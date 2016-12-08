Kanserin vücutta yayılmasına çözüm nitelikte gelişme

Barcelona Enstitüsündeki Biyotıp alanındaki araştırmacılar yaptıkları çalışmada kanser hücrelerinin vücutta metastazını (vücutta başka organlara taşınma ve orada da kansere sebep olma) engellemeyi başardı.
Çözüm enerji kaynağını kesmekten geçiyorBuldukları yöntem aslında çok basit ve aynı zamanda mantıklı bir yönteme dayanıyor: kanser hücrelerinin besine erişimini engellemek. Normal bir vücut hücresi bağlı olduğu dokudan ayrıldığında kendisini otomatik olarak parçalar lakin kanser hücrelerinde bu durum böyle işlemiyor. Kanser hücresi bağlı olduğu dokudan ayrıldıktan sonra ulaştığı dokuda yabancı görünüp bağışıklık sistemi tarafından parçalanmamak için yeni gittiği dokunun protein dizilimine uyum sağlıyor. Ardından ise yeni dokuda hızlıca çoğalmaya başlıyor. Bilim adamlarının çözümü de tam bu noktada devreye giriyor. Kanser hücresinin temel enerji kaynağının yağ olduğunu belirleyen araştırmacılar hücrenin yağdaki lipitlere erişmesini engellemek için hücrenin kullandığı CD36 molekülünü bloklamışlar.
Sonuç olarak ise bulunan yöntem, tümörün ilk bulunduğu dokudaki gelişimini yavaşlatamamış fakat tümörün başka organlara sıçramasını engellemiş. Prototip olarak kullanılan antikor metastaz yapan hücrelerin %15’ini yok etmeyi başarmış ve geri kalan hücreleriyse %80 oranında küçültmüş.
Öte yandan yeni çözümü geliştirmekle uğraşan bilim adamları yöntemin şu an insanlara aktarılmadığını fakat dört yıl sonra insanlar üzerindeki deneylerine başlamayı planladıklarını aktarıyor.
https://www.engadget.com/2016/12/07/cancer-consumes-fat-to-feed-its-metastatic-march-in-mice/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kanser hücresi diye bir hücre yoktur
kanserli doku ! ölüm saati geldiği halde ölmeyen DNA düzeni bozulmuş
ölmüyoruz anasını satayım diyen hücre topluluğudur ! ve bu düzensizlik 1 tek hücrenin çoğalma sonrası ölüm saatini unutması sonucu ortaya çıkar !
metastaz bir yabani ot kökü gibi bir organdan çıkar kanserli dokunun başka organlara alan bırakmaması veya o organın tam içinde geçecek şekilde bir yabani bitkinin kök salmasından başka bir şey değildir !
kanser hücresi diye bir hücre yoktur DNA yapısı bozulmuş hücrenin temel var oluş programını program dahilinde yürütmesi denilen bir şey vardır !
kemo-terapi ilaçları vücudun kendini yenilemesi için kullanılan bir tür özel zehirdir ! kemo-terapi kanseri iyi etmez tüm organların hücre ölüm saatlerini eş zamanlı ayarlaması için düzenli bir şekilde verilen kontrollü bir zehir türüdür.