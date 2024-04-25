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    SK Hynix, Güney Kore’ye 14,6 milyar dolarlık çip fabrikası yatırımı yapıyor

    Yarı iletken üreticisi SK Hynix, HBM belleklere yönelik yapay zeka nedeniyle artan talebi karşılamak için Güney Kore’ye 14,6 milyar dolarlık yeni bir çip fabrikası kurmayı planlıyor.
    SK Hynix, Güney Kore’ye 14,6 milyar dolarlık yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    SK Hynix, yapay zeka modellerinin eğitiminde yer alan donanımlarda kullanılan yarı iletkenlere yönelik hızla artan talebi karşılamak için Güney Kore'de yeni bir bellek çipi kompleksi kurmayı planlıyor. Önde gelen yarı iletken üreticisi SK Hynix, bu yatırım kapsamında 14,6 milyar dolar gibi oldukça yüksek bir harcama yapmayı değerlendiriyor.

    SK Hynix’ten G. Kore’ye dev yatırım

    SK Hynix’in yeni bellek çipi kompleksinde yapay zeka GPU'ları için yeni nesil HBM belleklerinin üretimi gerçekleştirilecek. Halihazırda yapay zeka nedeniyle HBM belleklere yönelik büyük bir talep var ve firma bu talebin bir kısmını kendisine tahsis etmek istiyor. Güney Koreli bellek devi yeni fabrikasının inşaatını Kasım 2025'te tamamlamayı, inşa sürecine ise bu ay içinde başlamayı hedefliyor.

    SK Hynix, Güney Kore’ye 14,6 milyar dolarlık yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    SK Hynix, fabrikayı inşa etmeye başlamak için başlangıçta 5,3 trilyon won veya 3,9 milyar dolar harcamayı planlıyor. İnşa edilecek fabrikanın uzun vadede ekipmanla donatılmasıyla birlikte sahaya yapılacak toplam yatırımın 20 trilyon won'u veya 14,6 milyar doları aşacağı belirtiliyor. SK Hynix, halihazırda HBM pazarının lideri konumunda ancak mücadele sertleşiyor. Samsung, HBM belleklere ciddi kaynaklar ayıracağının sinyallerini verirken SK Hynix ise temelleri sağlamlaştırmaya çalışıyor.

    Şirket ayrıca ABD'de de genişliyor ve ülkede yapay zeka ürünleri için gelişmiş bir paketleme tesisi ve araştırma merkezine 3,9 milyar dolar yatırmayı planlıyor. SK Hynix kısa süre önce TSMC ile de yeni nesil HBM4 bellek ve yeni nesil paketleme teknolojisi konusunda işbirliği yaptı. Sadece bu da değil, SK hynix Güney Kore'de 2046 yılında tamamlanması beklenen dünyanın en büyük mega fabrika kompleksi için 90 milyar dolarlık (120 trilyon won) devasa bir yatırım yapacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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