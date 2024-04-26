Apple, 7 Mayıs'ta Let Loose etkinliğinde neler tanıtacak?

Tam Boyutta Gör Apple, Let Loose adını verdiği yılın ilk etkinliğine hazırlanıyor. Etkinlik 7 Mayıs'ta TSİ 17.00’de başlayacak ve her zaman olduğu gibi Apple sitesinden, Apple TV uygulamasından ve Apple YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Apple’ın bu etkinlikte yeni iPad serisi ve aksesuarlarını tanıtması bekleniyor. İşte Apple 7 Mayıs Let Loose etkinliğinde tanıtılması beklenen ürünler:

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iPad Pro M3

Tam Boyutta Gör iPad’ler uzun süredir güncellenmedi; en yeni modeller Apple M2 işlemciden güç alıyor. Dolayısıyla M3 işlemcili iPad Pro modelinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. iPad Pro M3 modelindeki en büyük yükseltme ekranda olacak.

OLED ekran, iPad Pro’ya daha zengin renkler ve daha derin siyahlar getirecek. OLED paneller LCD panellerden daha ince; bu da iPad Pro’nun kalınlığı azaltacak. 11 inç iPad Pro’nun 5.1mm (0.8mm daha ince), 12.9 inç iPad Pro’nun ise 5 mm (1.5mm daha ince) incelikte olması bekleniyor. Çerçevelerin önceki modellere kıyasla yüzde 15’e kadar daha ince olacağı söyleniyor. Apple’ın ön kamerayı yana taşıyacağı böylelikle tableti klavyeyle kullananlar veya çoğunlukla yatay düzeni tercih edenler için yeni iPad Pro’un daha rahat kullanım sunacağına dair söylenti var. M3 iPad Pro’nun MagSafe şarjı destekleyeceği de söyleniyor.

iPad Air M2

Tam Boyutta Gör Apple, iPad Air’ı 2022’de M1 işlemciyle yeniledi. Bu nedenle iPad Air M2 modelinin tanıtılması kuvvetle muhtemel. Apple’ın iPad Air’ı Pro modellerden ayırmak için eski işlemci kullanacağına ve Pro’ların en üst seviye tablet olarak kalmasını sağlayacağına dair söylentiler var.

iPad Air’ın da ön kamerasının yatay şekilde ayarlanacağı yönünde söylentiler var. iPad Air için beklenen asıl değişiklik ekran boyutunda. Apple, bu yıl iPad Air’da ilk kez 12.9 inç ekran kullanacak. 12.9 inç iPad Air, muhtemelen büyük ekranlı en ucuz iPad olacak. Bir ara 12.9 inç iPad Air’da mini LED ekran olacağı konuşuldu ancak Apple’ın mini LED ekranlı iPad Air’ı Let Loose etkinliğinde değil, bu yılın sonlarında tanıtması bekleniyor.

Yeni Magic Keyboard ve Apple Pencil

Tam Boyutta Gör iPad Pro için yenilenmiş Magic Keyboard’un tanıtılması bekleniyor. Yeni klavyenin iPad Pro’nun dizüstü bilgisayar gibi görünmesini sağlayacak daha büyük trackpad, sağlamlığı artıracak alüminyum yapıda olması bekleniyor. Apple Pencil’ın yenilenmesi de gündemde. Apple Pencil 3’ün sıkma hareketini destekleyeceği ve Bul (Find By) entegrasyonuna sahip olacağı, değiştirilebilir manyetik uçlarla geleceği ve Vision Pro çizim uygulamalarıyla çalışacağı söyleniyor.

Apple, 2022'nin sonlarından bu yana yeni bir iPad piyasaya sürmedi, dolayısıyla bu etkinlik merakla bekleniyor. Apple Let Loose etkinliği 7 Mayıs’ta gerçekleşecek. Apple, iOS 18 ve diğer yazılımlarını 10 Haziran’da başlayacak 14 Haziran’a kadar sürecek olan WWDC etkinliğinde tanıtacak.

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Apple Let Loose etkinliğinde tanıtılması beklenen ürünler