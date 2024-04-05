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    Samsung, gelirinde yüzde 931’lik rekor bir artış bekliyor

    Samsung için geçtiğimiz yıl mali anlamda oldukça zorlayıcı geçmişti. Ancak firma, yaptığı resmi açıklamada çip satışların toparlanmasıyla birlikte kârında yüzde 931’lik artış bekliyor.
    Samsung, gelirinde yüzde 931’lik rekor bir artış bekliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, son birkaç yıldır, özellikle de 2023 yılının başlarında, en önemli gelir kapısı olan bellek yongalarındaki düşük talep nedeniyle zorlu dönemlerden geçmişti. Teknoloji devi zorlu süreçte rekor ölçüde kayıplarla yüzleşmişti. Ancak Samsung, bugün yaptığı açıklamada, çip fiyatlarındaki ve satışlardaki toparlanmayla birlikte ilk çeyrek faaliyet kârında yüzde 931'lik bir artış beklediğini duyurdu.

    Samsung geri döndü

    Yapılan ön açıklamaya göre Samsung, Ocak-Mart çeyreğinde faaliyet kârını bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 931 artırarak 4,89 milyar dolar (6,6 trilyon KRW) seviyesine yükseltecek. 2023'ün ilk çeyreğinde kâr, ekonomik gerileme ve bellek yongası segmentindeki düşüşün birleşimi nedeniyle sadece 473 milyon dolar (640 milyar KRW) olmuştu.

    Güney Koreli teknoloji devi yapmış olduğu ön açıklamada ilk çeyrekteki gelirinde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4’lük bir artış yaşayacağını söylüyor. Firmaya göre bu dönemde 52,52 milyar dolar gelir (71 trilyon KRW) bekleniyor. Bu rakamları 2023'ün 4. çeyreğiyle karşılaştırdığınızda, gelirde yüzde 4,75'lik bir artış görülürken, faaliyet kârında yüzde 134 oranında artış görülüyor.

    Samsung’un bu agresif toparlanması büyük ölçüde bellek fiyatlarındaki artışlara ve buna bağlı yükselen satışlara dayanıyor. Aynı zamanda firma, güçlü Galaxy S24 serisi satışları sayesinde gelirini önemli oranda yükseltmeyi başarmış gibi görünüyor.

    Samsung, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi tüketici cihazlarında bulunan DRAM yongalarında dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Pandemi sonrasında ise stok fazlalığı ve zayıf talep nedeniyle bellek çipi fiyatları geçen yıl büyük ölçüde düşmüştü. Bu dönemde yapay zekanın ihtiyaç duyduğu HBM bellekler sayesinde de Samsung’un gelirlerini artırdığı ve artırmaya devam edeceği söyleniyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-profit-q1-2024-rises-931-percent-chip-sales-recover/ https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-earnings-guidance-for-first-quarter-2024
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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