Kişinin enerjisinden tasarruf sağlayan merdiven

Günümüzde pek çok insan merdiven çıkmak yerine yürüyen merdivenleri kullanmayı tercih ediyor. Merdiven çıkmak sağlıklı kişiler için sadece küçük bir rahatsızlık olsa da yaşlılar ve hareket kabiliyeti sorunları yaşayan insanlar için çok daha ciddi bir problem. Bu kişiler için merdiven asansörleri geliştirilse de merdiven asansörlerini henüz çok yaygın olarak kullanılmıyor. Georgia Teknoloji Enstitüsü’ndeki araştırmacılar ise bireyin daha az enerji kullanarak çıkabildiği yeni bir merdiven geliştirdi.

Makine, biyomedikal ve bilgisayar mühendislerinden oluşan ekibin geliştirdiği merdivenin her basamağında yaylar ve basınç sensörleri bulunuyor. Yaylı merdiven basamağına basıldığında darbe emiliyor ve kişinin enerjisinden yüzde26 tasarruf ediliyor. Bu enerji daha sonra yukarı doğru çıkmaya başlandığında yüzde 37'lik bir enerji desteği sağlamak için saklanıyor.

Yaşlılar ve Hareket Problemi Yaşayanlar İçin Uygun

Ekip geliştirdiği iki basamaktan oluşan prototip merdivenin 46 ile 100kg arasında pek çok gönüllü katılımcı ile test edildiğini ve toplamda 360’dan fazla testte herhangi bir olumsuz olay ya da güvenlik endişesine neden olacak bir aksaklığın tespit edilmediğini dile getirdi. Araştırmacılar sistem içindeki yayların merdiven çıkarken ayak bileğine yapılan yüklemede bir yastık vazifesi gördüğünü ve böylece yaşlılar ve hareket problemi yaşayan insanların da merdiveni rahatlıkla kullanabileceğini düşünüyor.

Projenin sosyal altyapısını da hazırlayan ekip yapılan araştırmalar sonucu merdiven çıkmanın yaşlı insanların en büyük 5 probleminden biri olduğunu ifade ediyor. Ekibin şimdiki amacı merdiveni ticari kullanıma sunmak için gerekli çalışmaları yapmak ve merdivenin, merdiven asansörlerinin hatta normal merdivenlerin yerini alması için çalışmalara başlamak.

Prototip merdiveni aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:

https://www.engadget.com/2017/07/13/energy-recycling-stairs-could-replace-stairlifts/