SK Hynix, Güney Kore’ye 14,6 milyar dolarlık çip fabrikası yatırımı yapıyor

Tam Boyutta Gör SK Hynix, yapay zeka modellerinin eğitiminde yer alan donanımlarda kullanılan yarı iletkenlere yönelik hızla artan talebi karşılamak için Güney Kore'de yeni bir bellek çipi kompleksi kurmayı planlıyor. Önde gelen yarı iletken üreticisi SK Hynix, bu yatırım kapsamında 14,6 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir harcama yapmayı değerlendiriyor.

SK Hynix’ten G. Kore’ye dev yatırım

SK Hynix’in yeni bellek çipi kompleksinde yapay zeka GPU'ları için yeni nesil HBM belleklerinin üretimi gerçekleştirilecek. Halihazırda yapay zeka nedeniyle HBM belleklere yönelik büyük bir talep var ve firma bu talebin bir kısmını kendisine tahsis etmek istiyor. Güney Koreli bellek devi yeni fabrikasının inşaatını Kasım 2025'te tamamlamayı, inşa sürecine ise bu ay içinde başlamayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör SK Hynix, fabrikayı inşa etmeye başlamak için başlangıçta 5,3 trilyon won veya 3,9 milyar dolar harcamayı planlıyor. İnşa edilecek fabrikanın uzun vadede ekipmanla donatılmasıyla birlikte sahaya yapılacak toplam yatırımın 20 trilyon won'u veya 14,6 milyar doları aşacağı belirtiliyor. SK Hynix, halihazırda HBM pazarının lideri konumunda ancak mücadele sertleşiyor. Samsung, HBM belleklere ciddi kaynaklar ayıracağının sinyallerini verirken SK Hynix ise temelleri sağlamlaştırmaya çalışıyor.

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Şirket ayrıca ABD'de de genişliyor ve ülkede yapay zeka ürünleri için gelişmiş bir paketleme tesisi ve araştırma merkezine 3,9 milyar dolar yatırmayı planlıyor. SK Hynix kısa süre önce TSMC ile de yeni nesil HBM4 bellek ve yeni nesil paketleme teknolojisi konusunda işbirliği yaptı. Sadece bu da değil, SK hynix Güney Kore'de 2046 yılında tamamlanması beklenen dünyanın en büyük mega fabrika kompleksi için 90 milyar dolarlık (120 trilyon won) devasa bir yatırım yapacak.

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SK Hynix, Güney Kore’ye 14,6 milyar dolarlık yatırım yapıyor