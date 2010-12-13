Kenwood'dan iPhone/iPod dock üniteli ses sistemi: CLX-70

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Ürettiği ses ve müzik sistemleriyle tanınan Kenwood, iPhone/iPod dock üniteli ses sistemi CLX-70'i duyurdu. Kenwood CLX-70, tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Öncelikli olarak iPhone/iPod dock ünitesi olarak çalışan CLX-70'te AM/FM radyo, USB ve SD kart girişleri yer alıyor. D-bass desteği, grafik ekolayzırı, DTS Envelo hoparlörleri ve 3 boyutlu ses desteği ile dikkat çeken Kenwood CLX-70'in boyutları 465mm x 188mm x 105mm, ağırlığı ise 2.7 kg olarak belirlenmiş.
Kenwood'un iPhone ve iPod için hazırladığı dock üniteli ses sistemi CLX-70'in piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
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