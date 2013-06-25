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Kingston MobileLite Wireless Video İnceleme

5 yıl
8,6b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Kingston'un kablosuz olarak USB sürücüler ve SD kartlardan içerik paylaşımı yapabilen, aynı zamanda bir sarj aleti olarak kullanılabilen MobileLite Wireless cihazını inceliyoruz.
 

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nazif21 5 yıl en beğenilen
dh s4 incelemsi nerde geçen hafta yayınlıycaz dediniz hala piyasada bi şey yok
2 Yanıt Yanıtla +17
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tolgahan22 5 yıl
çeşitlilik açısından güzelde şarzı bitti haydi dosyaları alamıyosun buna ekstra para vereceğin kadar hafızası fazla bir telefon alınır.
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uruk33 5 yıl
Mobilite programı olarak isim hakkınızı isteyin sizden esinlenmiş olmasınlar :)
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hsanlukk 5 yıl
Şarj özelliği hariç hiç pratik değil pek kullanan olmaz.
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-KaJMeRaN- 5 yıl
Boyutu çok büyük bana kalırsa.
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free4200 5 yıl
Türkiye fiyatı söylenebilirdi..
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Konungariket Sverige 5 yıl
benim anlamadığım s4 teknosada bile satılıyorken siz forumu baştan aşağı kullanıcıyı bayıcak şekilde reklam koyuyorken ve okadar yurtdışına gidiyorken gidip bi s4 alamadınız mı ?
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Konungariket Sverige 5 yıl
ayrıca cihazın satışını yapan bi üye buldum ebayda 50 $ çok çok pahalı heleki bu ürün için koy bi kablosuz şarj 5-10 arası kullanıcı desteği ver bide 10.000 mili amper pil koy istersen 100 $ dan 150$dan sat ama bu ürün için 50 $ çok çok fazla...

http://www.ebay.com/itm/Kingston-MobileLite-Wireless-Flash-Reader-for-micro-SDXC-SDHC-SD-UHS-1-MLW221-/111084670732?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19dd298f0c
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artcraft35 5 yıl
inceleme için teşekkürler. ben bu cihazı pratik kullanımda nerde işe yarar düşündüm düşündüm aklıma gelen tek şey, fotoğraf makinasında çekilmiş bir içeriği almak için hafıza kartını çıkarıp cihaza bağlayıp telefona aktarmak veya aynı şekilde telefonumumdaki bir videoyu arkadaşın flashına atmak için bu cihazı kullanmak geldi. onun dışında telefonumun hafızasını bu şekilde yükseltmek pek kullanışlı değil diye düşünüyorum. fiyatı kaç para bilmiyorum ama 25 tl olursa anca alırdım herhalde. müthiş gerekli birşey değil çünkü
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ugurcankorkmaz 5 yıl
Kingston aldı başını gidiyor zaten..
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RAMBOZAN 5 yıl
güzel olmuş elinize sağlık
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msgstr 5 yıl
Arkadaşlar darnesss45'i yanlış anlamışsınız. (!) kullanmış, dikkat edin.
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung turkiye yi suclayan arkadas dh nin elinde cihaz var. Nerden biliyorsun dersen cpu-z incelemesini izlersen Erdi ağabeyin elinde s4 vardi ve gelen mailleri ve mesajlari belli oluyodu. Burda sucu dh de aramak gerekir bence. Surekli erteleyip durdurlar.
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