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Klavye dilleri arasında otomatik geçiş yapabilen yeni Mac uygulaması: NLayout

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Klavye dilleri arasında otomatik geçiş yapabilen yeni Mac uygulaması: NLayout
Paul Smal adlı geliştiricinin elinden çıkan ve OS X 10.8 üstü 64-bit Mac bilgisayar ile çalışabilen Mac uygulaması NLayout, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.
Basit bir amaç adına kullanıcılara zaman kazandırmak için geliştirilen NLayout, temel olarak farklı klavye dillerinin farklı uygulamalara göre özel olarak atanmasına imkan tanıyor. Bu sayede genel olarak sistem içerisinde başka bir dil, Chrome ya da Skype gibi uygulamalarda ise farklı bir klavye giriş yönetimi kullanılmasını sağlayabilen uygulama, özellikle bu geçişleri otomatik olarak yapabiliyor olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Ücretsiz olarak sunulan NLayout uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id880628370?mt=12 Yorum Yaz
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