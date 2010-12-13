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Kenwood'dan iPhone/iPod dock üniteli ses sistemi: CLX-70

Ürettiği ses ve müzik sistemleriyle tanınan Kenwood, iPhone/iPod dock üniteli ses sistemi CLX-70'i duyurdu. Kenwood CLX-70, tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Öncelikli olarak iPho
8 yıl
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4
iPad
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Kenwood'dan iPhone/iPod dock üniteli ses sistemi: CLX-70
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Ürettiği ses ve müzik sistemleriyle tanınan Kenwood, iPhone/iPod dock üniteli ses sistemi CLX-70'i duyurdu. Kenwood CLX-70, tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Öncelikli olarak iPhone/iPod dock ünitesi olarak çalışan CLX-70'te AM/FM radyo, USB ve SD kart girişleri yer alıyor. D-bass desteği, grafik ekolayzırı, DTS Envelo hoparlörleri ve 3 boyutlu ses desteği ile dikkat çeken Kenwood CLX-70'in boyutları 465mm x 188mm x 105mm, ağırlığı ise 2.7 kg olarak belirlenmiş.

Kenwood'un iPhone ve iPod için hazırladığı dock üniteli ses sistemi CLX-70'in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kenwood'dan iPhone/iPod dock üniteli ses sistemi: CLX-70
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Kenwood'dan iPhone/iPod dock üniteli ses sistemi: CLX-70
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Kenwood'dan iPhone/iPod dock üniteli ses sistemi: CLX-70
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funkmaster 8 yıl
Hi-Fi sistemler karşısında nasıl bir yerde olacak acaba?
Kilosuna bakılırsa bu direk MS-100 ve Zeppelin Mini rakibi olarak üretilmiş gibi duruyor.
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SoundKıng 8 yıl
Çok hoş gözüküyor.Kötü olmadığınada eminim:)
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Erasmus78 8 yıl
Valla ben diğer firmaların yerinde olsam 30 pin konnectore kesin geçerdim. Tabii bu konnector Apple'in patentli bir ürünü değilse.
iPod ve iPhone için bu 30 pin konnectoru kullanan o kadar çok aksesuar vs. var ki insanların ilgisi ister istemez bu ürünlere kayıyor.
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of dead 8 yıl
Kenwood gerçekden güzel çalışmalara imza atıyo gayet şık bir çalışma olmuş.
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