandırmakla sınırlı kalmaması oldu. Kök hücreler aynı zamanda yeni kan damarlarının oluşumunu da tetiklerken, beyindeki iltihaplanmayı azalttı ve kan-beyin bariyerinin bütünlüğünü güçlendirdi. Tüm bunlar bir araya geldiğinde felçli farelerin hareket kabiliyetleri de geri geldi. Bu iyileşme, yapay zekâ destekli yürüyüş analizleriyle doğrulandı.

Kök Hücre Tedavisi Felç ve İnme Geçirenler İçin Umut Olabilir

Araştırmacılar, elde edilen sonuçların insanlarda da uygulanabilmesi için özel önlemler aldıklarını vurguluyor. Örneğin hücrelerin üretiminde hayvan kaynaklı hiçbir katkı maddesi kullanılmadı; bu da gelecekte klinik tedaviler için süreci kolaylaştıracak bir adım. Ayrıca kök hücre naklinin felçten hemen sonra değil, bir hafta sonra yapılmasının daha etkili olduğu bulundu. Bu da hastanelerde olası tedavi planlarının hazırlanması için gerçekçi bir zaman aralığı sunuyor.

Yine de uzmanlar temkinli: Beyne kök hücre nakli, potansiyel riskleri de beraberinde getiriyor. Kontrolsüz hücre büyümesi veya yanlış yönde farklılaşma ihtimalini ortadan kaldırmak için araştırma ekibi şu anda bir “güvenlik anahtarı” sistemi üzerinde çalışıyor. Ayrıca doğrudan beyin dokusuna operasyon yerine damardan kök hücre gönderilmesini mümkün kılacak yöntemler de geliştirilmekte.

Japonya’da Parkinson hastalığının tedavisi için bir süredir kök hücre tedavileri insanlar üzerinden test ediliyordu. Şimdi felç ve inme tedavisi için geliştirilen bu yeni tedavi de yakında klinik deney aşamasına geçebilir. Zira bilim insanları, felcin klinik denemeler için sıradaki hastalık olabileceğini düşünüyor. Tackenberg bu konuda iyimser: “Bugüne kadar felç sonrası kaybedilen beyin dokusunu geri getirecek bir tedavi yoktu. Bizim sonuçlarımız, bunun mümkün olabileceğini gösteriyor.”

