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Linux Vakfı, Kubernetes için ücretsiz eğitim sunuyor

Kubernetes yönetimine ve Konteyner mantığına giriş yapmak isteyenler için Linux Vakfı ücretsiz bir eğitim hizmeti başlatıyor. Eğitim toplamda 5 hafta sürecek.
1 yıl
2,3b
1
Test Yazılımları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son 10 yıldır sanallaştırma teknolojilerinde Konteyner yapısı büyük önem kazanmaya başladı. Geliştiricilere zaman kazandıran ve maliyetleri düşüren Konteyner yönetimini anlayabilmek için Linux Vakfı ücretsiz bir eğitim başlatıyor.

 

Konteyner

 

Sanallaştırma platformlarında bir uygulamayı test edebilmek için makineye bir işletim sistemi kurmak ardından da gerekli kütüphaneleri yükleyerek testlere başlamak gerekiyor. İşler ne kadar iyi giderse gitsin uygulamayı örneğin bir sunucuya kurduğunuz zaman beklenmedik şekilde çökebiliyor. Çünkü gerekli bir kütüphane sunucuda mevcut değil ve bunu fark etmeniz de mümkün değil.

 

2006 yılında Google ve Linux mühendislerinden oluşan bir ekip bu dezavantajı ortadan kaldırmak için Cgroups adında Linux çekirdeğini genişleten bir girişim başlattı. Konteyner olarak tanımlanan bu girişim, tüm işletim sistemini kurmak yerine uygulamanın ihtiyacı olan yapıları temelindeki işletim sisteminden çekiyor ve bu sayede çok küçük sanal makineler kurulmasına imkan tanıyordu.

 

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Teknik olarak zor olan Konteyner sistemi için rehberler ve kullanım kılavuzları hazırlandı ancak bu kez de standart kurma ihtiyacı ortaya çıktı. Zira bir konteyner sisteminde test edilen ve çalışan uygulama, başka bir konteyner sisteminde çalışmayabiliyordu.

 

Bir kaç yıl önce geliştiriciler Docker adında ortak bir Konteyner sistemi ortaya çıkardı. Microsoft, Google, Amazon gibi firmalar Docker standardını kısa sürede benimsedi ve kendi yönetim konsollarını çıkardı. Bu kez yönetim tarafında bir standartlaşma gereği ortaya çıktı. Bunun için firmaların bir açık kaynak standardı oluşturma süreci devam ediyor.

 

Kubernetes

 

Kubernetes, Google’ın Konteyner yönetimi için geliştirdiği bir araç ve diğerleri arasında en popüler olanı diyebiliriz. Basit bir bilgisayardan çok düğümlü sunucu kümelerine, şirket içi sunuculardan herkese açık bulut platformlara kadar çok çeşitli ortamlarda çalışabiliyor. Kubernetes aslında DevOps olarak da tanımlanan ve geliştiriciler ile sistem yöneticilerinin entegrasyonunu sağlayan bir program çeşidi.

 

Linux Vakfı ücretsiz eğitimi ile Kubernetes ve Konteyner mantığına bir nevi giriş yapmak isteyen geliştiricileri hedefliyor. Cloud Yuga Technology kurucusu Neependra Khare tarafından verilen eğitimler edX platformu üzerinden sunulacak.

 

Linux, macOS veya Windows işletim sisteminde modern bir tarayıcıya sahip olan kullanıcılar Minikube eklentisi ile eğitimleri deneyimleyebilecek. Eğitim 5 hafta sürüyor ve ücretsiz. Haftada 2 veya 3 saatlik eğitimler mevcut. Eğitim ücretsiz ancak onaylı sertifika isteyenlerin 99$ ödemesi gerekiyor. 

 

http://www.zdnet.com/article/linux-foundation-offers-free-introduction-to-kubernetes-class/ Yorum Yaz
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