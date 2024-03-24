SK Hynix dünyanın en büyük “mega fabrika” kompleksini inşa edecek

Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli bir yarı iletken üreticisi SK Hynix, dünyanın en büyük mega fabrika kompleksini inşa etmek için 90 milyar dolar harcamayı planlıyor. Firma, mega fabrika kompleksinde ilk tesisin 2027 yılında faaliyete geçmeyi planlıyor. Öte yandan bu kompleksin tamamlanmasının ise onlarca yıl süreceği belirtiliyor.

90 milyar dolar ile SK Hynix mega fabrika kompleksi kuruyor

SK Hynix, Yongin Semiconductor Cluster adını verdiği mega fabrika kompleksinin inşasına Mart 2025'te başlayacak. Firma ilk tesisi 2027'de faaliyete geçirmeyi hedeflerken projenin tamamlanması ise 2046 yılını bulacak. Dört ayrı üretim tesisi içeren kompleks en az 120 trilyon Kore wonuna ya da 90 milyar dolara mal olacak. Mevcut durum itibariyle Yongin Semiconductor Cluster kompleksi alanında dünyanın en büyük fabrika kompleksi olacak. Ancak Samsung ve Intel gibi şirketlerin de devasa yatırım hedefleri bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan SK Hynix, bu proje için birkaç yıldır hazırlanıyor ve halihazırda inşa sahasında hazırlıkların üçte birini tamamlamış durumda. Aktarılanlara göre önümüzdeki yılın başlarında inşaat süreci başlayacak. 2027’de açılacak ilk fabrikada ise nelerin üretileceği şimdilik belirsiz. SK Hynix, RAM ve NAND çipleri ürettiğinden, muhtemelen bunlardan birisinin üretilmesi beklenebilir. Bu karşın yapay zeka furyasını da göz önüne aldığımızda HBM bellekler de güçlü bir seçenek.

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Sk Hynix, bu kompleksi ülkenin Gyeonggi eyaletinde inşa edecek. Burası önemli bir bölge zira diğer firmalar da burada mega projeler yürüyor. SK Hynix ve Samsung halihazırda Gyeonggi'de 13 fabrika ve üç Ar-Ge tesisi daha inşa etmeyi planlıyor. Bu projenin ağırlıklı olarak Samsung ve ortakları tarafından finanse edilen 463 milyar dolarlık bir bütçeyle ortaya konacağı belirtiliyor. Samsung, önümüzdeki 20 yıl içinde 230 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

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SK Hynix dünyanın en büyük “mega fabrika” kompleksini inşa edecek