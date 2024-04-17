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    Samsung, dünyanın en hızlı LPDDR5X belleğini tanıttı

    Samsung, 32 GB'a kadar artırılmış kapasitelerle birlikte 10,7 Gbps'ye varan hızlara ulaşan sektörün en hızlı LPDDR5X bellek çözümünü tanıttı. Verimlilik noktasında da ciddi gelişmeler kaydedildi.
    Samsung, dünyanın en hızlı LPDDR5X belleğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi Samsung, sektörün en hızlı LPDDR5X DRAM bellek çözümünü tanıttı. Samsung’un geliştirdiği yeni çip, 2021'de piyasaya sürülen 6.4Gbps LPDDR5X çipten ve 2022'de tanıtılan 8.5Gbps LPDDR5X DRAM çipinden daha yüksek olan 10.7Gbps'ye kadar veri aktarım hızlarına ulaşabiliyor.

    Samsung, LPDDR5X belleklerde zirvede

    Samsung’un LPDDR5X duyurusu Micron'un yüzde 4 güç tasarrufu sunan ince ayarlı LPDDR5X belleğini duyurmasından sadece birkaç gün sonra geldi. Güney Koreli dev, yeni LPDDR5X belleğinde daha yüksek hızlar, daha yüksek kapasiteler ve daha fazla enerji tasarrufu sunarak sektördeki diğer oyuncuları açıkça geride bırakmış gibi görünüyor. Samsung, son olarak geçtiğimiz son çeyreğinde 9.6 Gbps hızlara erişen belleklerini duyurmuştu. Bu bağlamda yeni 10,7 Gbps LPDDR5X bellekler sayesinde Samsung, 10 Gbps bariyerini aşan ilk şirket oldu.

    Samsung, dünyanın en hızlı LPDDR5X belleğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    10,7 Gbps LPDDR5X belleklerinde 12 nanometre (nm) sınıfı işlem teknolojisinden yararlanan Samsung, yeni çipin daha iyi yapay zeka çıkarımı için optimize edildiğini belirtiyor. Bilmeyenler için, bilgisayarlarda, dizüstü bilgisayarlarda, akıllı telefonlarda ve tabletlerde cihaz üzerinde çalışan yapay zekalarla birlikte, bu tür cihazlarda yüksek hızlı ve enerji tasarruflu belleğe ihtiyaç artıyor.

    Samsung, yeni çipinde tekli paket kapasitesini 32GB'a yükselterek geniş bir oyun alanı sunuyor. Samsung ayrıca yeni yongasının LPDDR segmentindeki en kompakt yonga olduğunu ve daha kompakt ve daha ince cihazların önünü açacağını iddia ediyor. Yeni çip yüzde 25 daha hızlı performans ve yüzde 30 daha yüksek kapasite sunuyor. Enerji tasarrufundaki ilerleme de bir önceki nesle göre yüzde 25 seviyesinde artırılmış durumda. Samsung, 10.7Gbps LPDDR5X DRAM belleklerin seri üretimine iş ortakları ile yapılacak ürün doğrulama süreçlerinin ardından 2024’ün ikinci yarısında başlamayı planlıyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/samsung-lpddr5x-10-7-gbps-fastest-on-market-32-gb-capacities-per-package/ https://news.samsung.com/global/samsung-develops-industrys-fastest-10-7gbps-lpddr5x-dram-optimized-for-ai-applications
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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