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Kirli sudan beslenen ilginç robot

Otonom robotlar için gelecek oldukça parlak görünüyor. Bristol Robotik Laboratuvarı tarafından geliştirilen ilginç robot, kirli sudan beslenerek sürekli çalışabiliyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kirli sudan beslenen ilginç robot

Otonom yani kendi kendine hareket edebilen robotların uzun süreli görevler yapabilmesi için kendi enerjisini ya da diğer bir deyişle elektriğini üretmesi gerekiyor. İşte de tam bu noktada Bristol Robotik Laboratuvarı (BRL) tarafından hazırlanan ufak boyutlu bir robot kirli sulardan besleniyor.
BRL tarafından row-bot isimiyle tanıtılan robot, "Corixidae" olarak bilinen su böceklerini taklit ediyor ve ufak gövdesi ile özel ayaklarıyla su üzerinde rahatlıka durabiliyor. Hareketli ağız bölümünü açarak kirli su üzerindeki mikro organizmaları midesinde depolayabilen row-bot, bünyesinde yer alan MFC yani mikrobiyal yakıt hücresiyle toplanan bu organizmaları kullanarak enerji üretebiliyor ve böylece uzun süreler boyunca kendi başına hareket edebiliyor.
Geliştirme ekibinin başındaki isim Jonathan Rossiter, row-bot'u çok önemli bir adım olarak nitelendiriyor çünkü robotun kullandığı altyapı büyük otonom robotların enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına büyük bir potansiyel ortaya koyuyor. Aynı zamanda robotun büyütülmesi halinde su üstü temizlik işlemleri için de kullanılabileceği bilim insanları tarafından belirtiliyor.

http://www.bristol.ac.uk/news/2015/november/row-bot.html Yorum Yaz
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Patren 3 yıl
korkutucu ilerde insan ile beslenen robotda cikar
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N KUL 3 yıl
korkunç
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simetrik 3 yıl
lapatid
canlıları tüketerek enerji elde eden bir robot.Matrix ?

Henuz matrix lik bir durum olmaz Yapay zeka herçekten düşünüp öğrebildiğinde olur.
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lapatid 3 yıl
canlıları tüketerek enerji elde eden bir robot.Matrix ?
1 Yanıt Yanıtla +3
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maximus8282 3 yıl lapatid
Hatırladığım kadarıyla Matrix canlılardan beslenmiyordu insanları kendi kurduğu hayal dünyasında yaşamasına sebep oluyordu, halbuki insanlar gerçek hayatta kablo ile Matrix sistemine bağlılardı.
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