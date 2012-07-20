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Kontron'dan ilk Tegra 3 tabanlı Mini-ITX anakart

6 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Raspberry Pi projesinin geniş kitlelere yayılmasıyla birlikte Tegra 3 tabanlı anakartları piyasada daha sık görür olduk.

Gömülü bilgisayar teknolojileri konusunda faaliyet gösteren Kontron firması, ilk Tegra 3 tabanlı Mini-ITX anakartını tanıttı.

Kontron KTT30/mITX anakartta NVIDIA'nın Tegra 3 işlemcisine yer veren Kontron, saat hızını ise 900MHz'e indirmiş. Düşük güç tüketen 12 çekirdekli GeForce grafik birimi ile birlikte anakartın enerji sarfiyatı 7 Watt'ın altında gerçekleşiyor.

2GB'a kadar DDR3L bellek, HDMI 1.4a bağlantısı, 1 tanesi mSATA bağlantısına dönüşebilen 3 x mPCIe girişi, 2 x SD kart girişi, 3 x USB 2.0 girişi, 2 x RS232 portu, RJ45 Ethernet girişi, 1080p kayıt ve izleme, boot edilebilir eMMC bellek şeklinde özellikleri mevcut.

Kör terminaller, panel veya mini Box bilgisayarlar, görüntü odaklı uygulamalar için tasarlanan ürün kendin-yap konseptini benimsemiş geliştiricilerin de oldukça ilgisini çekecektir.

199$ fiyat etiketine sahip ürün henüz satışa sunulmadı.

http://us.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/embedded+motherboards/miniitx+motherboards/ktt30mitx.html Yorum Yaz
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servetportakal 6 yıl en beğenilen
Sayın DH Ailesi,
Bu arm işlemcili mini- itx anakartlar neticesinde bir bilgisayar olarak kullanılacaklarından, insanlar ( en azından ben ) performanslarının günümüz atom işlemcileriyle olan kıyasını merak ediyorlardır.
Ubuntu 12.04, arm ve x86 işlemcilerini destekleyen linux tabanlı popüler bir işletim sistemi. Bu işletim sistemi üzerinde örneğin bir tegra 3 ve atom n2600 karşılaştırması yapsanız, çok insanın dikkatini çekecektir diye düşünüyorum.
Linux için çeşitli bench yazılımları var; ancak ( tabi ki ilgileniyorsanız ) testleri gerçek hayat senaryoları üzerinden yapabilirsiniz. Sistem açılış- kapanış hızı, browser performansı, full hd film izleme, görüntülü görüşme, arşiv çıkartma, dosya kopyalama gibi...
Not: Ubuntu kullanımı çok basit bir işletim sistemidir, yine de ofisinizde bunu yapabilecek kimse yoksa, gereken yardımı şahsen ben yapmaya hazırım. Teşekkürler.
Sayın DH Ailesi,Bu arm işlemcili mini- itx anakartlar neticesinde bir bilgisayar olarak kullanılacaklarından, insanlar ( en azından ben ) performanslarının ...
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OverClocK1ng 6 yıl
baba_mustafa
Açıkçası EPIA-M910-12PQ bunu her konuda ezer, işlemciyi büyütmek benim için sorun değil derseniz ki genelde sorun olmaz, o zaman MSI A85IA-E53 ve Sapphire Pure Platinum A75T bu anakartı ezmekten beter ederler.

Doğru. Peki bunları 7 Watt'tan daha az güç tüketerek mi yaparlar ??????
Yani...
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hacı.basat 6 yıl
7w'ı şimdi farkettim, $199 ne alaka diyordum, o zaman sonuna kadar hakediyor, fansız ve de çok uzun ömürlüdür o zaman, iş değişti, eve de alınır her yere de alınır.
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Rubisco 6 yıl
2.4ghz hızındaki bi Celeron G530, 1.2ghz hızındaki(1.4'den 1.2'ye düşüyor hızı) Via L4700'den %20-30 arası daha hızlı (compres-decompress-resulting'e göre). Via'nın en verimli çalışacağı parallleştirilebilir işlerde 7-zip'de mesela, en az fark var o da bu seviyelerde. Paralleştirmenin olamayacağı işlerde g530 zaten açık ara önde olur . 2.6-2.8 ghz hzındaki Core2 de L4700'den %15-20 civarında daha hızlı. Celeron için uygun fiyatlı mini-itx anakart yok. En ucuz mini-itx h61 180TL civarlarından başlıyor zaten. Kimse de bu saatten sonra mini-itx g41 soket 775 anakart alıp core2 takıp kullanmaz. Via / Intel / AMD nin haberdeki aletle alakaları yok zaten, konu x86 dışı. Konuyla alakası yok ama yazayım dedim.

Uygun fiyata olsaydı alınırdı bundan, salondaki TV'ye bağlanır, Android kurulur güzel medya player olur. Bi sürü online film/dizi izleme sitesinin uygulaması var zaten android için, kasmadan oynatır. Android için olan oyunlar oynanır, webe faln girilir. Pasif gözlükle 3d oyun da oynatır. Bunlar için de fiyatı yani pek de ucuz değil gibi. 2 çekirdekli A9 ile en çok 100$a Android Playerlar varken.

Geliştirme amaçlı kullanılacaksa üstünde seri port faln var zaten, o amaçlı ekleniyor, millet elinde oyuncak yapsın diye değil. Bu tür zımbırtılar bizim memlekete gelmez zaten. 40 yılda bi akıllı çıkar uğraşır Dark Android Box gibi bi alet yapar 350-375tl den satar, sonra millet uğraşıp durur sorunlarla.
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hacı.basat 6 yıl
Ne ATM'si ya, adamın verdiği modeller hem fiyat hem performans, hem işletim sistemi desteği, hem kalitede bunlardan üstün, ATM'ye takmak için daha âdisine daha fazla para mı vermek gerekiyor?
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Rubisco 6 yıl
7w altı güç ile ne çalıştıracaksın Via ile?
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interwap 6 yıl
Bunu kişisel bilgisayar ile karşılaştırmayın. Endüstriyel otomasyon, kiosk, ATM gibi çözümlerde tercih ediliyor.
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abdulmusavvir 6 yıl
Benim verdiğim modeller işin özü, o modellerin en kötüsü bile atomu eşekten düşmüş karpuza çevirir, bu sektörde atom yok zaten.
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hacı.basat 6 yıl
Orijinalden alıntı: baba_mustafa
Açıkçası EPIA-M910-12PQ bunu her konuda ezer, işlemciyi büyütmek benim için sorun değil derseniz ki genelde sorun olmaz, o zaman MSI A85IA-E53 ve Sapphire Pure Platinum A75T bu anakartı ezmekten beter ederler.

Adam üçüncü mesajda hepinizin sorduğu soruları cevaplamış, bu verdiği modelleri büyük kasa içinmi sandınız yada pahalı mı zannediyorsunuz? Daha dikkat lütfen.
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OZKNaln 6 yıl
gereksiz gii
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Rubisco 6 yıl
servetportakal
Sayın DH Ailesi,Bu arm işlemcili mini- itx anakartlar neticesinde bir bilgisayar olarak kullanılacaklarından, insanlar ( en azından ben ) performanslarının günümüz atom işlemcileriyle olan kıyasını merak ediyorlardır.Ubuntu 12.04, arm ve x86 işlemcilerini destekleyen linux tabanlı popüler bir işletim sistemi. Bu işletim sistemi üzerinde örneğin bir tegra 3 ve atom n2600 karşılaştırması yapsanız, çok insanın dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. Linux için çeşitli bench yazılımları var; ancak ( tabi ki ilgileniyorsanız ) testleri gerçek hayat senaryoları üzerinden yapabilirsiniz. Sistem açılış- kapanış hızı, browser performansı, full hd film izleme, görüntülü görüşme, arşiv çıkartma, dosya kopyalama gibi... Not: Ubuntu kullanımı çok basit bir işletim sistemidir, yine de ofisinizde bunu yapabilecek kimse yoksa, gereken yardımı şahsen ben yapmaya hazırım. Teşekkürler.

Olmayacak duaya amin demek bu yazdıklarınızı istemekten daha kolay farkındasınız dimi ?? :P
Eleştiren arkadaşlar için :
Düşük güç tüketimi + küçük boyutlar bir araya gelince fiyat hep yükselir umarım farkındasınızdır. Intelin soket 1155 mini-itx anakart fiyatlarına bakın derim önce.
Bu tür boardlar esasen development-board olarak üretilip satılıyor.Üstünde GPIO çıkışları var ve farklı amaçlarla kullanılıyor, robotik kontrol görüntü işleme vs. gibi. Panda Beagle Board bile 180$ dan daha pahalı. Eğer en temeldeki amaç bi tür medya player, mini-pc gibi bişey yapmak ve ona uygun tasarım ise maliyeti daha düşük olacak şekilde hazırlanabilir sistem. Android tv / box / google tv vs. gibi isimleri olan cihazlar gibi. Bu da onlardan sayılır, daha piyasada değil, +tegra var içinde, sonuçta ucuz değil.
Düşük güç tüketen ve küçük boyutlarda olan, iyi bi medya player olabilecek derecede işlem gücü olan, yerine göre de hafif internet-ofis işleri için kullanabileceğiniz başka alternatifler var mı? Hepsini bi arada sunabilen? Ya güç tüketiminden falso yemeye başlarsınız, yada yerden, yada işlem gücünden. Hepsini birden verecek bişey yok şimdilik, micro-itx boyutunda 10w güç tüketip Pentium G620 seviyesinde işlem gücü olan bişey yok ne yazıkki. O yüzden eleştrilecekse kendi kategorisinde eleştirmek lazım.
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IUnknown 6 yıl
servetportakal
Sayın DH Ailesi,Bu arm işlemcili mini- itx anakartlar neticesinde bir bilgisayar olarak kullanılacaklarından, insanlar ( en azından ben ) performanslarının günümüz atom işlemcileriyle olan kıyasını merak ediyorlardır.Ubuntu 12.04, arm ve x86 işlemcilerini destekleyen linux tabanlı popüler bir işletim sistemi. Bu işletim sistemi üzerinde örneğin bir tegra 3 ve atom n2600 karşılaştırması yapsanız, çok insanın dikkatini çekecektir diye düşünüyorum. Linux için çeşitli bench yazılımları var; ancak ( tabi ki ilgileniyorsanız ) testleri gerçek hayat senaryoları üzerinden yapabilirsiniz. Sistem açılış- kapanış hızı, browser performansı, full hd film izleme, görüntülü görüşme, arşiv çıkartma, dosya kopyalama gibi... Not: Ubuntu kullanımı çok basit bir işletim sistemidir, yine de ofisinizde bunu yapabilecek kimse yoksa, gereken yardımı şahsen ben yapmaya hazırım. Teşekkürler.

ARM her nekadar telefonlar yüzünden şişirmişsede daha henuz atomların seviyesine gelmiş değiller.
Mesela youtube.com/...
burdada Z2560 var bu en yeni atomlarda ama en hafifletilmi versiyonu güç çekimi yüzünden. Sunspider browser testinde 1700 almış blog.laptopmag.com/...
burda ise tablet işlemcilerden tegra 3 2000 lerin üzerinde.
Burda dikkat edilmesi gereken tegra ların tablet ve telefon versiyonları güç tüketimi yüzünden faklıdır.
Sun spider webkit.org/...
burdan deneyeblirisin.
benim e6600 3.0gz masa üstü 251 puan alıyor.
hardware-infos.com/...
Burda da tegra 2 karşılaştıması var. N270 ile
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servetportakal 6 yıl en beğenilen
Sayın DH Ailesi,
Bu arm işlemcili mini- itx anakartlar neticesinde bir bilgisayar olarak kullanılacaklarından, insanlar ( en azından ben ) performanslarının günümüz atom işlemcileriyle olan kıyasını merak ediyorlardır.
Ubuntu 12.04, arm ve x86 işlemcilerini destekleyen linux tabanlı popüler bir işletim sistemi. Bu işletim sistemi üzerinde örneğin bir tegra 3 ve atom n2600 karşılaştırması yapsanız, çok insanın dikkatini çekecektir diye düşünüyorum.
Linux için çeşitli bench yazılımları var; ancak ( tabi ki ilgileniyorsanız ) testleri gerçek hayat senaryoları üzerinden yapabilirsiniz. Sistem açılış- kapanış hızı, browser performansı, full hd film izleme, görüntülü görüşme, arşiv çıkartma, dosya kopyalama gibi...
Not: Ubuntu kullanımı çok basit bir işletim sistemidir, yine de ofisinizde bunu yapabilecek kimse yoksa, gereken yardımı şahsen ben yapmaya hazırım. Teşekkürler.
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