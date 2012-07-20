Kontron'dan ilk Tegra 3 tabanlı Mini-ITX anakart

Haber Editörü
Raspberry Pi projesinin geniş kitlelere yayılmasıyla birlikte Tegra 3 tabanlı anakartları piyasada daha sık görür olduk.
Gömülü bilgisayar teknolojileri konusunda faaliyet gösteren Kontron firması, ilk Tegra 3 tabanlı Mini-ITX anakartını tanıttı.
Kontron KTT30/mITX anakartta NVIDIA'nın Tegra 3 işlemcisine yer veren Kontron, saat hızını ise 900MHz'e indirmiş. Düşük güç tüketen 12 çekirdekli GeForce grafik birimi ile birlikte anakartın enerji sarfiyatı 7 Watt'ın altında gerçekleşiyor.
2GB'a kadar DDR3L bellek, HDMI 1.4a bağlantısı, 1 tanesi mSATA bağlantısına dönüşebilen 3 x mPCIe girişi, 2 x SD kart girişi, 3 x USB 2.0 girişi, 2 x RS232 portu, RJ45 Ethernet girişi, 1080p kayıt ve izleme, boot edilebilir eMMC bellek şeklinde özellikleri mevcut.
Kör terminaller, panel veya mini Box bilgisayarlar, görüntü odaklı uygulamalar için tasarlanan ürün kendin-yap konseptini benimsemiş geliştiricilerin de oldukça ilgisini çekecektir.
199$ fiyat etiketine sahip ürün henüz satışa sunulmadı.
http://us.kontron.com/products/boards+and+mezzanines/embedded+motherboards/miniitx+motherboards/ktt30mitx.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arm işlemcili mini- itx anakartlar neticesinde bir bilgisayar olarak kullanılacaklarından, insanlar ( en azından ben ) performanslarının günümüz atom işlemcileriyle olan kıyasını merak ediyorlardır.
Ubuntu 12.04, arm ve x86 işlemcilerini destekleyen linux tabanlı popüler bir işletim sistemi. Bu işletim sistemi üzerinde örneğin bir tegra 3 ve atom n2600 karşılaştırması yapsanız, çok insanın dikkatini çekecektir diye düşünüyorum.
Linux için çeşitli bench yazılımları var; ancak ( tabi ki ilgileniyorsanız ) testleri gerçek hayat senaryoları üzerinden yapabilirsiniz. Sistem açılış- kapanış hızı, browser performansı, full hd film izleme, görüntülü görüşme, arşiv çıkartma, dosya kopyalama gibi...
Not: Ubuntu kullanımı çok basit bir işletim sistemidir, yine de ofisinizde bunu yapabilecek kimse yoksa, gereken yardımı şahsen ben yapmaya hazırım. Teşekkürler.