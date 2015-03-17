Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kas odaklı elektrotlar taşıyan egzersiz kıyafetiyle 20 dakikada 3 saatlik etki alınabiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
1
6
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Kas odaklı elektrotlar taşıyan egzersiz kıyafetiyle 20 dakikada 3 saatlik etki alınabiliyor
Yoğun çalışma hayatı içerisinde egzersiz yapmak için ayrılabilecek zaman gün geçtikçe kısalıyor, forma girmek için kısa süre içerisinde yapılan egzersizlerin verimliliğini arttırmak da büyük önem taşıyor. Bu dengeyi kas odaklı taşıdığı elektrotlar ile kuran egzersiz kıyafeti Antelope, belirtildiği kadarıyla 20 dakikada 3 saatlik bir etki bırakabiliyor.
Dünyanın en hızlı adamı olarak nitelendirilen Usain Bolt tarafından da aktif olarak kullanılan elektriksel kas stimülasyonu (EMS) üzerine dayanan egzersiz kıyafeti Antelope, diğer benzerleri gibi yakılan kalori vb bilgileri göstermek yerine direkt olarak egzersiz sürecine katkıda bulunuyor. Egzersiz sırasında akıllı telefonlar üzerinden girilen ayarlar ile bütün kas gruplarını çalıştıran ya da belirli kas gruplarına elektriksel sinyaller yollayarak hareket geçiren kıyafet, böylece kısa zamanda çok yüksek performans verimi alınmasına imkan tanıyor ve kablosuz olarak çalışabiliyor olmasıyla hemen her türlü spor dalıyla aktif olarak kullanılabiliyor.
Şimdilik resmi satış fiyatı ve tarihi hakkında bilgi bulunmayan Antelope'nun tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://wls.club/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kımyasal 4 yıl en beğenilen
Kısıtlı zamanı olanlar için birebir,artık insanlar için zaman daha değerli.Hayatın yoğunluğunda vücut sağlığını ihmal edenler yada gerekli zamanı olamayanlar için birebir.Uygun fiyatı olursa şahsen temin etmeyi planlarım.
Kısıtlı zamanı olanlar için birebir,artık insanlar için zaman daha değerli.Hayatın yoğunluğunda vücut sağlığını ihmal edenler yada gerekli zamanı olamayanlar iç...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SIRADANUS 4 yıl
Buna para vereceğinize HIIT sisteminde çalışın. Kaslarınız yanında kalbiniz de çalışsın. Hem daha eğlenceli olan bu sistem, patlayıcı gücü ve kondisyonu da muazzam artırıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 4 yıl en beğenilen
Kısıtlı zamanı olanlar için birebir,artık insanlar için zaman daha değerli.Hayatın yoğunluğunda vücut sağlığını ihmal edenler yada gerekli zamanı olamayanlar için birebir.Uygun fiyatı olursa şahsen temin etmeyi planlarım.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcgul 4 yıl
salonda adam akıllı yapılan 3 saatlik antremanın yerini hiç birşey dolduramaz.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ByNostravian 4 yıl mcgul
mcgul
salonda adam akıllı yapılan 3 saatlik antremanın yerini hiç birşey dolduramaz.

Bir kere salonda 3 saat süren antreman adam akıllı değildir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Jabra Move Wireless 4 yıl App Koydum, Sigortam Cepte! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bu kız beni seviyor mu konuşmaları
DH Forum
Samsung Galaxy Note 10'un tasarımını
DonanımHaber
Samsung 6G çalışmalarına başladı
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim