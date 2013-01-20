Kim Dotcom, bulut depolama hizmeti Mega'yı kullanıma sundu





Sahibi olduğu Megaupload servisinin kapanması ve sonrasında güvenlik güçleri tarafından tutuklanması gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden Kim Dotcom, beraati sonrasında daha farklı projelere yönelmişti.





Bunlardan birisi olan bulut depolama hizmeti Mega, kısa süre önce yayına başladı. Genelde pek çok dosya paylaşım firması, Megaupload olayı sonrasında standart bulut depolama hizmetine dönmüş durumda.





Mega diğerlerinden farklı olarak şifreli bir dosya koruma hizmeti sunuyor ve kullanıcılara sistemi kontrol etme imkanı sunuyor. Böylece yer sağlayıcı hiçbir şekilde dosyaları çözemiyor.





Mega hizmetinde 50GB alan ücretsiz olarak sunuluyor. 500GB alan 10 avro, 2TB alan 20 avro, 4TB alan 30 avro şeklinde aylık abonelik istiyor. Bunlar için aylık bant genişlikleri de sırasıyla 1TB, 4TB ve 8TB olarak belirlenmiş.





Kim Dotcom, platforma olan ilginin yüksek olduğunu belirtiyor. Ayrıca mobil uygulamaları da kısa süre sonra yayınlanacak.

https://mega.co.nz/