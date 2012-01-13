Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Kodak'tan maliyet odaklı dijital fotoğraf makinesi: EasyShare M215

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,9b
1
9
Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kodak'tan maliyet odaklı dijital fotoğraf makinesi: EasyShare M215
Tam Boyutta Gör
Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak, kompakt fotoğraf makinesi yelpazesine yeni bir model daha ekledi. Kodak EasyShare M215 olarak adlandırılan fotoğraf makinesi, kullanıcılara 14.3MP CCD sensör, 26mm'lik geniş açılı lens, 5x optik yakınlaştırma, 230K renk destekli 2.5 inç boyutlu TFT LCD ekran, 15 MB dahili hafıza ve SD/SDHC kart girişi, 720p video kayıt desteği ve son olarakj USB 2.0 girişi gibi özellikler sunuyor.
Kodak EasyShare M215, dijital fotoğraf makinesinin Mart ayı içinde 99.95$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
createemir 7 yıl
Teknosa onu 399.95$ fiyat etiketiyle satar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Valla herkes fikrini yazmış kafasına göre bir şey söylemiş.

Kodak çok eski olabilir ama bana göre artık Dünyanın önde gelenlerinden falan değil. Cep telefonlarındaki kameralar standart makineleri bitirdi bitirecek.

Bundan sonra böyle normal fotoğraf makinesi üreticileri de batarlar bana göre.

SLR gibi profesyonel makina üreticileri de ayakta durular ve durumları daha da iyiye gidebilir. Çünkü iPhone4S veya bunun gibi iyi fot.makinası olan cihazları alıp fotoğraf çekmeye başlayan ve bunu hobi haline getirip SLR gibi profesyonel fotoğraf çeken makina almak isteyen çok kişi var.

Hatta benim Face'imde bile bir sürü kişi fotoğrafa merak salıp iyi makinalar almaya başladılar. Etrafımdaki insanların genelinde bu hobiye karşı bir yönelim var.

Bu yüzden bana göre Canon, Nikon, Sony, Pentax falan gibi SLR veya DSLR gibi makina üreticileri kalıp satışlarını arttıracaklardır, cep telefonu gibi veya onlardan biraz daha iyi ve fark yaratamayan fotoğraf makinası üreten firmalar ise yok olmaya mahkum olacaklar bence...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alikiziltoprak 7 yıl
Birde su geçirmez oluverseydi yaz için aradığım cepte taşıyacağım ucuz yollu bir model olabilirdi. Zira bunun arayışındayım.

- Geniş açılı (26 mm güzel bir değer)
- HD video kayıtlı (24 fps mono ama 1280x720 yine de ideal bir değer günümüz için)
- 5x zoomlu (3x bile yeterli, 5x çok daha güzel, bazen zoom lazım olabiliyor :)
- 4.3, 3:2 ve 16:9 görüntü en-boy oranlarına sahip
- Panorama, yüz tanıma gibi çerez özellikleri var
- IS yok

öne çıkanlar bunlar. fotoğraf kalitesine de bakmak lazım zira 14 MP yüksek bir değer, pek kaliteli çekimler yapacağını sanmam.
ama fiyatına göre güzel bir makine.


kişisel olarak olsaydı dediklerim, AA kalem pil ile çalışması ve su geçirmezlik.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
Fiyat iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 7 yıl
Artık önde gelen değil.yere düştü ve sopalarınızı çıkarıp vuracakmısınız :D insaf yahu acıyın. DH: Bir hata yaptık kodak batıyor haberi yalan haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 7 yıl
kodak dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerindendir.Batıyor olsa da.Ne yani hiç olmamışlar gibi mi davrancaklar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Şimdi bu zamana kadar iflas gibi haberler çıkmış olabilri bu insanların yorumu baştan kalkınıp kendini düzeltemeyeceği ne malum.. Ayrıca atamam belki fotoğraf makineleri artık çok kilşe olabilir bu süper ötesi andrpid telefonlardan sonra ama bu bir sanatta aslında..:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
"Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak"

Bu ne Allah aşkına yahu. Daha birkaç gün önce Ködak iflas edeceğini açıkladı. Haberi de siz verdiniz.

Şimdi de Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak diyorsunuz.
Kaan arkadaşım bari sen yapma ya.

Bari "Geçtiğimiz günlerde iflasın eşiğine geldiği hakkındaki haberimize konu olan Dünyanın en eski ve en tanınmış fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak" deyin.

Zira artık önde falan gelmiyor yani...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vahocan 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak"

Bu ne Allah aşkına yahu. Daha birkaç gün önce Ködak iflas edeceğini açıkladı. Haberi de siz verdiniz.

Şimdi de Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak diyorsunuz.
Kaan arkadaşım bari sen yapma ya.

Bari "Geçtiğimiz günlerde iflasın eşiğine geldiği hakkındaki haberimize konu olan Dünyanın en eski ve en tanınmış fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak" deyin.

Zira artık önde falan gelmiyor yani...

Dünyanının önde gelen firması Apple çok büyük bir satış problemi yaşasa ve yok olmadan önce iPhone 5 veya iPhone 5S Telefonlarını sunup son çırpınışlarını vermezmi veya son anda piyasaya tutunmaya çalışmazmı.
Aynı şey diyebiliriz tek imkansiz olan Applenin böyle bir problem yaşaması

Fakat Mart ayında piyasaya girmesi ve Kodak batıyor haberlerinin çıkması sanırsam büyük bir satış yapabilmek için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC Sensation XL video inceleme 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -28- 7 yıl Vestel ile yeni nesil LED televizyonları hakkında konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
İnternetten Para Kazanmak ( Yandex
DH Forum
Tavsiyelerinize İhtiyacım Var [HEDİYELİ]
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim