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5G hızı dünyanın ilk canlı 3D Hologram aramasıyla test edildi

Verizon ve Korea Telecom, 5G teknolojisinin ne kadar hızlı olduğunu göstermek için ABD ve Güney Kore arasında dünyanın ilk canlı 3D hologram video aramasını yaptı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
8,4b
1
32
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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5G hızı dünyanın ilk canlı 3D Hologram aramasıyla test edildi
 
Dünya genelinde çeşitli telekomünikasyon şirketleri ve teknoloji alanında önde gelen şirketler bir süredir üzerinde çalışmalar yaptığı 5G teknolojisini test etmeye başlamış durumda. Ülkemizden de ocak ayında Turkcell'in test ettiği 5G teknolojisinin ne kadar hızlı olduğunu göstermek için Güney Kore'nin önemli telekomünikasyon şirketi Korea Telecom(KT) ve ABD'li teknoloji devi Verizon ortak bir  çalışmaya imza attı. İki şirket ABD ve Güney Kore arasında canlı 3D hologram video
araması gerçekleştirdi.

Uçtan Uca, Başarılı 5G Ağı 

Dünyanın ilk canlı 3D hologram video araması olan etkinlikte Güney Kore'de bulunan bir KT çalışanı ABD'deki Verizon çalışanıyla 28 GHz badındaki 5G bağlantısı ile görüşmeyi gerçekleştirirken iki tarafında 3D hologram görüntüsü tablet ekranına yansıtıldı. Etkinlikte bir araya gelen KT CEO'su  Hwang Chang-gyu ve Verizon CEO'su Lowell McAdam iki şirketin ortaklığına dair toplantı düzenledi.
İki firma da bu görüşmenin dünyanın ilk başarılı, uçtan uca 5G ağının kullanıldığını açıkladı. Verizon CEO'su McAdam, iki şirket arasındaki iş birliğinin etkinlikte görüldüğü gibi oldukça verimli olduğunu ve iki şirketin 5G girişimine liderlik yapmak için çalışmalarını sürdüreceğini paylaştı. KT sözcüsü ise yüksek veri hızı, yoğun trafik hacmi ve düşük bir gecikme süresi gerektiren hologram görüşmelerinin sağlanması için global iş birliğinin şart olduğunu dile getirdi.

5G, Hologram Aramaları Mümkün Kılacak

KT'nin açıklamalarına göre bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz hologram aramaların gerçekleşmesi için oldukça az bir zaman kaldı. 5G teknolojisinin ticarileşmesiyle birlikte hologram video görüşmelerinin de 5G tabanlı servislerden biri olarak kullanıcılara sunulacağını söyleyen KT, "Tam bir hologram video görüşmesi sayesinde, kullanıcılar uzak bir bölgedeki biriyle gerçek zamanlı olarak gerçek bir boyutla karşılaşabilecek." diyerek bu teknolojinin kullanıcılar için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti.
5G teknolojisinin dışında 360 derecelik canlı VR aramaları ve daha çok arabalardaki park asistanlarında bulunan Omni-View servisleri üzerinde de çalışmalar yapan KT, 5G'nin dünya geneline yayılması için tüm dünyadan operatörlerin ve şirketlerin elini taşın altına koyması gerektiğinin düşünüyor. Buna dikkat çeken şirket CEO'su Hwang da ''5G'yi tek başınıza yalnızca bir şirket olarak ticari hale getiremezsiniz.'' derken tıpkı Verizon ile yaptıkları gibi küresel 5G mobil ekosistemi kurmaları gerektiğini ifade etti.

http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20170403000999 Yorum Yaz
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Iondon 2 yıl en beğenilen
bizim uzun bunu zaten yaptı?
"heybetini gizli tut yiğidim duruşun çakalları korkutuyor"
"göklerden gelen bir hologram vardır"
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bizim uzun bunu zaten yaptı?"heybetini gizli tut yiğidim duruşun çakalları korkutuyor""göklerden gelen bir hologram vardır"
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aycibin 2 yıl
hologram yapmayı sizden öğrenecek değiliz.yaşasın istikrar!
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MHEC 2 yıl
5g ye geçmeyelim biraz bekleyip 6g ye geçeriz
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1 Avatar
Experimentation 2 yıl
daha 4g'ye geçemedim ben
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WaylandIZMIR 2 yıl
Bizde 4G izmirin göbeğinde: download 3 mbit, upload 0.50 mbit. Alsınlar bir yerlerine soksunlar verdikleri 4g yi.
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DigitalWorld 2 yıl WaylandIZMIR
WaylandIZMIR
Bizde 4G izmirin göbeğinde: download 3 mbit, upload 0.50 mbit. Alsınlar bir yerlerine soksunlar verdikleri 4g yi.

Ben de Allah ın dağında 50Mbit DL alıyorum. Hem de Turk Telekom Hat.
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MHEC 2 yıl
5g ye geçmeyelim biraz bekleyip 6g ye geçeriz
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Batuist 2 yıl
Şu DH adam olsada siyasi içeriki mesajları silse... teknoloji sitesi mi siyasi propaganda sitesi mi belli değil.. DH yöneticilerininde takilerinde hoşuna gitmiyor değil hani... açın ayrı bir başlık gidin orada yazın.. teknoloji sitesi burası!!!!!!!!
1 Yanıt Yanıtla +5
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nefendim 2 yıl Batuist
Batuist
Şu DH adam olsada siyasi içeriki mesajları silse... teknoloji sitesi mi siyasi propaganda sitesi mi belli değil.. DH yöneticilerininde takilerinde hoşuna gitmiyor değil hani... açın ayrı bir başlık gidin orada yazın.. teknoloji sitesi burası!!!!!!!!

Senin reyisin; milyonalin bilip bilmeden saçmalarsa teknoloji hakkında; burda da yazarlar.
Nasıl ağzı olan konuşuyor; eli olan da yazıyor.
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V4LKyR 2 yıl
28 JİGAHERİZ, demek ki çok hızlı.
Geleceğe Dönüş'teki yıldırımın gücünü hep 1.8 jugulat diye bilirdim. Ama 88 mil'lik hızda sıkıntı yok. :)
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aycibin 2 yıl
hologram yapmayı sizden öğrenecek değiliz.yaşasın istikrar!
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sniper23 2 yıl aycibin
aycibin

hologram yapmayı sizden öğrenecek değiliz.yaşasın istikrar!
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Haberi görünce aklıma direk bu gelmişti.
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arel.gr 2 yıl
hologrami tv 'de beklerken telefona geliyor ?
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DigitalWorld 2 yıl arel.gr
arel.gr

hologrami tv 'de beklerken telefona geliyor ?


Hologramı filmler için falan unut.

Hologram ile ancak iletişim olur. Ya da TV de porno izlemek için olur farklı açıdan izlemek için. :D

Bir sitede bir abi video sırasında ne güzel diyordu. "Ya arkadaş sinema bir sanattır bir yerde. Adam bir sahne seçer sana göstermek için. Maksat güzel durmasıdır. Öbür türlü, bir tarafta robotlar savaşıyordur sen yerdeki kağıtla ilgilenirsin sahneyi kaçırırsın."

Ya da işte futbol maçı çok güzel olur mesela ama onu da sanmam ki yapsınlar yoksa nasıl bilet satılacak. Ya da TV de hologram izlemek için maç başına para ödersin veya ona özel abonelik çıkar falan.

Hologram en hızlı iletişim ve PC de oyun sektöründe yaygınlaşır bence.
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Iondon 2 yıl en beğenilen
bizim uzun bunu zaten yaptı?
"heybetini gizli tut yiğidim duruşun çakalları korkutuyor"
"göklerden gelen bir hologram vardır"
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rcelik21 2 yıl
Türkiye'nin %60 ı dağlık olduğuna göre şu anki 4,5 g değil 3g bile verimli değil.
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Logic_Man 2 yıl rcelik21
rcelik21
Türkiye'nin %60 ı dağlık olduğuna göre şu anki 4,5 g değil 3g bile verimli değil.

Aslında cep telefonunun çıkış amacı tamda bahsettiğiniz durumdu. Dağlık olması cep telefonu teknolojisine engel değil. Operatörlerin cebine engel.
Cep telefonu teknolojisini ilk geliştiren firmalar neden İsveç ve Finlandiya 'dan çıkmıştır sorusunun cevabını arayarak doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.
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Karacaoglan70 2 yıl
Bu yazıyı okurken diğer sekmede videonun habire donması Türk telekom Allah seni bildiği gibi yapsın.
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