Karşınızda Jailbreak'li iOS cihazları için Windows Phone 7 teması

Haber Editörü
iOS'li cihazınız Jailbreak'liyse ve Windows Phone 7'nin arayüzünü beğeniyor ya da en azından merak ediyorsanız; şanslısınız çünkü 7 adımda Windows Phone 7 temasını Jailbreak'li cihazınıza kurabilirsiniz.
Kurulum rehberi İtalyan hdblog.it sitesinde (Buradan ulaşabilirsiniz) yer aldığı için adımlar maalesef İtalyanca olmakla beraber; Google Translate ile kaba bir şekilde adımları Türkçe'ye ya da daha anlaşılır olması için İngilizce'ye çevirebilirsiniz...
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Modmyi dekini kurunca oldu
Estetik kavrami gorecelidir. Ondan olabilir mi?
ip4 de deniyorum ama Backboard kurduktan sonra
backboard: / / wyndrepo.googlecode.com/...
adresi açılmıyor safaride
Apple mı izin verdi şimdi buna ?
jb diyor adam yahu ne apple'ı