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Kızılötesi implant ile görme engeliler için imkanlar artıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kızılötesi implant ile görme engeliler için imkanlar artıyor
 
Görme engelli kişilerin yaşadıkları zorlukları bir nebze olsun azaltmak ve hayat kalitelerini arttırmak için son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştiriliyor. Bu konuda çalışma gösteren firmalardan Pixium Vision, yeni geliştirdiği cihazıyla fareler üzerinde yaptığı başarılı testler ile ciddi bir potansiyel vaat ediyor.
Bazı retinal hastalıklarda gözde bulunan fotoreseptör hücrelerinin öldüğünü ancak geriye bazı hücrelerin kaldığını belirten araştırmacıların geliştirdikleri sistem, retina arkasına yerleştirilen 100 milimetre çapındaki çip ile çalışma gösteriyor ve bu çip kızılötesi ışık kullanarak çevredeki görüntüleri beyinde canlandırabiliyor. İnsanlar için hazırlanan versiyonu yukarıda konsept tasarımı yer aldığı üzere gözlük ve kablolu kontrol cihazından oluşan cihaz, ortam ışığının yeterli güce sahip olmaması nedeniyle kızılötesi ışık kullanıyor.
Fare deneyleri sonucunda 20/250 oranında görüş seviyesi elde etmeyi başaran Pixium Vision, bu değer ile kişilerin görme tablosunun en üst basamağını rahatlıkla okuyabileceğini belirtiyor. 2016 yılında insan üzerinde testlerin başlıyor olması ise sürecin uzun yıllar almayacağına işaret ediyor.

http://www.engadget.com/2015/04/28/pixium-vision-retina-implant/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Her ne kadar acımasız da olsa güzelliklerde barındırıyor bu dünya, herkes görmeli bunu, güzel proje bence
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