Samsung 3D DRAM teknolojisini tanıttı: Kapasiteler artıyor

Samsung 3D DRAM teknolojisini tanıttı
Samsung, Memcon 2024 kapsamında iki yeni 3D DRAM teknolojsini sergiledi; Dikey Kanal Transistörleri ve İstiflenmiş DRAM. Bu gelişmelerden ilki, transistör tasarımında temel bir değişiklik sağlayarak alanı azaltmayı hedefliyor. Bu aşamada mevcut akış kanalı yataydan dikeye çevrilerek transistörün kapladığı alan önemli ölçüde azaltılacak. Ancak bu tekniğin baskı aşamasında çok daha fazla hassasiyet gerektireceğini hatırlatalım.
Stacked veya İstiflenmiş DRAM ise, yatay düzlemi kullanan geleneksel 2D DRAM'den farklı olarak tek bir çip üzerinde birden fazla dikey bellek hücresine olanak tanıyacak. Bu yenilikçi yaklaşım, tek çip kapasitesini 100 GB'ın üzerine çıkarma potansiyeline sahip; bu, mevcut sınırlamalarla karşılaştırıldığında önemli bir sıçrama
Böylelikle hem kapasite hem de ölçeklenebilirlilik alanında atılım bekleniyor.
Samsung'un çabaları gelecekte daha güçlü ve kompakt elektronik cihazların geliştirilmesine yol açabilir. Ancak Koreli devin bu alanda tek olmadığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...