Tayvan depremi sonrası RAM fiyatlarında artış bekleniyor

Tam Boyutta Gör Tayvan'da meydana gelen depremden sonra bellek üreticileri yılın ikinci çeyreğinde DRAM sözleşme fiyatlarını açıklamayı durdurdu. Bu karar DRAM fiyatlarında potansiyel olarak artışa işaret ediyor.

DigiTimes'ın haberine göre deprem, Micron, Samsung ve SK Hynix'in plaka üretimini operasyonlarını sekteye uğrattı. Bu nedenle zaten artışın öngörüldüğü sektörde daha keskin fiyat artışlarıyla karşılaşabiliriz.

Üreticiler ikinci çeyrek için fiyat teklifi sunmayı bıraktı

Micron, depremden kısa bir süre sonra ikinci çeyrekte ürünleri için fiyat teklifleri sunmayı bıraktı ve ardından Koreli rakipleri de Micron'u takip etti. Sektörün önde gelenleri, bellek yongası üreticilerinin depremden önce fiyatlardaki artış eğilimini sürdürmek için önlemler aldığını ortaya çıkardı. Deprem de bu artışı daha da hızlandıracak gibi görünüyor.

Geçmişte de doğal afetler veya kazalardan kaynaklı üretim kesintilerinden dolayı bellek fiyatlarının arttığına şahit olmuştuk. Benzer şekilde bu deprem, üreticilere 2022 ve 2023'teki kayıplarını telafi etme şansı verebilir. Depremden önce ikinci çeyrek DRAM ve NAND bellek sözleşme fiyatları, ilk çeyreğe kıyasla yavaş bir artış trendindeydi. NAND flaş fiyatları, ilk çeyrekte %20'nin üzerinde bir artışa karşılık ikinci çeyrekte %15 - %20 oranında artmış durumda.

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Düşük çip stoğuna sahip olduğu bildirilen bellek modülü üreticileri, yüksek çip satın alma maliyetlerine hazırlanıyor. Modül üreticileri, çip tedarikçilerinin artan kapasite kullanım oranları nedeniyle fiyat artışlarının yavaşlayacağını bekliyorlardı.

Kontrat fiyatları yükseliyor olsa da, Çin Yeni Yılının ardından tüketici sektöründeki talebin düşük olması nedeniyle spot piyasa zayıf kalmaya devam ediyor. Kontrat piyasasındaki aksamalara ve beklenen fiyat artışlarına rağmen spot piyasada hala bol miktarda arzın olduğu belirtiliyor.

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