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    SK Hynix dünyanın en büyük “mega fabrika” kompleksini inşa edecek

    Güney Kore merkezli bir yarı iletken üreticisi SK Hynix, Yongin Semiconductor Cluster adını verdiği mega fabrika kompleksini 2027 yılına kadar faaliyete geçirecek.
    SK Hynix dünyanın en büyük “mega fabrika” kompleksini inşa edecek Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli bir yarı iletken üreticisi SK Hynix, dünyanın en büyük mega fabrika kompleksini inşa etmek için 90 milyar dolar harcamayı planlıyor. Firma, mega fabrika kompleksinde ilk tesisin 2027 yılında faaliyete geçmeyi planlıyor. Öte yandan bu kompleksin tamamlanmasının ise onlarca yıl süreceği belirtiliyor.

    90 milyar dolar ile SK Hynix mega fabrika kompleksi kuruyor

    SK Hynix, Yongin Semiconductor Cluster adını verdiği mega fabrika kompleksinin inşasına Mart 2025'te başlayacak. Firma ilk tesisi 2027'de faaliyete geçirmeyi hedeflerken projenin tamamlanması ise 2046 yılını bulacak. Dört ayrı üretim tesisi içeren kompleks en az 120 trilyon Kore wonuna ya da 90 milyar dolara mal olacak. Mevcut durum itibariyle Yongin Semiconductor Cluster kompleksi alanında dünyanın en büyük fabrika kompleksi olacak. Ancak Samsung ve Intel gibi şirketlerin de devasa yatırım hedefleri bulunuyor.

    SK Hynix dünyanın en büyük “mega fabrika” kompleksini inşa edecek Tam Boyutta Gör
    Öte yandan SK Hynix, bu proje için birkaç yıldır hazırlanıyor ve halihazırda inşa sahasında hazırlıkların üçte birini tamamlamış durumda. Aktarılanlara göre önümüzdeki yılın başlarında inşaat süreci başlayacak. 2027’de açılacak ilk fabrikada ise nelerin üretileceği şimdilik belirsiz. SK Hynix, RAM ve NAND çipleri ürettiğinden, muhtemelen bunlardan birisinin üretilmesi beklenebilir. Bu karşın yapay zeka furyasını da göz önüne aldığımızda HBM bellekler de güçlü bir seçenek.

    Sk Hynix, bu kompleksi ülkenin Gyeonggi eyaletinde inşa edecek. Burası önemli bir bölge zira diğer firmalar da burada mega projeler yürüyor. SK Hynix ve Samsung halihazırda Gyeonggi'de 13 fabrika ve üç Ar-Ge tesisi daha inşa etmeyi planlıyor. Bu projenin ağırlıklı olarak Samsung ve ortakları tarafından finanse edilen 463 milyar dolarlık bir bütçeyle ortaya konacağı belirtiliyor. Samsung, önümüzdeki 20 yıl içinde 230 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 4 saat önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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