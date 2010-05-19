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Kameralı iPod Touch gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
22,3b
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19
iPod / iPod Touch
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kameralı iPod Touch gün ışığına çıktı
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iPhone HD'den sonra Apple'ın 2010 kreasyonundaki yerini henüz almayan kameralı iPod Touch da gün ışığına çıktı. Vietnamlı Tinthe sitesi tarafından yayınlanan görüntülere göre, tasarım açısından mevcut iPod Touch ile aynı çizgide yer alan yeni modelde, 2 megapiksel çözünürlüğünde entegre kameraya yer verildiği belirtiliyor.

Foxconn tarafından üretilen yeni iPod Touch, Samsung tarafından sağlanan iki adet NAND flash bellek yongası ile 64GB depolama kapasitesi sunuyor. Apple tarafından henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmadığı için beklenen model olup olmadığı konusunda bir takım çekinceler olan yeni modelin, yazılım güncellemesiyle gelmesi bekleniyor.

Kameralı iPod Touch gün ışığına çıktı
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Kameralı iPod Touch gün ışığına çıktı
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Kameralı iPod Touch gün ışığına çıktı
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Kameralı iPod Touch gün ışığına çıktı
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DH Misafiri 8 yıl
Ya gerçekten çoook güzel bu yeni çıkanlar ben bunlara hastayım
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DH Misafiri 9 yıl
kardeşim öne kamera niye koymuyosunuz ya.sen ipod touch üret toplu iğne kafası kadar kamera koy. ön tarafa kamera koysalar wireless'ten msne baglanıp kamerayla konusabilirdik yada skype'ye baglanırdık.bu bence çin malı apple yapmaz böyle bişey
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DH Misafiri 9 yıl
kardeşim öne kamera niye koymuyosunuz ya.sen ipod touch üret toplu iğne kafası kadar kamera koy. ön tarafa kamera koysalar wireless'ten msne baglanıp kamerayla konusabilirdik yada skype'ye baglanırdık.bu bence çin malı apple yapmaz böyle bişey
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LaFleur- 9 yıl
inş. daha iyi bir cihaz gelir .iphone 4 tasarımında retina display ekrana sahip , iphone 4 çözünürlüğüne sahip , iOS4 +720p video çekebilen 5mp flaşlı kamera+ facetime görüşme için ön kamera +jiroskop sahip olmalıydı.
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Brainy 9 yıl
Gereksiz eklenti bence.iPod Touch 3.Nesil alirim üzerinede 200 TL 'ye 10 MP Kamera alirim bakarim keyfime.
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DH Misafiri 9 yıl
size bişey sorcam bn ipod touch alıyim mi? almıyim mi?
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sertacaygun 9 yıl
Youtube'da görmüştüm, iPod Touch'ta neden kamera olmadığını soruyorlardı...
Uygun fiyattan gelirse almak isterim. Gerçi daha yeni Sony S545 aldım ama...
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DH Misafiri 9 yıl
thorismund kardes bu telefon degil ipod touch
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sahafiec 9 yıl
...
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MVP 9 yıl
iyiymiş...
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LeyLu 9 yıl
adam gibi bi kamera koycaklarsa neden olmasın
ama gidipte vga tarzı bişey koyarlarsa
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Tolgá 9 yıl
iphone touch olmuş bu
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zoltriks 9 yıl
Gereksiz bir eklenti bence
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thorismund 9 yıl
Artık flashsız telefonlara telefon demiyorlar bu zamanda :)
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hi-fi_project 9 yıl
göz boyamadan ibaret.
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