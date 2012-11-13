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Kingston, HyperX Beast serisi yeni bellek kitlerini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kingston performans tutkunları için hazırladığı HyerpX Beast serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. Yeni bir soğutucu tasarımına sahip olan bellekler, 8GB ile 64GB arasında değişen kapasite seçenekleri ve 1600MHz-2400MHz arası frekans alternatifleri ile geniş bir kullanıcı kesimine hitap ediyor. Hem AMD hem de Intel platformları için geliştirilen DDR3 bellek kitleri, Intel Extreme Memory Profile desteği de içeriyor.
Oyun tutkunları, modifikasyonu seven kullanıcılar ve hız aşırtma meraklıları için geliştirilen bellek kitleri ile Kingston, Intel platformunda Core i5 ve Core i7, AMD platformunda ise A Serisi işlemci sahiplerini hedefliyor. Özellikle 64GB'lık kapasite seçeneği ile dikkat çeken HyperX Beast ailesi, bu seviyede sadece 1866MHz ve 2133MHz frekansları sunmakta. Tepe hız olan 2400MHz'deki bellek yoğunluğu ise 32GB. Yakın zamanda piyasaya girmesi beklenen yeni bellek kitlerinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatları ise açıklanmadı. 

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melikulupinar 7 yıl
Kingston HyperX Beast(T3) model bu belleğin timing değerlerine ve voltajlarına da baktım. Diğer firmalardan ve hatta kendi HyperX Predator(T2) modellerden hiç farkı yok.
Üstelik T2 bile daha güzel görünüyor ve daha büyük soğutucu blok içeriyor.
Bir yeniliğini göremedim doğrusu.
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karayulun 7 yıl
gerçeği görmüşsün kardeş. kingston aldatıcı taktikler uygular. bunu yıllardır bilirim. adata, team, corsair varken kingston ne ayak?
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karayulun 7 yıl
Livermorium
Çok low profilemış ya keşke biraz dolgun bir şeyler yapsalarmış.

corsair dominator.
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karayulun 7 yıl
Kingston hakkında bilinmesi gereken negatif noktalardan biri:
İsim yaptı diye ürünleri hakettiğinden daha yüksek fiyata sahip.
Bu eskiden de öyleydi.
Bir zamanlar;
20 okuma, 20 yazma değerlerine sahip 8GB kingston hyper-x usb 2.0 bellek her yerde 110-120 TL civarında idi. Aynı zamanda piyasada 34 okuma, 28 yazma değerlerine sahip 16GB corsair flash voyager gt usb 2.0 bellek te her yerde 80-90 TL arasında fiyata sahipti. Team ve Adata'nın bellek dönüştürücü adaptörlerini kinston adaparatlarla karşılaştırın kalite farkını görün. RAM ya da SSD'de Team, Transcend, Corsair, Adata, Runcore ve Samsung adam gibi firmalardır.
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alito 7 yıl
soğutucu tasarımı çok güzel ama yeşil pcb hiç yakışmıyor böyle güzel tasarımlara. siyah pcb kullansalar ne kadar uyumlu ve karizma olurdu oysa.
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BecHo-minaTor 7 yıl
Bugüne kadar Kingston üretimi gördüğüm en iyi bellek kitleri, nVidia SLI sertifikalı DDR2 özel üretimlerdi. Nedense aynı performansı bir daha yakalayamadı.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl alito
alito

soğutucu tasarımı çok güzel ama yeşil pcb hiç yakışmıyor böyle güzel tasarımlara. siyah pcb kullansalar ne kadar uyumlu ve karizma olurdu oysa.

Kırmızı PCB de güzel giderdi siyah - kırmızı
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JoeyBane 7 yıl
Soğutucu tasarımı hoşuma gitti. Al izle:)
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Ajzen 7 yıl
Soğutucu tasarıma bayıldım
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p8p67b3 7 yıl
hey adamım muhteşemsin
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MxFxOx 7 yıl
zamanlamaları hakkında bilgi yok cl9 mu cl11 mi?
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..Knight.. 7 yıl MxFxOx
MxFxOx

zamanlamaları hakkında bilgi yok cl9 mu cl11 mi?

Zamanlamalar modele göre CL9, CL10 ve CL11 arasında değişiyor.
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King ov Hell 7 yıl
Çok "low profile"mış ya keşke biraz dolgun bir şeyler yapsalarmış.
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neos11 7 yıl
Çok güzel. Soğutucu daha şık ve siyah oluşu cezbedici.
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