Kas odaklı elektrotlar taşıyan egzersiz kıyafetiyle 20 dakikada 3 saatlik etki alınabiliyor

Yoğun çalışma hayatı içerisinde egzersiz yapmak için ayrılabilecek zaman gün geçtikçe kısalıyor, forma girmek için kısa süre içerisinde yapılan egzersizlerin verimliliğini arttırmak da büyük önem taşıyor. Bu dengeyi kas odaklı taşıdığı elektrotlar ile kuran egzersiz kıyafeti Antelope, belirtildiği kadarıyla 20 dakikada 3 saatlik bir etki bırakabiliyor.

Dünyanın en hızlı adamı olarak nitelendirilen Usain Bolt tarafından da aktif olarak kullanılan elektriksel kas stimülasyonu (EMS) üzerine dayanan egzersiz kıyafeti Antelope, diğer benzerleri gibi yakılan kalori vb bilgileri göstermek yerine direkt olarak egzersiz sürecine katkıda bulunuyor. Egzersiz sırasında akıllı telefonlar üzerinden girilen ayarlar ile bütün kas gruplarını çalıştıran ya da belirli kas gruplarına elektriksel sinyaller yollayarak hareket geçiren kıyafet, böylece kısa zamanda çok yüksek performans verimi alınmasına imkan tanıyor ve kablosuz olarak çalışabiliyor olmasıyla hemen her türlü spor dalıyla aktif olarak kullanılabiliyor.

Şimdilik resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında bilgi bulunmayan Antelope'nun tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

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