Kendini yenileyen hidrofobik kaplama geliştirildi

Michigan Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar bugüne kadarki en dayanıklı hidrofobik kaplamayı ürettiklerini duyurdular. Daha önceki dönemlerde üretilen hidrofobik kaplamalardan farklı olarak aşınmaya, ısıya, morötesi ışınlara, plazma radyasyonuna, darbelere dayanıklı olan kaplama, özel yapısı sayesinde kendi kendini yenilerek tüm bu dış etkenlere rağmen hidrofobik kalabiliyor.

Bu kaplamayı kullanışlı kılan asıl özelliği esnek olması. Sıradan hidrofobik kaplamalar, suya karşı dayanıklı olabilmeleri adına mikroskobik olarak belirli bir şekle sahiplerdir ve yapılarındaki değişim hidrofobik olma özelliklerinin kaybolmasına neden olabilir. Ayrıca, esnek olmamalarından dolayı darbe aldıklarında eski şekillerine geri dönemezler. Geliştirilen kaplama ise esnek olması nedeniyle hem dış etkenlerden etkilenmiyor, hem de daha büyük bir kullanım alanına sahip.

Kaplamayı geliştiren araştırmacılar, kaplamanın satışını gerçekleştirmek için HygraTek isimli bir şirket kurdular. Kaplama sayesinde gemilerin su üzerinde daha hızlı yol katedebileceği ve kıyafetler, arabalar gibi çeşitli şeylerin hidrofobik olabileceği dile getirildi.

https://www.engadget.com/2017/04/09/tough-water-repellent-coating/