5G hızı dünyanın ilk canlı 3D Hologram aramasıyla test edildi

Dünya genelinde çeşitli telekomünikasyon şirketleri ve teknoloji alanında önde gelen şirketler bir süredir üzerinde çalışmalar yaptığı 5G teknolojisini test etmeye başlamış durumda. Ülkemizden de ocak ayında Turkcell'in test ettiği 5G teknolojisinin ne kadar hızlı olduğunu göstermek için Güney Kore'nin önemli telekomünikasyon şirketi Korea Telecom(KT) ve ABD'li teknoloji devi Verizon ortak bir çalışmaya imza attı. İki şirket ABD ve Güney Kore arasında canlı 3D hologram video

araması gerçekleştirdi.

Uçtan Uca, Başarılı 5G Ağı

Dünyanın ilk canlı 3D hologram video araması olan etkinlikte Güney Kore'de bulunan bir KT çalışanı ABD'deki Verizon çalışanıyla 28 GHz badındaki 5G bağlantısı ile görüşmeyi gerçekleştirirken iki tarafında 3D hologram görüntüsü tablet ekranına yansıtıldı. Etkinlikte bir araya gelen KT CEO'su Hwang Chang-gyu ve Verizon CEO'su Lowell McAdam iki şirketin ortaklığına dair toplantı düzenledi.

İki firma da bu görüşmenin dünyanın ilk başarılı, uçtan uca 5G ağının kullanıldığını açıkladı. Verizon CEO'su McAdam, iki şirket arasındaki iş birliğinin etkinlikte görüldüğü gibi oldukça verimli olduğunu ve iki şirketin 5G girişimine liderlik yapmak için çalışmalarını sürdüreceğini paylaştı. KT sözcüsü ise yüksek veri hızı, yoğun trafik hacmi ve düşük bir gecikme süresi gerektiren hologram görüşmelerinin sağlanması için global iş birliğinin şart olduğunu dile getirdi.

5G, Hologram Aramaları Mümkün Kılacak

KT'nin açıklamalarına göre bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz hologram aramaların gerçekleşmesi için oldukça az bir zaman kaldı. 5G teknolojisinin ticarileşmesiyle birlikte hologram video görüşmelerinin de 5G tabanlı servislerden biri olarak kullanıcılara sunulacağını söyleyen KT, "Tam bir hologram video görüşmesi sayesinde, kullanıcılar uzak bir bölgedeki biriyle gerçek zamanlı olarak gerçek bir boyutla karşılaşabilecek." diyerek bu teknolojinin kullanıcılar için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.

5G teknolojisinin dışında 360 derecelik canlı VR aramaları ve daha çok arabalardaki park asistanlarında bulunan Omni-View servisleri üzerinde de çalışmalar yapan KT, 5G'nin dünya geneline yayılması için tüm dünyadan operatörlerin ve şirketlerin elini taşın altına koyması gerektiğinin düşünüyor. Buna dikkat çeken şirket CEO'su Hwang da ''5G'yi tek başınıza yalnızca bir şirket olarak ticari hale getiremezsiniz.'' derken tıpkı Verizon ile yaptıkları gibi küresel 5G mobil ekosistemi kurmaları gerektiğini ifade etti.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170403000999