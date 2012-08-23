Klipsch'ten iPod, iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef alan kulaklık: Image X7i

Ses sistemi ve kulaklık üreticisi Klipsch, iPod, iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef alan yeni stereo kulaklığı Image X7i'yi tanıttı.



Piyano siyahı ve inci beyazı olmak üzere iki renk seçeneğiyle dikkat çeken Image X7i, seramik dizayn sunuyor. Seramik dizayn ile hem şıklık hem dayanıklık amaçlanmış. 16 gram ağırlığa sahip kulaklık, 8.5 mm çapında sürücülerle donatılmış. 10 Hz - 19 kHz frekans tepki aralığı, 110 dB ses hassasiyeti ve 50 ohm empedans değeri sunan kulaklık, yapısı gereği -29 dB'e kadar ses izolasyonu sağlayabiliyor.



iPod Touch (2, 3 ve 4. nesil), iPod Classic (120 GB, 160 GB), iPod Nano (4, 5 ve 6. nesil), iPod Shuffle (3. ve 4. nesil), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2 ve Yeni iPad ile uyumlu çalıştığı bildirilen kulaklığın üzerinden ses seviyesi ayarlayabiliyorsunuz, gelen çağrıları cevaplandırabiliyorsunuz (mikrofon mevcut), dinlediğiniz parçaları kontrol edilebiliyorsunuz veya destekleyen Apple ürünlerine sesli komutlar verebiliyorsunuz.



Kulak yapınıza göre 4 farklı başlık çiftiyle ve mini taşıma çantasıyla gelen Image X7i'nin fiyatı 199.99$ olarak belirlenmiş.



http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg/3579/media_document/live_1/ImageX7i.pdf?1344912764