Karşınızda Cisco'nun Android'li tableti; Cius

İlk defa Nisan ayında sizlere aktardığımız Cisco'nun kurumsal kullanıcılara hitap eden Android'li bir tablet üzerinde çalıştığı iddiaları, bilişim devi Cisco'dan yapılan yazılı açıklamayla doğrulandı. Cisco, Cius isimli tableninin her ne kadar kurumsal kullanıcılara hitap ettiğini söylese de sahip olduğu özelliklerle son kullanıcılarında dikkatini çekecek bir çözüm olarak duruyor. Özellikle 720p çözünürlüğünde video konferansı yapabilme yeteneği, Cius'un öne çıkan özellikleri arasında başı çekiyor.

Madde madde Cisco'nun tabletinin özelliklerine göz atalım,

7 inçlik WSVGA (1024x600) çözünürlük sağlayan dokunmatik ekran

1,6 GHz'lik Atom işlemci

32GB'lık dahili depolama alanı

0,52 kgf ağırlık

Android Platformu

720p çözünürlüğünde HD internet kamerası (Görüntülü görüşmeler için)

5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera,

Gürültü engelleyicili çift mikrofon

İvmeölçer

802.11 a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth

3G/4G desteği

Ayrılabilir bataryası ile 8 saate kadar pil ömrü

Görüşmelerde kullanılmak üzere ahizeye sahip olan dock ünitesi ile USB/ Display Port desteği

Cisco Quad, Cisco Show & Share, Cisco WebEx Connect, Cisco WebEx Meeting Center, Cisco Presence uygulama desteği

Cisco Telepresence ile uyumlu çalışma

Fiyatı şimdilik açıklanmayan Cius'un ilk denemelerine bu yılın üçüncü çeyreği içersinde başlanacak ancak satışa sunulması 2011 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek.

<a href="http://www.slashgear.com/cisco-cius-tablet-announced-runs-android-on-7-inch-display-2992178/">SlashGear</a>, <a href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2365838,00.asp">PCMag</a>, <a href="http://www.electronista.com/articles/10/06/29/cisco.cius.tablet.focuses.on.videoconferencing/">Electronista </a>