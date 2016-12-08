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Kanserin vücutta yayılmasına çözüm nitelikte gelişme

Bilim adamlarının geliştirdiği son yöntem sayesinde kanser hücrelerinin vücutta metastaz yapması engellenebildi. Yöntem temelde basit görünüyor ancak oldukça faydalı olacağa benziyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,1b
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22
Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Kanserin vücutta yayılmasına çözüm nitelikte gelişme
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Barcelona Enstitüsündeki Biyotıp alanındaki araştırmacılar yaptıkları çalışmada kanser hücrelerinin vücutta metastazını (vücutta başka organlara taşınma ve orada da kansere sebep olma) engellemeyi başardı.

Çözüm enerji kaynağını kesmekten geçiyor

Buldukları yöntem aslında çok basit ve aynı zamanda mantıklı bir yönteme dayanıyor: kanser hücrelerinin besine erişimini engellemek. Normal bir vücut hücresi bağlı olduğu dokudan ayrıldığında kendisini otomatik olarak parçalar lakin kanser hücrelerinde bu durum böyle işlemiyor. Kanser hücresi bağlı olduğu dokudan ayrıldıktan sonra ulaştığı dokuda yabancı görünüp bağışıklık sistemi tarafından parçalanmamak için yeni gittiği dokunun protein dizilimine uyum sağlıyor. Ardından ise yeni dokuda hızlıca çoğalmaya başlıyor. Bilim adamlarının çözümü de tam bu noktada devreye giriyor. Kanser hücresinin temel enerji kaynağının yağ olduğunu belirleyen araştırmacılar hücrenin yağdaki lipitlere erişmesini engellemek için hücrenin kullandığı CD36 molekülünü bloklamışlar.

Sonuç olarak ise bulunan yöntem, tümörün ilk bulunduğu dokudaki gelişimini yavaşlatamamış fakat tümörün başka organlara sıçramasını engellemiş. Prototip olarak kullanılan antikor metastaz yapan hücrelerin %15’ini yok etmeyi başarmış ve geri kalan hücreleriyse %80 oranında küçültmüş.


Öte yandan yeni çözümü geliştirmekle uğraşan bilim adamları yöntemin şu an insanlara aktarılmadığını fakat dört yıl sonra insanlar üzerindeki deneylerine başlamayı planladıklarını aktarıyor.


https://www.engadget.com/2016/12/07/cancer-consumes-fat-to-feed-its-metastatic-march-in-mice/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 yıl en beğenilen
saçmalamaya devam edin !
kanser hücresi diye bir hücre yoktur
kanserli doku ! ölüm saati geldiği halde ölmeyen DNA düzeni bozulmuş
ölmüyoruz anasını satayım diyen hücre topluluğudur ! ve bu düzensizlik 1 tek hücrenin çoğalma sonrası ölüm saatini unutması sonucu ortaya çıkar !
metastaz bir yabani ot kökü gibi bir organdan çıkar kanserli dokunun başka organlara alan bırakmaması veya o organın tam içinde geçecek şekilde bir yabani bitkinin kök salmasından başka bir şey değildir !
kanser hücresi diye bir hücre yoktur DNA yapısı bozulmuş hücrenin temel var oluş programını program dahilinde yürütmesi denilen bir şey vardır !
kemo-terapi ilaçları vücudun kendini yenilemesi için kullanılan bir tür özel zehirdir ! kemo-terapi kanseri iyi etmez tüm organların hücre ölüm saatlerini eş zamanlı ayarlaması için düzenli bir şekilde verilen kontrollü bir zehir türüdür.
saçmalamaya devam edin !kanser hücresi diye bir hücre yokturkanserli doku ! ölüm saati geldiği halde ölmeyen DNA düzeni bozulmuşölmüyoruz anasını...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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HIGHER 2 yıl
her zaman bu tür haberler olur ama nedense bir sonuç çıkmaz
kellliğin sonu geldi
kansere çözüm bulundu
eyts e çözüm bulundu
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DH Misafiri 2 yıl
Kanser endüstrisinin klasik oyalama taktiği. Sürekli bir şeyler bulurlar ancak haberin sonu hep aynıdır.. 5-10 seneye kadar insan çalışmaları başlayacak.. ne zaman sonuçlanacak? asla.. kanser popülasyonu kontrol etmek için kullanılan bir enstrümandır.. bu politika ilaç kartelleri aracılığı ile yürütülür..
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L.o.T.u.S 2 yıl
şu ilaç şirketleri izin versede tedavi bulunsa yada artık açıklansa.Neymiş 4 sene sonra insan üzerinde olurmuş.insaf yetmedimi yediğiniz
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BiilimAdamı 2 yıl
kanserin çözümü extacy
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aycibin 2 yıl


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DeepNote 2 yıl
Artık neye inanacağımız şaşırdık. 30 yıldır kanserle ilgili bin tane sonuç alındı makalesi okudum. Şöyle başlıklar
Kanserin metastas yöntemi bulundu
Kanserin Dna profili çıkarıldı
Kanserli hücrenin protein zinciri çözüldü
Kanser ilacı çok yakında
Kanser grip gibi tedavi edilecek hale geliyor
Kemoterapi radyoterapi ortadan kalkacak, işte yeni teknik
Zart zurt yani.
Hatta 15 sene evvel okuduğum bir haberde 5 yıl içinde ilacı çıkacaktı. Ne oldu pardon
İnsan neslinin bu kadar büyük hızlarda aynı kanser gibi üremesini engelleyin önce. Daha az sayıda insana, daha sağlıklı gıdalar verme imkanı olur. Bu kadar çok fosil yakıt üreten araç da piyasada olmaz, dolayısıyla daha az karbon monoksit solunur. Ayrıca trafik de kalmaz, daha az stres olur. İş bulma sıkıntısı azalır bu da daha az efor daha çok kendine vakit ayırma, daha mutlu insanlar oluşturur.
Sonra ne mi olur ? İlaç milaç üretmek için uğraşmanıza gerek kalmaz. Stressiz hayat, düzenli beslenme, kanserojen içeren gıda kullanımının ortadan kalkması, düzenli uyku, mutluluk zaten kanseri ortadan kaldırır
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alp0007 2 yıl
Umut verici gelişme. Ben beş yıl içinde kanserin çok yüksek oranda tedavi edilebilir duruma geleceğine inanıyorum. Dokuların yeni anijenleri keşfediliyor. Tahminim sürpriz bir buluş tedaviyi sağlayacak. İnsanoğlunun ömrü ortalama on yıl artacak.
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kadirirdem 2 yıl
teknolojinin böyle bilim konularında gelişmesine çok seviniyorum hadi bakalım :)
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alphekka 2 yıl
doktorlar atlamış hemen. ölümsüzlüğü bulan bile gelmiş
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SEO-Uzmanı 2 yıl en beğenilen
saçmalamaya devam edin !
kanser hücresi diye bir hücre yoktur
kanserli doku ! ölüm saati geldiği halde ölmeyen DNA düzeni bozulmuş
ölmüyoruz anasını satayım diyen hücre topluluğudur ! ve bu düzensizlik 1 tek hücrenin çoğalma sonrası ölüm saatini unutması sonucu ortaya çıkar !
metastaz bir yabani ot kökü gibi bir organdan çıkar kanserli dokunun başka organlara alan bırakmaması veya o organın tam içinde geçecek şekilde bir yabani bitkinin kök salmasından başka bir şey değildir !
kanser hücresi diye bir hücre yoktur DNA yapısı bozulmuş hücrenin temel var oluş programını program dahilinde yürütmesi denilen bir şey vardır !
kemo-terapi ilaçları vücudun kendini yenilemesi için kullanılan bir tür özel zehirdir ! kemo-terapi kanseri iyi etmez tüm organların hücre ölüm saatlerini eş zamanlı ayarlaması için düzenli bir şekilde verilen kontrollü bir zehir türüdür.
1 Yanıt Yanıtla +7
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MogoLKhan 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
saçmalamaya devam edin !
kanser hücresi diye bir hücre yoktur
kanserli doku ! ölüm saati geldiği halde ölmeyen DNA düzeni bozulmuş
ölmüyoruz anasını satayım diyen hücre topluluğudur ! ve bu düzensizlik 1 tek hücrenin çoğalma sonrası ölüm saatini unutması sonucu ortaya çıkar !
metastaz bir yabani ot kökü gibi bir organdan çıkar kanserli dokunun başka organlara alan bırakmaması veya o organın tam içinde geçecek şekilde bir yabani bitkinin kök salmasından başka bir şey değildir !
kanser hücresi diye bir hücre yoktur DNA yapısı bozulmuş hücrenin temel var oluş programını program dahilinde yürütmesi denilen bir şey vardır !
kemo-terapi ilaçları vücudun kendini yenilemesi için kullanılan bir tür özel zehirdir ! kemo-terapi kanseri iyi etmez tüm organların hücre ölüm saatlerini eş zamanlı ayarlaması için düzenli bir şekilde verilen kontrollü bir zehir türüdür.

Kanserli hücre vardır, normal hücreden farklıdırlar oksijen yerine karbondioksitle araları daha iyidir, normal görevlerinide yapmazlar, ve vücudda hareket edip başka dokuyada yerleşebiliyorlar yani en uç kanser hücresiyle normal hücrenin uzaktan yakíndan ilgisi yoktur.
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