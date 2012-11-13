Kingston, HyperX Beast serisi yeni bellek kitlerini duyurdu

Kingston performans tutkunları için hazırladığı HyerpX Beast serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. Yeni bir soğutucu tasarımına sahip olan bellekler, 8GB ile 64GB arasında değişen kapasite seçenekleri ve 1600MHz-2400MHz arası frekans alternatifleri ile geniş bir kullanıcı kesimine hitap ediyor. Hem AMD hem de Intel platformları için geliştirilen DDR3 bellek kitleri, Intel Extreme Memory Profile desteği de içeriyor.

Oyun tutkunları, modifikasyonu seven kullanıcılar ve hız aşırtma meraklıları için geliştirilen bellek kitleri ile Kingston, Intel platformunda Core i5 ve Core i7, AMD platformunda ise A Serisi işlemci sahiplerini hedefliyor. Özellikle 64GB'lık kapasite seçeneği ile dikkat çeken HyperX Beast ailesi, bu seviyede sadece 1866MHz ve 2133MHz frekansları sunmakta. Tepe hız olan 2400MHz'deki bellek yoğunluğu ise 32GB. Yakın zamanda piyasaya girmesi beklenen yeni bellek kitlerinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı.