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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karşınızda Jailbreak'li iOS cihazları için Windows Phone 7 teması

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,8b
1
36
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS'li cihazınız Jailbreak'liyse ve Windows Phone 7'nin arayüzünü beğeniyor ya da en azından merak ediyorsanız; şanslısınız çünkü 7 adımda Windows Phone 7 temasını Jailbreak'li cihazınıza kurabilirsiniz.

Kurulum rehberi İtalyan hdblog.it sitesinde (Buradan ulaşabilirsiniz) yer aldığı için adımlar maalesef İtalyanca olmakla beraber; Google Translate ile kaba bir şekilde adımları Türkçe'ye ya da daha anlaşılır olması için İngilizce'ye çevirebilirsiniz...




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teomanr 8 yıl
Peki başka oluğun kurmak gerekiyormu winterboard dan programı kurdum bisey değişmedi hey ya
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GooodJob 8 yıl
Güzelim iPhone'u yazık etmeye gerek yok.
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teomanr 8 yıl
Repodan kaynaklanıyormuş hey allahım ya :)
Modmyi dekini kurunca oldu
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speedman 8 yıl
kötü
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teomanr 8 yıl
Programı kurdum hatta tekrar kurdum ana adresi yazınca acmıyor safari anlamadım
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DH Misafiri 8 yıl
Çok Kötü olmuş
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OverClocK1ng 8 yıl
Bu kadar salak bir işletim sistemi görmedim. Ana ekranı da beş para etmez. Buna rağmen gören bazı kişiler neden beğeniyorlar anlamadım. Hiçbir özelliği, güzelliği yok ya.
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sevindi42 8 yıl

OverClocKing
Bu kadar salak bir işletim sistemi görmedim. Ana ekranı da beş para etmez. Buna rağmen gören bazı kişiler neden beğeniyorlar anlamadım. Hiçbir özelliği, güzelliği yok ya.

Estetik kavrami gorecelidir. Ondan olabilir mi?
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FightForBeer 8 yıl
hiç kullanışlı gözükmedi
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teomanr 8 yıl
Deneyen varmı
ip4 de deniyorum ama Backboard kurduktan sonra
backboard: / / wyndrepo.googlecode.com/...
adresi açılmıyor safaride
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Batuist 8 yıl
wp7nin hiçbir çekici tarafı yok ki!! güzelim ip4ü berbat etmeye gerek yok bunla..
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TR_001 8 yıl
Gayet güzel olmuş. Windows Phone 7 zaten ciddi anlamda iddialı geliyor. Artık 4.1 'e dönmeye üşendiğimden 4.2.1 JB çıktığında denemek isterim.
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msozgirgin 8 yıl
apple ın uygulama genişliğinin göstergesi
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technical death metal 8 yıl
paylaşım için teşekkürler
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Carnadormania 8 yıl

msozgirgin

apple ın uygulama genişliğinin göstergesi
Apple mı izin verdi şimdi buna ?
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6464756hythht 8 yıl

msozgirgin

apple ın uygulama genişliğinin göstergesi



jb diyor adam yahu ne apple'ı


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FightF0RFreedom 8 yıl
bilgilendirme için teşekkürler. beğenmiş olmama rağmen yükleyeceğimi sanmıyorum. performans kaybına yol açabilir belki . kendi arayüzü sade ve hoş daha güzel bence. bu biraz android gibi olmuş.
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