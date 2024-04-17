Samsung, dünyanın en hızlı LPDDR5X belleğini tanıttı

Samsung, LPDDR5X belleklerde zirvede
Samsung’un LPDDR5X duyurusu Micron'un yüzde 4 güç tasarrufu sunan ince ayarlı LPDDR5X belleğini duyurmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Güney Koreli dev, yeni LPDDR5X belleğinde daha yüksek hızlar, daha yüksek kapasiteler ve daha fazla enerji tasarrufu sunarak sektördeki diğer oyuncuları açıkça geride bırakmış gibi görünüyor. Samsung, son olarak geçtiğimiz son çeyreğinde 9.6 Gbps hızlara erişen belleklerini duyurmuştu. Bu bağlamda yeni 10,7 Gbps LPDDR5X bellekler sayesinde Samsung, 10 Gbps bariyerini aşan ilk şirket oldu.
Samsung, yeni çipinde tekli paket kapasitesini 32GB'a yükselterek geniş bir oyun alanı sunuyor. Samsung ayrıca yeni yongasının LPDDR segmentindeki en kompakt yonga olduğunu ve daha kompakt ve daha ince cihazların önünü açacağını iddia ediyor. Yeni çip yüzde 25 daha hızlı performans ve yüzde 30 daha yüksek kapasite sunuyor. Enerji tasarrufundaki ilerleme de bir önceki nesle göre yüzde 25 seviyesinde artırılmış durumda. Samsung, 10.7Gbps LPDDR5X DRAM belleklerin seri üretimine iş ortakları ile yapılacak ürün doğrulama süreçlerinin ardından 2024’ün ikinci yarısında başlamayı planlıyor.Kaynakça https://wccftech.com/samsung-lpddr5x-10-7-gbps-fastest-on-market-32-gb-capacities-per-package/ https://news.samsung.com/global/samsung-develops-industrys-fastest-10-7gbps-lpddr5x-dram-optimized-for-ai-applications Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)