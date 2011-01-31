Karşınızda Jailbreak'li iOS cihazları için Windows Phone 7 teması

iOS'li cihazınız Jailbreak'liyse ve Windows Phone 7'nin arayüzünü beğeniyor ya da en azından merak ediyorsanız; şanslısınız çünkü 7 adımda Windows Phone 7 temasını Jailbreak'li cihazınıza kurabilirsiniz.

Kurulum rehberi İtalyan hdblog.it sitesinde (Buradan ulaşabilirsiniz) yer aldığı için adımlar maalesef İtalyanca olmakla beraber; Google Translate ile kaba bir şekilde adımları Türkçe'ye ya da daha anlaşılır olması için İngilizce'ye çevirebilirsiniz...