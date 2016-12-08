Kanserin vücutta yayılmasına çözüm nitelikte gelişme

Tam Boyutta Gör

Çözüm enerji kaynağını kesmekten geçiyor

https://www.engadget.com/2016/12/07/cancer-consumes-fat-to-feed-its-metastatic-march-in-mice/

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yaptıkları çalışmada kanser hücrelerinin vücutta(vücutta başka organlara taşınma ve orada da kansere sebep olma) engellemeyi başardı.Buldukları yöntem aslındave aynı zamanda mantıklı bir yönteme dayanıyor:. Normal bir vücut hücresi bağlı olduğu dokudan ayrıldığında kendisinilakin kanser hücrelerinde bu durum böyle işlemiyor.bağlı olduğu dokudan ayrıldıktan sonra ulaştığı dokudaiçin yeni gittiği dokunun. Ardından ise yeni dokuda hızlıca çoğalmaya başlıyor.çözümü de tam bu noktada devreye giriyor. Kanser hücresinin temelhücrenin yağdaki lipitlereiçin hücrenin kullandığımolekülünü bloklamışlar.Sonuç olarak ise bulunan yöntem, tümörün ilk bulunduğu dokudakifakat tümörün başka organlaraolarak kullanılan’ini yok etmeyi başarmış ve geri kalan hücreleriyseoranında küçültmüş.Öte yandan yeni çözümü geliştirmekle uğraşanyöntemin şu anfakatsonradeneylerine başlamayı planladıklarını aktarıyor.