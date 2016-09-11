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Karşınızda geleceğin ticari aracı: "Drone ve robot" destekli Mercedes Vision Van

3 yıl
31,8b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mercedes ticari araçların geleceğini değiştirecek önemli adımlar attı. Şirket yeni konsept aracı Vision Van ile Sprinter'ın geleceğini gösterirken, drone ve robotlardan da destek alıyor.
Mercedes geleceğin ticari aracını gösterdi. Sprinter serisinin yerini alması beklenen araç, agresif tasarımıyla dikkat çekiyor. Daha da önemlisi ise drone ve robot desteği ile taşımacılık alanında önemli yenilikler sunması. Merak edilen tüm detaylar özel videomuzda. 

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alex59 3 yıl en beğenilen
Avrupa bizi kıskanıyor önümüzde diz çöküyor (!)
1 Yanıt Yanıtla +28
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Nalimali 3 yıl
Arka sokaklar yeni ekip arabası, araba düz yolda gayay gayay
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AnadoluEfes 3 yıl
Stuttgart bas yatmazsın :D
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axelfoly 3 yıl
futuristik ama tipsiz
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TurboBoosted 3 yıl
Aracı dün Hannover IAA fuarında gördüm. Müthiş bir şey. Yine yapmış Almanlar dedim. Her zaman olduğu gibi yine adamlar otomotiv sanayine yön veriyorlar. Tebrik etmekten başka yapacak bir şey yok.
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cancan_burak 3 yıl
Mercedes geçmişten hiç ders çıkarmamış. Eskiden kaput üstü logoları çalınıyordu şimdi komple ekran olan panjurü götürecekler
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BekirTemel 3 yıl
bizim dayılar doblodan vazgeçmez.
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ahmetkep 3 yıl
Bizim ülkede olmaz o iş. Kargoyu drone ile teslim etmek için gönderirsin, drone geri gelmez, bir bakmışsın çalmışlar.
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sis651 3 yıl ahmetkep
Çocuklar düğünlerde dronlara çiçekler falan atıyorlar, yaprakların fanlara takılıp parçalanmasına bayılıyorlar. Tabi kazmanın biri de çiftetelli oynarken uçan dronun birini tutup yere basabiliyor. :) Bizim ülkede zor bu işler. :D

Zamanında Viper dizisindeki Defender'da da böyle bir dron vardı, arabanın giremediği yerlere onu sokarlardı. :)
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haberelectro 3 yıl
Mercedes ve digerleri
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AnadoluEfes 3 yıl
Stuttgart bas yatmazsın :D
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umut_baris 3 yıl
Şu 302 vari tasarımdan ne zaman vazgeçecekler acaba?

Ford varken Benz ticari sektörün lideri olamaz. Çekici hariç.

Tesla'nın ve Ford'un üzerlerinde yarattığı korku ile ortaya attığı bir proje olmuş bence.

Benz'in elektrikli araçlarda borusunu öttürebileceği tek alan lüks segment ve düşük model (a 150 gibi) araçlar.
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Ciginix 3 yıl
Abi çok iyi ya
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alex59 3 yıl en beğenilen
Avrupa bizi kıskanıyor önümüzde diz çöküyor (!)
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Spider_hip 3 yıl alex59
alex59

Avrupa bizi kıskanıyor önümüzde diz çöküyor (!)

Sayende google da arama yaptım. İlgili sosyal medya yazılarını görüp bayram bayram çok güldüm :) Süpermiş.

Batı'nında elbette bizi kıskandığı konular yüzyıllardır olmuştur. En önemlisi stratejik konumumuz, boğazımız, çok zengin yer altı kaynaklarımız, bıçak kemiğe dayanınca başörtüsüymüş, Türk'müş Kürt'müş bakmadan tek yumruk olup düşmana karşı beton gibi duruşumuz, gönül zenginliğimiz. Batı gibi köprü altlarına, dükkan yanlarına evsizler yatmasın diye dikenli taşlar inşa ettirmek yerine, onlara giysi, battaniye, para verişimiz. Daha niceleri var.

Ama elaleme 20-30 sene üstünden geçerken kazanılacak paraları hibe etme karşılığında, hatta yeterli sayıda kişi geçmezse, aradaki oluşacak zararı devletin kasasından karşılamak karşılığında yaptırılan paralı yolları, köprüleri, metroları kıskanacak halleri yok. Elalemin yaptırdığı maliyetin 10 katı maliyete yaptırılan Marmaray'ı kıskanacak halleri yok. Adamlar neredeyse Mars'a otoyol, metro inşa etmeye başlayacak.

Kıskanıyor dedikten sonra benim gösterdiğim sebepleri saysaymış, muhalif, destekçi herkesten çok güzel beğeni toplayıp, hatta her kesimin birbirine daha da yakınlaşması sağlanabilirmiş. Ama böyle bir açıklamanın sonucu zaten sosyal medyada malum.
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