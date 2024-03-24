SK Hynix dünyanın en büyük “mega fabrika” kompleksini inşa edecek

90 milyar dolar ile SK Hynix mega fabrika kompleksi kuruyor
SK Hynix, Yongin Semiconductor Cluster adını verdiği mega fabrika kompleksinin inşasına Mart 2025'te başlayacak. Firma ilk tesisi 2027'de faaliyete geçirmeyi hedeflerken projenin tamamlanması ise 2046 yılını bulacak. Dört ayrı üretim tesisi içeren kompleks en az 120 trilyon Kore wonuna ya da 90 milyar dolara mal olacak. Mevcut durum itibariyle Yongin Semiconductor Cluster kompleksi alanında dünyanın en büyük fabrika kompleksi olacak. Ancak Samsung ve Intel gibi şirketlerin de devasa yatırım hedefleri bulunuyor.
Sk Hynix, bu kompleksi ülkenin Gyeonggi eyaletinde inşa edecek. Burası önemli bir bölge zira diğer firmalar da burada mega projeler yürüyor. SK Hynix ve Samsung halihazırda Gyeonggi'de 13 fabrika ve üç Ar-Ge tesisi daha inşa etmeyi planlıyor. Bu projenin ağırlıklı olarak Samsung ve ortakları tarafından finanse edilen 463 milyar dolarlık bir bütçeyle ortaya konacağı belirtiliyor. Samsung, önümüzdeki 20 yıl içinde 230 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...