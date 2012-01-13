Kodak'tan maliyet odaklı dijital fotoğraf makinesi: EasyShare M215

Dünyanın önde gelen fotoğraf makinesi üreticilerinden Kodak, kompakt fotoğraf makinesi yelpazesine yeni bir model daha ekledi. Kodak EasyShare M215 olarak adlandırılan fotoğraf makinesi, kullanıcılara 14.3MP CCD sensör, 26mm'lik geniş açılı lens, 5x optik yakınlaştırma, 230K renk destekli 2.5 inç boyutlu TFT LCD ekran, 15 MB dahili hafıza ve SD/SDHC kart girişi, 720p video kayıt desteği ve son olarakj USB 2.0 girişi gibi özellikler sunuyor.



Kodak EasyShare M215, dijital fotoğraf makinesinin Mart ayı içinde 99.95$ fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

