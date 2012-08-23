Klipsch'ten iPod, iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef alan kulaklık: Image X7i

Haber Editörü
Ses sistemi ve kulaklık üreticisi Klipsch, iPod, iPhone ve iPad kullanıcılarını hedef alan yeni stereo kulaklığı Image X7i'yi tanıttı.
Piyano siyahı ve inci beyazı olmak üzere iki renk seçeneğiyle dikkat çeken Image X7i, seramik dizayn sunuyor. Seramik dizayn ile hem şıklık hem dayanıklık amaçlanmış. 16 gram ağırlığa sahip kulaklık, 8.5 mm çapında sürücülerle donatılmış. 10 Hz - 19 kHz frekans tepki aralığı, 110 dB ses hassasiyeti ve 50 ohm empedans değeri sunan kulaklık, yapısı gereği -29 dB'e kadar ses izolasyonu sağlayabiliyor.
iPod Touch (2, 3 ve 4. nesil), iPod Classic (120 GB, 160 GB), iPod Nano (4, 5 ve 6. nesil), iPod Shuffle (3. ve 4. nesil), iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPad, iPad 2 ve Yeni iPad ile uyumlu çalıştığı bildirilen kulaklığın üzerinden ses seviyesi ayarlayabiliyorsunuz, gelen çağrıları cevaplandırabiliyorsunuz (mikrofon mevcut), dinlediğiniz parçaları kontrol edilebiliyorsunuz veya destekleyen Apple ürünlerine sesli komutlar verebiliyorsunuz.
Kulak yapınıza göre 4 farklı başlık çiftiyle ve mini taşıma çantasıyla gelen Image X7i'nin fiyatı 199.99$ olarak belirlenmiş.
http://mediacdn.shopatron.com/media/mfg/3579/media_document/live_1/ImageX7i.pdf?1344912764 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
siz eksilemeden önce şaka olduğunu da belirteyim.
biri bunun alt modeli kulak ici kulaklik olan BUdigeride tam boy kulaklik olan BU.Ses kalitesi konusunda inanilmazlar,cok kuvvetli bassa sahip bu yuzden tekno,trance,elektronik,rnb,pop ve rock tarzi muzikler icin tavsiye ediliyor.bu tarz muzik sevenler bu kulakliklari kacirmasinlar..Dayaniklik konusundada cok iyi.S4i camasir makinesine girdikten sonra bile calisiyor hala.(ben amazon dan almistim)
amazon.comda kullanici yorumlarina bakarsaniz daha iyi anlayacaksiniz.Bu yuzden bu yeni modelini de gozum kapali alacagim.Klipsch in ses kalitesine cok guveniyorum....
Klipsch in her urunu cok cok kalitelidir
100 sargı 8ohm 50 ohm kac sargı ?
fiio e7 ve üstü kulaklık amfisiyle güzel bir ikili olurlar
klipsch çok iyi bir kulaklık markasıdır daha önce denemeyenlerin denemesini tavsiye ederim fiyat olarak her kulaklığı bu kadar pahalı değil daha uygun fiyata çok kaliteli kulaklıkları var.
sennheiser cx 300 yok işte hd 228 vb alacağınıza tavsiyem daha uygun fiyata veya benzer fiyata klipsch almak olacaktır
nasıl yani