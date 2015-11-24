Kirli sudan beslenen ilginç robot

Otonom yani kendi kendine hareket edebilen robotların uzun süreli görevler yapabilmesi için kendi enerjisini ya da diğer bir deyişle elektriğini üretmesi gerekiyor. İşte de tam bu noktada Bristol Robotik Laboratuvarı (BRL) tarafından hazırlanan ufak boyutlu bir robot kirli sulardan besleniyor.

BRL tarafından row-bot isimiyle tanıtılan robot, "Corixidae" olarak bilinen su böceklerini taklit ediyor ve ufak gövdesi ile özel ayaklarıyla su üzerinde rahatlıka durabiliyor. Hareketli ağız bölümünü açarak kirli su üzerindeki mikro organizmaları midesinde depolayabilen row-bot, bünyesinde yer alan MFC yani mikrobiyal yakıt hücresiyle toplanan bu organizmaları kullanarak enerji üretebiliyor ve böylece uzun süreler boyunca kendi başına hareket edebiliyor.

Geliştirme ekibinin başındaki isim Jonathan Rossiter, row-bot'u çok önemli bir adım olarak nitelendiriyor çünkü robotun kullandığı altyapı büyük otonom robotların enerji ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına büyük bir potansiyel ortaya koyuyor. Aynı zamanda robotun büyütülmesi halinde su üstü temizlik işlemleri için de kullanılabileceği bilim insanları tarafından belirtiliyor.

http://www.bristol.ac.uk/news/2015/november/row-bot.html