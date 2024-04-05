Samsung, gelirinde yüzde 931’lik rekor bir artış bekliyor

Tam Boyutta Gör Samsung, son birkaç yıldır, özellikle de 2023 yılının başlarında, en önemli gelir kapısı olan bellek yongalarındaki düşük talep nedeniyle zorlu dönemlerden geçmişti. Teknoloji devi zorlu süreçte rekor ölçüde kayıplarla yüzleşmişti. Ancak Samsung, bugün yaptığı açıklamada, çip fiyatlarındaki ve satışlardaki toparlanmayla birlikte ilk çeyrek faaliyet kârında yüzde 931'lik bir artış beklediğini duyurdu.

Samsung geri döndü

Yapılan ön açıklamaya göre Samsung, Ocak-Mart çeyreğinde faaliyet kârını bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 931 artırarak 4,89 milyar dolar (6,6 trilyon KRW) seviyesine yükseltecek. 2023'ün ilk çeyreğinde kâr, ekonomik gerileme ve bellek yongası segmentindeki düşüşün birleşimi nedeniyle sadece 473 milyon dolar (640 milyar KRW) olmuştu.

Güney Koreli teknoloji devi yapmış olduğu ön açıklamada ilk çeyrekteki gelirinde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4’lük bir artış yaşayacağını söylüyor. Firmaya göre bu dönemde 52,52 milyar dolar gelir (71 trilyon KRW) bekleniyor. Bu rakamları 2023'ün 4. çeyreğiyle karşılaştırdığınızda, gelirde yüzde 4,75'lik bir artış görülürken, faaliyet kârında yüzde 134 oranında artış görülüyor.

Samsung’un bu agresif toparlanması büyük ölçüde bellek fiyatlarındaki artışlara ve buna bağlı yükselen satışlara dayanıyor. Aynı zamanda firma, güçlü Galaxy S24 serisi satışları sayesinde gelirini önemli oranda yükseltmeyi başarmış gibi görünüyor.

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Samsung, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi tüketici cihazlarında bulunan DRAM yongalarında dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Pandemi sonrasında ise stok fazlalığı ve zayıf talep nedeniyle bellek çipi fiyatları geçen yıl büyük ölçüde düşmüştü. Bu dönemde yapay zekanın ihtiyaç duyduğu HBM bellekler sayesinde de Samsung’un gelirlerini artırdığı ve artırmaya devam edeceği söyleniyor.

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