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    Tayvan depremi sonrası RAM fiyatlarında artış bekleniyor

    Tayvan'da meydana gelen depremden sonra bellek üreticileri yılın ikinci çeyreğinde DRAM sözleşme fiyatlarını açıklamayı durdurdu. Bu karar DRAM fiyatlarında potansiyel olarak artışa işaret ediyor.
    Tayvan depremi sonrası RAM fiyatlarında artış bekleniyor Tam Boyutta Gör
    Tayvan'da meydana gelen depremden sonra bellek üreticileri yılın ikinci çeyreğinde DRAM sözleşme fiyatlarını açıklamayı durdurdu. Bu karar DRAM fiyatlarında potansiyel olarak artışa işaret ediyor.

    DigiTimes'ın haberine göre deprem, Micron, Samsung ve SK Hynix'in plaka üretimini operasyonlarını sekteye uğrattı. Bu nedenle zaten artışın öngörüldüğü sektörde daha keskin fiyat artışlarıyla karşılaşabiliriz. 

    Üreticiler ikinci çeyrek için fiyat teklifi sunmayı bıraktı

    Micron, depremden kısa bir süre sonra ikinci çeyrekte ürünleri için fiyat teklifleri sunmayı bıraktı ve ardından Koreli rakipleri de Micron'u takip etti. Sektörün önde gelenleri, bellek yongası üreticilerinin depremden önce fiyatlardaki artış eğilimini sürdürmek için önlemler aldığını ortaya çıkardı. Deprem de bu artışı daha da hızlandıracak gibi görünüyor.

    Geçmişte de doğal afetler veya kazalardan kaynaklı üretim kesintilerinden dolayı bellek fiyatlarının arttığına şahit olmuştuk. Benzer şekilde bu deprem, üreticilere 2022 ve 2023'teki kayıplarını telafi etme şansı verebilir. Depremden önce ikinci çeyrek DRAM ve NAND bellek sözleşme fiyatları, ilk çeyreğe kıyasla yavaş bir artış trendindeydi. NAND flaş fiyatları, ilk çeyrekte %20'nin üzerinde bir artışa karşılık ikinci çeyrekte %15 - %20 oranında artmış durumda.

    Düşük çip stoğuna sahip olduğu bildirilen bellek modülü üreticileri, yüksek çip satın alma maliyetlerine hazırlanıyor. Modül üreticileri, çip tedarikçilerinin artan kapasite kullanım oranları nedeniyle fiyat artışlarının yavaşlayacağını bekliyorlardı. 

    Kontrat fiyatları yükseliyor olsa da, Çin Yeni Yılının ardından tüketici sektöründeki talebin düşük olması nedeniyle spot piyasa zayıf kalmaya devam ediyor. Kontrat piyasasındaki aksamalara ve beklenen fiyat artışlarına rağmen spot piyasada hala bol miktarda arzın olduğu belirtiliyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/memory-makers-reportedly-stop-publishing-contract-dram-prices-following-taiwan-earthquake-further-price-hikes-are-expected https://www.digitimes.com/news/a20240403PD224.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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