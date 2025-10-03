Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Felç tedavisi için umutlandıran gelişme: Kök hücre ile beyin hücreleri yenilendi

    Bu hafta yayımlanan yeni bir araştırma, felç ve inmeden oluşan hasarın geri çevrilmesi için umut veriyor. Farelerde felç sonrası oluşan beyin hasarı, kök hücre tedavisi ile giderildi.

    Kök hücre nakli felç tedavisinde devrim yapabilir Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda kök hücre tedavileri, tıp dünyasının en çok umut bağladığı alanlardan biri hâline geldi. Kalp yetmezliğinden omurilik zedelenmelerine kadar pek çok hastalıkta, hasar gören dokuların yeniden onarılabilmesi için kök hücrelere başvuruluyor. Beyin ise bu alandaki en zorlu sınavlardan birini temsil ediyor. Çünkü felç ve inme sonrası hasar gören beyin hücreleri, bugüne kadar geri getirilemez kabul ediliyordu. Ancak İsviçre ve ABD’den bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni bir çalışma, bu tabloyu değiştirebilecek çarpıcı sonuçlar ortaya koyuyor.

    Kök Hücre Sayesinde Beyin Hücreleri Yeniden Büyütüldü

    Zürih Üniversitesi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin ortak araştırmasında, felç geçirmiş farelerin beyinlerine insan kök hücreleri nakledildi. Araştırmayı yöneten Prof. Christian Tackenberg ve ekibi, bu kök hücrelerin yalnızca yeni nöronlar (sinir hücreleri) üretmekle kalmadığını, aynı zamanda beynin kendi iyileşme süreçlerini de tetiklediğini gözlemledi. Yani hücreler sadece boşluğu doldurmakla kalmıyor, var olan beyin dokusu ile iletişime geçerek adeta yeniden ağ kuruyor.

    Kök hücre tedavisinde kullanılan bu hücreler, insan cilt hücrelerinden üretilen ve farklı sinir sistemi hücrelerine dönüşme potansiyeline sahip özel kök hücrelerden elde edildi. Felçten bir hafta sonra beynin hasarlı bölgesine enjekte edilen hücreler, beş hafta boyunca canlı kaldı ve büyük kısmı aktif nöronlara dönüştü. Dahası bu nöronlar, farelerin mevcut beyin hücreleriyle sinyaller gönderip alarak çalışmaya başladı.

    Çalışmada ortaya çıkan bir diğer önemli bulgu da tedavinin yalnızca sinir hücrelerini geri kazandırmakla sınırlı kalmaması oldu. Kök hücreler aynı zamanda yeni kan damarlarının oluşumunu da tetiklerken, beyindeki iltihaplanmayı azalttı ve kan-beyin bariyerinin bütünlüğünü güçlendirdi. Tüm bunlar bir araya geldiğinde felçli farelerin hareket kabiliyetleri de geri geldi. Bu iyileşme, yapay zekâ destekli yürüyüş analizleriyle doğrulandı.

    Kök Hücre Tedavisi Felç ve İnme Geçirenler İçin Umut Olabilir

    Araştırmacılar, elde edilen sonuçların insanlarda da uygulanabilmesi için özel önlemler aldıklarını vurguluyor. Örneğin hücrelerin üretiminde hayvan kaynaklı hiçbir katkı maddesi kullanılmadı; bu da gelecekte klinik tedaviler için süreci kolaylaştıracak bir adım. Ayrıca kök hücre naklinin felçten hemen sonra değil, bir hafta sonra yapılmasının daha etkili olduğu bulundu. Bu da hastanelerde olası tedavi planlarının hazırlanması için gerçekçi bir zaman aralığı sunuyor.

    Yine de uzmanlar temkinli: Beyne kök hücre nakli, potansiyel riskleri de beraberinde getiriyor. Kontrolsüz hücre büyümesi veya yanlış yönde farklılaşma ihtimalini ortadan kaldırmak için araştırma ekibi şu anda bir “güvenlik anahtarı” sistemi üzerinde çalışıyor. Ayrıca doğrudan beyin dokusuna operasyon yerine damardan kök hücre gönderilmesini mümkün kılacak yöntemler de geliştirilmekte.

    Japonya’da Parkinson hastalığının tedavisi için bir süredir kök hücre tedavileri insanlar üzerinden test ediliyordu. Şimdi felç ve inme tedavisi için geliştirilen bu yeni tedavi de yakında klinik deney aşamasına geçebilir. Zira bilim insanları, felcin klinik denemeler için sıradaki hastalık olabileceğini düşünüyor. Tackenberg bu konuda iyimser: “Bugüne kadar felç sonrası kaybedilen beyin dokusunu geri getirecek bir tedavi yoktu. Bizim sonuçlarımız, bunun mümkün olabileceğini gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Profil resmi
    POOPY 5 saat önce

    beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...

    O
    oldumuya 7 saat önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kurt evcilleşir mi adana plaka sırası hangi harfte 2025 kaynak yanığına ne iyi gelir lpg' li araç giderken stop ediyor titan os uygulama mağazası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum