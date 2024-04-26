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    Apple, 7 Mayıs'ta Let Loose etkinliğinde neler tanıtacak?

    Apple'ın bir sonraki etkinliği 7 Mayıs'ta gerçekleşecek ve iPad odaklı olacak. Peki, Apple Let Loose etkinliğinde hangi iPad modelleri tanıtılacak, başka neler tanıtılacak?
    apple 7 mayısta ne tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Apple, Let Loose adını verdiği yılın ilk etkinliğine hazırlanıyor. Etkinlik 7 Mayıs'ta TSİ 17.00’de başlayacak ve her zaman olduğu gibi Apple sitesinden, Apple TV uygulamasından ve Apple YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak. Apple’ın bu etkinlikte yeni iPad serisi ve aksesuarlarını tanıtması bekleniyor. İşte Apple 7 Mayıs Let Loose etkinliğinde tanıtılması beklenen ürünler:

    iPad Pro M3

    m3 çipe sahip yeni nesil ipad pro Tam Boyutta Gör
    iPad’ler uzun süredir güncellenmedi; en yeni modeller Apple M2 işlemciden güç alıyor. Dolayısıyla M3 işlemcili iPad Pro modelinin tanıtılmasına kesin gözüyle bakılıyor. iPad Pro M3 modelindeki en büyük yükseltme ekranda olacak.

    OLED ekran, iPad Pro’ya daha zengin renkler ve daha derin siyahlar getirecek. OLED paneller LCD panellerden daha ince; bu da iPad Pro’nun kalınlığı azaltacak. 11 inç iPad Pro’nun 5.1mm (0.8mm daha ince), 12.9 inç iPad Pro’nun ise 5 mm (1.5mm daha ince) incelikte olması bekleniyor. Çerçevelerin önceki modellere kıyasla yüzde 15’e kadar daha ince olacağı söyleniyor. Apple’ın ön kamerayı yana taşıyacağı böylelikle tableti klavyeyle kullananlar veya çoğunlukla yatay düzeni tercih edenler için yeni iPad Pro’un daha rahat kullanım sunacağına dair söylenti var. M3 iPad Pro’nun MagSafe şarjı destekleyeceği de söyleniyor.

    iPad Air M2

    m2 işlemcili yeni ipad air 12.9 inç Tam Boyutta Gör
    Apple, iPad Air’ı 2022’de M1 işlemciyle yeniledi. Bu nedenle iPad Air M2 modelinin tanıtılması kuvvetle muhtemel. Apple’ın iPad Air’ı Pro modellerden ayırmak için eski işlemci kullanacağına ve Pro’ların en üst seviye tablet olarak kalmasını sağlayacağına dair söylentiler var.

    iPad Air’ın da ön kamerasının yatay şekilde ayarlanacağı yönünde söylentiler var. iPad Air için beklenen asıl değişiklik ekran boyutunda. Apple, bu yıl iPad Air’da ilk kez 12.9 inç ekran kullanacak. 12.9 inç iPad Air, muhtemelen büyük ekranlı en ucuz iPad olacak. Bir ara 12.9 inç iPad Air’da mini LED ekran olacağı konuşuldu ancak Apple’ın mini LED ekranlı iPad Air’ı Let Loose etkinliğinde değil, bu yılın sonlarında tanıtması bekleniyor.

    Yeni Magic Keyboard ve Apple Pencil

    ipad pro yeni magic keyboard & apple pencil 3 Tam Boyutta Gör
    iPad Pro için yenilenmiş Magic Keyboard’un tanıtılması bekleniyor. Yeni klavyenin iPad Pro’nun dizüstü bilgisayar gibi görünmesini sağlayacak daha büyük trackpad, sağlamlığı artıracak alüminyum yapıda olması bekleniyor. Apple Pencil’ın yenilenmesi de gündemde. Apple Pencil 3’ün sıkma hareketini destekleyeceği ve Bul (Find By) entegrasyonuna sahip olacağı, değiştirilebilir manyetik uçlarla geleceği ve Vision Pro çizim uygulamalarıyla çalışacağı söyleniyor.

    Apple, 2022'nin sonlarından bu yana yeni bir iPad piyasaya sürmedi, dolayısıyla bu etkinlik merakla bekleniyor. Apple Let Loose etkinliği 7 Mayıs’ta gerçekleşecek. Apple, iOS 18 ve diğer yazılımlarını 10 Haziran’da başlayacak 14 Haziran’a kadar sürecek olan WWDC etkinliğinde tanıtacak.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/04/23/apple-event-let-loose-may-7/ https://www.engadget.com/apple-is-launching-new-ipads-may-7-heres-what-to-expect-from-the-let-loose-event-210041117.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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