Karşınızda geleceğin ticari aracı: "Drone ve robot" destekli Mercedes Vision Van

Mercedes ticari araçların geleceğini değiştirecek önemli adımlar attı. Şirket yeni konsept aracı Vision Van ile Sprinter'ın geleceğini gösterirken, drone ve robotlardan da destek alıyor.

Mercedes geleceğin ticari aracını gösterdi. Sprinter serisinin yerini alması beklenen araç, agresif tasarımıyla dikkat çekiyor. Daha da önemlisi ise drone ve robot desteği ile taşımacılık alanında önemli yenilikler sunması. Merak edilen tüm detaylar özel videomuzda.