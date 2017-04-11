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Kendini yenileyen hidrofobik kaplama geliştirildi

Michigan Üniversitesi oldukça dayanıklı hidrofobik kaplama ürettiğini duyurdu. Kaplama darbelere, ısıya, aşınmaya karşı dayanıklı ve kendi kendini yenileme özelliğine sahip.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Michigan Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar bugüne kadarki en dayanıklı hidrofobik kaplamayı ürettiklerini duyurdular. Daha önceki dönemlerde üretilen hidrofobik kaplamalardan farklı olarak aşınmaya, ısıya, morötesi ışınlara, plazma radyasyonuna, darbelere dayanıklı olan kaplama, özel yapısı sayesinde kendi kendini yenilerek tüm bu dış etkenlere rağmen hidrofobik kalabiliyor.

Bu kaplamayı kullanışlı kılan asıl özelliği esnek olması. Sıradan hidrofobik kaplamalar, suya karşı dayanıklı olabilmeleri adına mikroskobik olarak belirli bir şekle sahiplerdir ve yapılarındaki değişim hidrofobik olma özelliklerinin kaybolmasına neden olabilir. Ayrıca, esnek olmamalarından dolayı darbe aldıklarında eski şekillerine geri dönemezler. Geliştirilen kaplama ise esnek olması nedeniyle hem dış etkenlerden etkilenmiyor, hem de daha büyük bir kullanım alanına sahip.

Kaplamayı geliştiren araştırmacılar, kaplamanın satışını gerçekleştirmek için HygraTek isimli bir şirket kurdular. Kaplama sayesinde gemilerin su üzerinde daha hızlı yol katedebileceği ve kıyafetler, arabalar gibi çeşitli şeylerin hidrofobik olabileceği dile getirildi.


https://www.engadget.com/2017/04/09/tough-water-repellent-coating/ Yorum Yaz
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kaazto28 2 yıl en beğenilen
Evde temiz bir mikrofiber bezi alın, olabildiğince kuru tozlu yerlere sürün sonra üzerine su damlatın 10 numara hidrofobik kaplama oluyor. :) :)
Edit: Böyle bilimsel haberler paylaşın yok sinema fragmanlarıymış yok trafik kazalarıymış.
Evde temiz bir mikrofiber bezi alın, olabildiğince kuru tozlu yerlere sürün sonra üzerine su damlatın 10 numara hidrofobik kaplama oluyor. :) :)Edit: Böyle...
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hakanertas 2 yıl
Bizim firmada bu teknoloji (Lotus Effect) 98 den beri dış cephe boyası olarak var. Patentini de hala biz elimizde bulunduruyoruz. Farklı sektörlerde değişik versiyonları var. Fiziksel hasar aldığı zaman bu özelliği normalde kaybolur. Bu kadar dayanıklı yapabilmeleri ilginç olmuş.
youtube.com/...
youtube.com/...
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nightdrive 2 yıl
Şirket kurduklarına göre gayet başarılı bir iş ortaya çıkarmışlar
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bluemersini 2 yıl
makina parçalarına (mil, kiriş, çubuklar, dişlilerin yan yüzeyleri falan) olabilir.
neredeyse tüm cihazlara uygulanamaz, çünkü yüzey özelliklerini değiştirir bu.
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redoracle 2 yıl
Şunu ayakkabı,giysilerde kaplama olarak kullansalar çok iyi olurdu,kire ıslanmaya son.
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kaazto28 2 yıl en beğenilen
Evde temiz bir mikrofiber bezi alın, olabildiğince kuru tozlu yerlere sürün sonra üzerine su damlatın 10 numara hidrofobik kaplama oluyor. :) :)
Edit: Böyle bilimsel haberler paylaşın yok sinema fragmanlarıymış yok trafik kazalarıymış.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Muguroz 2 yıl kaazto28
Orijinalden alıntı: kaazto28

Evde temiz bir mikrofiber bezi alın, olabildiğince kuru tozlu yerlere sürün sonra üzerine su damlatın 10 numara hidrofobik kaplama oluyor. :) :)



Edit: Böyle bilimsel haberler paylaşın yok sinema fragmanlarıymış yok trafik kazalarıymış.

Edit kısmına %100 katılıyorum, diğerini denemedim hiç :) Türkiye'de mevcut mu bilmiyorum ama Almanya'da su itici spreyler var. Su itme özelliğine sahip olmayan, ayakkabı mont vesaire gibi eşyalara uygulanarak kullanılabiliyor. Tabi bu buluş daha kökten bi çözüm olmuş gibi. İlerleyen zamanlarda bu malzemeyi saydamlaştırıp, pürüzsüz hale getirebilirlerse fotovoltaik panellerde de kullanılabilir gibi
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ugacomtr 2 yıl
hem dayanıklı hem de kendini onarıyor.. çok başarılı bir buluş...
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