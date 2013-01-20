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Kim Dotcom, bulut depolama hizmeti Mega'yı kullanıma sundu

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sahibi olduğu Megaupload servisinin kapanması ve sonrasında güvenlik güçleri tarafından tutuklanması gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden Kim Dotcom, beraati sonrasında daha farklı projelere yönelmişti. 

Bunlardan birisi olan bulut depolama hizmeti Mega, kısa süre önce yayına başladı. Genelde pek çok dosya paylaşım firması, Megaupload olayı sonrasında standart bulut depolama hizmetine dönmüş durumda. 

Mega diğerlerinden farklı olarak şifreli bir dosya koruma hizmeti sunuyor ve kullanıcılara sistemi kontrol etme imkanı sunuyor. Böylece yer sağlayıcı hiçbir şekilde dosyaları çözemiyor. 

Mega hizmetinde 50GB alan ücretsiz olarak sunuluyor. 500GB alan 10 avro, 2TB alan 20 avro, 4TB alan 30 avro şeklinde aylık abonelik istiyor. Bunlar için aylık bant genişlikleri de sırasıyla 1TB, 4TB ve 8TB olarak belirlenmiş. 

Kim Dotcom, platforma olan ilginin yüksek olduğunu belirtiyor. Ayrıca mobil uygulamaları da kısa süre sonra yayınlanacak.  

https://mega.co.nz/ Yorum Yaz
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xxxone 6 yıl
Üye oldum fakat dosya yüklesen bekliyor , yeni klasör açsan bekliyor. Bir türlü kullanamadım.Ya hatalar var yada çok yoğun kullanım. Beta olmasa dönüp bakmazdım bir daha ama betadan çıkınca tam geçiş yapacağım.
Merak edenler için yazıyorum şuan kullanıma uygun değil.
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regaibyigit. 6 yıl
Military Mind
turkce cevirisini ben yaptim arkadaslar, gururluyum :D

çeviride yanlışlıklar var
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Military Mind 6 yıl regaibyigit.
regaibyigit.
Military Mind
turkce cevirisini ben yaptim arkadaslar, gururluyum :D

çeviride yanlışlıklar var

evet site faaliyete geçtikten sonra birkaç çeviri hatası farkettim ve düzelttim, ancak güncel çeviriler henüz aktifleşmedi, şu an çevirilerin %85i bitti, geriye kalan %15i de bittiğinde baştan sona tek tek, tekrar gözden geçireceğim çevirileri.
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regaibyigit. 6 yıl
50gb ücretsizmiş güzel
10mbps upload var akşama pcdeki oyunları buluta atarım
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broodofqueen 6 yıl
Military Mind
s_demirci_53 bu 50 gb kullanım alanının belli aylık kotası mı var? hafıza kartı girişi olmayan nexus almak istiyorum. güncelleme beklemeyeceğim. anlaşılan full hd telefon da beklemek boşa. hafıza kartının da eksisini bu bulut depolama ile çözme derdindeyim...
yakın bir zaman çerçevesinde çeşitli mobil cihazlara uygulama yapılacağı yazıyor sitede. arkadaşlar şu an sitenin beta sürümü faaliyette, üyelikte ve dosya indirmede birkaç bug var, kim dotcom şu an onların üzerinde çalışıyor kısa bir zamanda düzeltecektir eminim.

Bug'mı ? Hocam o hatalara böcek demek çok iyimser.. Bildiğin dinazor :) En az 40 kere üye olmaya çalıştım ama nafile :)
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Glukhovsky 6 yıl
50GB çok iyi ama güvenemiyorum.Önceki siteye olanlar malum.Düşünsenize buna da en önemli verilerinizi attığınızı sonra uçtuğunu.Ayrıca bulut sistemi Türkiye'de nasıl kullanılcak bilmiyorum 1Mbit Up. hızıyla.
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s_demirci_53 6 yıl
bu 50 gb kullanım alanının belli aylık kotası mı var? hafıza kartı girişi olmayan nexus almak istiyorum. güncelleme beklemeyeceğim. anlaşılan full hd telefon da beklemek boşa. hafıza kartının da eksisini bu bulut depolama ile çözme derdindeyim...
1 Yanıt Yanıtla
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Military Mind 6 yıl s_demirci_53
s_demirci_53

bu 50 gb kullanım alanının belli aylık kotası mı var? hafıza kartı girişi olmayan nexus almak istiyorum. güncelleme beklemeyeceğim. anlaşılan full hd telefon da beklemek boşa. hafıza kartının da eksisini bu bulut depolama ile çözme derdindeyim...


yakın bir zaman çerçevesinde çeşitli mobil cihazlara uygulama yapılacağı yazıyor sitede.



arkadaşlar şu an sitenin beta sürümü faaliyette, üyelikte ve dosya indirmede birkaç bug var, kim dotcom şu an onların üzerinde çalışıyor kısa bir zamanda düzeltecektir eminim.
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s_demirci_53 6 yıl
her ne kadar download hızı istesek de böyle bulut tabanlı sistemleri kullanmada upload hızı da azımsanmayacak hızda olmalı. telefonumda olmasını istediğim ama yer kaplayan foto arşivlerim var. yüklemek istiyorum geceden yüklemeye başlıyorum bir kaç saatte zor bitiyor...
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Bl00dyHell 6 yıl
50 GB gayet iyi bir miktar fakat Ubuntu One + Dropbox + Google Drive üzerindeki dosyalarımın hepsini toplasam ancak 2 GB edeceğinden pek gerek duymuyorum
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Military Mind 6 yıl
turkce cevirisini ben yaptim arkadaslar, gururluyum :D
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draconist 6 yıl
Bir de site açılsa tam süper olacak.
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