Samsung, dünyanın en hızlı LPDDR5X belleğini tanıttı

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi Samsung, sektörün en hızlı LPDDR5X DRAM bellek çözümünü tanıttı. Samsung’un geliştirdiği yeni çip, 2021'de piyasaya sürülen 6.4Gbps LPDDR5X çipten ve 2022'de tanıtılan 8.5Gbps LPDDR5X DRAM çipinden daha yüksek olan 10.7Gbps'ye kadar veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor.

Samsung, LPDDR5X belleklerde zirvede

Samsung’un LPDDR5X duyurusu Micron'un yüzde 4 güç tasarrufu sunan ince ayarlı LPDDR5X belleğini duyurmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Güney Koreli dev, yeni LPDDR5X belleğinde daha yüksek hızlar, daha yüksek kapasiteler ve daha fazla enerji tasarrufu sunarak sektördeki diğer oyuncuları açıkça geride bırakmış gibi görünüyor. Samsung, son olarak geçtiğimiz son çeyreğinde 9.6 Gbps hızlara erişen belleklerini duyurmuştu. Bu bağlamda yeni 10,7 Gbps LPDDR5X bellekler sayesinde Samsung, 10 Gbps bariyerini aşan ilk şirket oldu.

Tam Boyutta Gör 10,7 Gbps LPDDR5X belleklerinde 12 nanometre (nm) sınıfı işlem teknolojisinden yararlanan Samsung, yeni çipin daha iyi yapay zeka çıkarımı için optimize edildiğini belirtiyor. Bilmeyenler için, bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve tabletlerde cihaz üzerinde çalışan yapay zekalarla birlikte, bu tür cihazlarda yüksek hızlı ve enerji tasarruflu belleğe ihtiyaç artıyor.

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Samsung, yeni çipinde tekli paket kapasitesini 32GB'a yükselterek geniş bir oyun alanı sunuyor. Samsung ayrıca yeni yongasının LPDDR segmentindeki en kompakt yonga olduğunu ve daha kompakt ve daha ince cihazların önünü açacağını iddia ediyor. Yeni çip yüzde 25 daha hızlı performans ve yüzde 30 daha yüksek kapasite sunuyor. Enerji tasarrufundaki ilerleme de bir önceki nesle göre yüzde 25 seviyesinde artırılmış durumda. Samsung, 10.7Gbps LPDDR5X DRAM belleklerin seri üretimine iş ortakları ile yapılacak ürün doğrulama süreçlerinin ardından 2024’ün ikinci yarısında başlamayı planlıyor.

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Samsung, dünyanın en hızlı LPDDR5X belleğini tanıttı