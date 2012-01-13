Kodak'tan maliyet odaklı dijital fotoğraf makinesi: EasyShare M215

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak, kompakt fotoğraf makinesi yelpazesine yeni bir model daha ekledi. Kodak EasyShare M215 olarak adlandırılan fotoğraf makinesi, kullanıcılara 14.3MP CCD sensör, 26mm'lik geniş açılı lens, 5x optik yakınlaştırma, 230K renk destekli 2.5 inç boyutlu TFT LCD ekran, 15 MB dahili hafıza ve SD/SDHC kart girişi, 720p video kayıt desteği ve son olarakj USB 2.0 girişi gibi özellikler sunuyor.
Kodak EasyShare M215, dijital fotoğraf makinesinin Mart ayı içinde 99.95$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.
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Kodak çok eski olabilir ama bana göre artık Dünyanın önde gelenlerinden falan değil. Cep telefonlarındaki kameralar standart makineleri bitirdi bitirecek.
Bundan sonra böyle normal fotoğraf makinesi üreticileri de batarlar bana göre.
SLR gibi profesyonel makina üreticileri de ayakta durular ve durumları daha da iyiye gidebilir. Çünkü iPhone4S veya bunun gibi iyi fot.makinası olan cihazları alıp fotoğraf çekmeye başlayan ve bunu hobi haline getirip SLR gibi profesyonel fotoğraf çeken makina almak isteyen çok kişi var.
Hatta benim Face'imde bile bir sürü kişi fotoğrafa merak salıp iyi makinalar almaya başladılar. Etrafımdaki insanların genelinde bu hobiye karşı bir yönelim var.
Bu yüzden bana göre Canon, Nikon, Sony, Pentax falan gibi SLR veya DSLR gibi makina üreticileri kalıp satışlarını arttıracaklardır, cep telefonu gibi veya onlardan biraz daha iyi ve fark yaratamayan fotoğraf makinası üreten firmalar ise yok olmaya mahkum olacaklar bence...
- Geniş açılı (26 mm güzel bir değer)
- HD video kayıtlı (24 fps mono ama 1280x720 yine de ideal bir değer günümüz için)
- 5x zoomlu (3x bile yeterli, 5x çok daha güzel, bazen zoom lazım olabiliyor :)
- 4.3, 3:2 ve 16:9 görüntü en-boy oranlarına sahip
- Panorama, yüz tanıma gibi çerez özellikleri var
- IS yok
öne çıkanlar bunlar. fotoğraf kalitesine de bakmak lazım zira 14 MP yüksek bir değer, pek kaliteli çekimler yapacağını sanmam.
ama fiyatına göre güzel bir makine.
kişisel olarak olsaydı dediklerim, AA kalem pil ile çalışması ve su geçirmezlik.
Bu ne Allah aşkına yahu. Daha birkaç gün önce Ködak iflas edeceğini açıkladı. Haberi de siz verdiniz.
Şimdi de Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak diyorsunuz.
Kaan arkadaşım bari sen yapma ya.
Bari "Geçtiğimiz günlerde iflasın eşiğine geldiği hakkındaki haberimize konu olan Dünyanın en eski ve en tanınmış fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak" deyin.
Zira artık önde falan gelmiyor yani...
Dünyanının önde gelen firması Apple çok büyük bir satış problemi yaşasa ve yok olmadan önce iPhone 5 veya iPhone 5S Telefonlarını sunup son çırpınışlarını vermezmi veya son anda piyasaya tutunmaya çalışmazmı.
Aynı şey diyebiliriz tek imkansiz olan Applenin böyle bir problem yaşaması
Fakat Mart ayında piyasaya girmesi ve Kodak batıyor haberlerinin çıkması sanırsam büyük bir satış yapabilmek için