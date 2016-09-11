Karşınızda geleceğin ticari aracı: "Drone ve robot" destekli Mercedes Vision Van

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mercedes ticari araçların geleceğini değiştirecek önemli adımlar attı. Şirket yeni konsept aracı Vision Van ile Sprinter'ın geleceğini gösterirken, drone ve robotlardan da destek alıyor.
Mercedes geleceğin ticari aracını gösterdi. Sprinter serisinin yerini alması beklenen araç, agresif tasarımıyla dikkat çekiyor. Daha da önemlisi ise drone ve robot desteği ile taşımacılık alanında önemli yenilikler sunması. Merak edilen tüm detaylar özel videomuzda.
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Zamanında Viper dizisindeki Defender'da da böyle bir dron vardı, arabanın giremediği yerlere onu sokarlardı. :)
Ford varken Benz ticari sektörün lideri olamaz. Çekici hariç.
Tesla'nın ve Ford'un üzerlerinde yarattığı korku ile ortaya attığı bir proje olmuş bence.
Benz'in elektrikli araçlarda borusunu öttürebileceği tek alan lüks segment ve düşük model (a 150 gibi) araçlar.
Sayende google da arama yaptım. İlgili sosyal medya yazılarını görüp bayram bayram çok güldüm :) Süpermiş.
Batı'nında elbette bizi kıskandığı konular yüzyıllardır olmuştur. En önemlisi stratejik konumumuz, boğazımız, çok zengin yer altı kaynaklarımız, bıçak kemiğe dayanınca başörtüsüymüş, Türk'müş Kürt'müş bakmadan tek yumruk olup düşmana karşı beton gibi duruşumuz, gönül zenginliğimiz. Batı gibi köprü altlarına, dükkan yanlarına evsizler yatmasın diye dikenli taşlar inşa ettirmek yerine, onlara giysi, battaniye, para verişimiz. Daha niceleri var.
Ama elaleme 20-30 sene üstünden geçerken kazanılacak paraları hibe etme karşılığında, hatta yeterli sayıda kişi geçmezse, aradaki oluşacak zararı devletin kasasından karşılamak karşılığında yaptırılan paralı yolları, köprüleri, metroları kıskanacak halleri yok. Elalemin yaptırdığı maliyetin 10 katı maliyete yaptırılan Marmaray'ı kıskanacak halleri yok. Adamlar neredeyse Mars'a otoyol, metro inşa etmeye başlayacak.
Kıskanıyor dedikten sonra benim gösterdiğim sebepleri saysaymış, muhalif, destekçi herkesten çok güzel beğeni toplayıp, hatta her kesimin birbirine daha da yakınlaşması sağlanabilirmiş. Ama böyle bir açıklamanın sonucu zaten sosyal medyada malum.