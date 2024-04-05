Samsung, gelirinde yüzde 931’lik rekor bir artış bekliyor

Samsung geri döndü
Yapılan ön açıklamaya göre Samsung, Ocak-Mart çeyreğinde faaliyet kârını bir yıl önceki aynı döneme göre yüzde 931 artırarak 4,89 milyar dolar (6,6 trilyon KRW) seviyesine yükseltecek. 2023'ün ilk çeyreğinde kâr, ekonomik gerileme ve bellek yongası segmentindeki düşüşün birleşimi nedeniyle sadece 473 milyon dolar (640 milyar KRW) olmuştu.
Güney Koreli teknoloji devi yapmış olduğu ön açıklamada ilk çeyrekteki gelirinde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4’lük bir artış yaşayacağını söylüyor. Firmaya göre bu dönemde 52,52 milyar dolar gelir (71 trilyon KRW) bekleniyor. Bu rakamları 2023'ün 4. çeyreğiyle karşılaştırdığınızda, gelirde yüzde 4,75'lik bir artış görülürken, faaliyet kârında yüzde 134 oranında artış görülüyor.
Samsung’un bu agresif toparlanması büyük ölçüde bellek fiyatlarındaki artışlara ve buna bağlı yükselen satışlara dayanıyor. Aynı zamanda firma, güçlü Galaxy S24 serisi satışları sayesinde gelirini önemli oranda yükseltmeyi başarmış gibi görünüyor.
Samsung, akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi tüketici cihazlarında bulunan DRAM yongalarında dünyanın en büyük üreticisi konumunda. Pandemi sonrasında ise stok fazlalığı ve zayıf talep nedeniyle bellek çipi fiyatları geçen yıl büyük ölçüde düşmüştü. Bu dönemde yapay zekanın ihtiyaç duyduğu HBM bellekler sayesinde de Samsung’un gelirlerini artırdığı ve artırmaya devam edeceği söyleniyor.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-profit-q1-2024-rises-931-percent-chip-sales-recover/ https://news.samsung.com/global/samsung-electronics-announces-earnings-guidance-for-first-quarter-2024 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...