Kameralı iPod Touch gün ışığına çıktı

iPhone HD'den sonra Apple'ın 2010 kreasyonundaki yerini henüz almayan kameralı iPod Touch da gün ışığına çıktı. Vietnamlı Tinthe sitesi tarafından yayınlanan görüntülere göre, tasarım açısından mevcut iPod Touch ile aynı çizgide yer alan yeni modelde, 2 megapiksel çözünürlüğünde entegre kameraya yer verildiği belirtiliyor.

Foxconn tarafından üretilen yeni iPod Touch, Samsung tarafından sağlanan iki adet NAND flash bellek yongası ile 64GB depolama kapasitesi sunuyor. Apple tarafından henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmadığı için beklenen model olup olmadığı konusunda bir takım çekinceler olan yeni modelin, yazılım güncellemesiyle gelmesi bekleniyor.