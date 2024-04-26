Apple, 7 Mayıs'ta Let Loose etkinliğinde neler tanıtacak?

iPad Pro M3
OLED ekran, iPad Pro’ya daha zengin renkler ve daha derin siyahlar getirecek. OLED paneller LCD panellerden daha ince; bu da iPad Pro’nun kalınlığı azaltacak. 11 inç iPad Pro’nun 5.1mm (0.8mm daha ince), 12.9 inç iPad Pro’nun ise 5 mm (1.5mm daha ince) incelikte olması bekleniyor. Çerçevelerin önceki modellere kıyasla yüzde 15’e kadar daha ince olacağı söyleniyor. Apple’ın ön kamerayı yana taşıyacağı böylelikle tableti klavyeyle kullananlar veya çoğunlukla yatay düzeni tercih edenler için yeni iPad Pro’un daha rahat kullanım sunacağına dair söylenti var. M3 iPad Pro’nun MagSafe şarjı destekleyeceği de söyleniyor.
iPad Air M2
iPad Air’ın da ön kamerasının yatay şekilde ayarlanacağı yönünde söylentiler var. iPad Air için beklenen asıl değişiklik ekran boyutunda. Apple, bu yıl iPad Air’da ilk kez 12.9 inç ekran kullanacak. 12.9 inç iPad Air, muhtemelen büyük ekranlı en ucuz iPad olacak. Bir ara 12.9 inç iPad Air’da mini LED ekran olacağı konuşuldu ancak Apple’ın mini LED ekranlı iPad Air’ı Let Loose etkinliğinde değil, bu yılın sonlarında tanıtması bekleniyor.
Yeni Magic Keyboard ve Apple Pencil
Apple, 2022'nin sonlarından bu yana yeni bir iPad piyasaya sürmedi, dolayısıyla bu etkinlik merakla bekleniyor. Apple Let Loose etkinliği 7 Mayıs’ta gerçekleşecek. Apple, iOS 18 ve diğer yazılımlarını 10 Haziran’da başlayacak 14 Haziran’a kadar sürecek olan WWDC etkinliğinde tanıtacak.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/04/23/apple-event-let-loose-may-7/ https://www.engadget.com/apple-is-launching-new-ipads-may-7-heres-what-to-expect-from-the-let-loose-event-210041117.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.