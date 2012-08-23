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Klipsch'ten iPod, iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef alan kulaklık: Image X7i

6 yıl
10,8b
1
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Klipsch'ten iPod, iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef alan kulaklık: Image X7i
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Ses sistemi ve kulaklık üreticisi Klipsch, iPod, iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef alan yeni stereo kulaklığı Image X7i'yi tanıttı.
Piyano siyahı ve inci beyazı olmak üzere iki renk seçeneğiyle dikkat çeken Image X7i, seramik dizayn sunuyor. Seramik dizayn ile hem şıklık hem dayanıklık amaçlanmış. 16 gram ağırlığa sahip kulaklık, 8.5 mm çapında sürücülerle donatılmış. 10 Hz - 19 kHz frekans tepki aralığı, 110 dB ses hassasiyeti ve 50 ohm empedans değeri sunan kulaklık, yapısı gereği -29 dB'e kadar ses izolasyonu sağlayabiliyor.
iPod Touch (2, 3 ve 4. nesil), iPod Classic (120 GB, 160 GB), iPod Nano (4, 5 ve 6. nesil), iPod Shuffle (3. ve 4. nesil), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2 ve Yeni iPad ile uyumlu çalıştığı bildirilen kulaklığın üzerinden ses seviyesi ayarlayabiliyorsunuz, gelen çağrıları cevaplandırabiliyorsunuz (mikrofon mevcut), dinlediğiniz parçaları kontrol edilebiliyorsunuz veya destekleyen Apple ürünlerine sesli komutlar verebiliyorsunuz.
Kulak yapınıza göre 4 farklı başlık çiftiyle ve mini taşıma çantasıyla gelen Image X7i'nin fiyatı 199.99$ olarak belirlenmiş.
Klipsch'ten iPod, iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef alan kulaklık: Image X7i
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Klipsch'ten iPod, iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef alan kulaklık: Image X7i
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http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg/3579/media_document/live_1/ImageX7i.pdf?1344912764 Yorum Yaz
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oledudi 6 yıl
Sennheiser ie8 diyorum
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cellman406 6 yıl
200 dolar basa yazaaydiniz vaktim gitti bosa
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alperafsin 6 yıl
oha yani, bu ne fiyat.
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YordleKing 6 yıl
İphone veya ipod 50 ohm ye sahip bir kulaklığı besleyebilecek güçte mi ? Ya da onu geçtim gerçek bilinçli bir müzik dinleyicisi böyle bir kulaklığa yatırım yaptıktan sonra iphone veya başka bir telefonda dinler mi ?
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oray 6 yıl
200$ bir kulakliga verilir mi ya...
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Brumack 6 yıl
fiyatıyla kimleri hedef aldığı zaten belli.
siz eksilemeden önce şaka olduğunu da belirteyim.
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rabbitweed 6 yıl
2 tane klipch urunu kullaniyorum
biri bunun alt modeli kulak ici kulaklik olan BUdigeride tam boy kulaklik olan BU.Ses kalitesi konusunda inanilmazlar,cok kuvvetli bassa sahip bu yuzden tekno,trance,elektronik,rnb,pop ve rock tarzi muzikler icin tavsiye ediliyor.bu tarz muzik sevenler bu kulakliklari kacirmasinlar..Dayaniklik konusundada cok iyi.S4i camasir makinesine girdikten sonra bile calisiyor hala.(ben amazon dan almistim)

amazon.comda kullanici yorumlarina bakarsaniz daha iyi anlayacaksiniz.Bu yuzden bu yeni modelini de gozum kapali alacagim.Klipsch in ses kalitesine cok guveniyorum....

Klipsch in her urunu cok cok kalitelidir
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teknoforum-bs 6 yıl
Ygs '2011
100 sargı 8ohm 50 ohm kac sargı ?
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nkvelioglu 6 yıl
Yahu cx300 50 dolarlık ürün bu 200 dolar. Tabiki iyi olacak. Bu yeni çıktıysa X10 dan iyi mi yoksa kötü mu merak ettim. Not: 50 ohm çok da büyük bir empedans değil. İphone kaldıramayacak olsa Iphone için yapmazlardı.
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S R T 6 yıl
50 ohm empedansa Iphone'nun şarjı nasıl dayanacak.
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IceRulez 6 yıl
50 ohm değeri var amfi almak gerekir bunun yanına.
fiio e7 ve üstü kulaklık amfisiyle güzel bir ikili olurlar
klipsch çok iyi bir kulaklık markasıdır daha önce denemeyenlerin denemesini tavsiye ederim fiyat olarak her kulaklığı bu kadar pahalı değil daha uygun fiyata çok kaliteli kulaklıkları var.
sennheiser cx 300 yok işte hd 228 vb alacağınıza tavsiyem daha uygun fiyata veya benzer fiyata klipsch almak olacaktır
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CooL_ROMEO 6 yıl
Beyaz kulaklık almıyacam birdaha millet statü sanıyor
1 Yanıt Yanıtla +1
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*GameOver* 6 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

Beyaz kulaklık almıyacam birdaha millet statü sanıyor

nasıl yani

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