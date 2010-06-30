Karşınızda Cisco'nun Android'li tableti; Cius

Haber Editörü
İlk defa Nisan ayında sizlere aktardığımız Cisco'nun kurumsal kullanıcılara hitap eden Android'li bir tablet üzerinde çalıştığı iddiaları, bilişim devi Cisco'dan yapılan yazılı açıklamayla doğrulandı. Cisco, Cius isimli tableninin her ne kadar kurumsal kullanıcılara hitap ettiğini söylese de sahip olduğu özelliklerle son kullanıcılarında dikkatini çekecek bir çözüm olarak duruyor. Özellikle 720p çözünürlüğünde video konferansı yapabilme yeteneği, Cius'un öne çıkan özellikleri arasında başı çekiyor.
Madde madde Cisco'nun tabletinin özelliklerine göz atalım,
- 7 inçlik WSVGA (1024x600) çözünürlük sağlayan dokunmatik ekran
- 1,6 GHz'lik Atom işlemci
- 32GB'lık dahili depolama alanı
- 0,52 kgf ağırlık
- Android Platformu
- 720p çözünürlüğünde HD internet kamerası (Görüntülü görüşmeler için)
- 5 Megapiksel çözünürlüğünde kamera,
- Gürültü engelleyicili çift mikrofon
- İvmeölçer
- 802.11 a/b/g/n Wi-Fi, Bluetooth
- 3G/4G desteği
- Ayrılabilir bataryası ile 8 saate kadar pil ömrü
- Görüşmelerde kullanılmak üzere ahizeye sahip olan dock ünitesi ile USB/ Display Port desteği
- Cisco Quad, Cisco Show & Share, Cisco WebEx Connect, Cisco WebEx Meeting Center, Cisco Presence uygulama desteği
- Cisco Telepresence ile uyumlu çalışma
Fiyatı şimdilik açıklanmayan Cius'un ilk denemelerine bu yılın üçüncü çeyreği içersinde başlanacak ancak satışa sunulması 2011 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşecek.
<a href="http://www.slashgear.com/cisco-cius-tablet-announced-runs-android-on-7-inch-display-2992178/">SlashGear</a>, <a href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2365838,00.asp">PCMag</a>, <a href="http://www.electronista.com/articles/10/06/29/cisco.cius.tablet.focuses.on.videoconferencing/">Electronista </a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle