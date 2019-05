Kordonlu, taşıması kolay sporcu kulaklığı "Plantronics BackBeat FIT 2100 incelemesi"

Bu videoda Plantronics'in sporcuları hedef aldığı kablosuz kulağı BackBeat FIT 2100'ün tasarımını ele alıyor Always Aware özelliğinden bahsediyor, sesini, bataryası, konforunu her şeyini sınıyoruz.

Aslına bakarsanız tıpkısının aynısı diyebileceğim Plantronics BackBeat FIT 3100’ü de incelemiştik, sitemizde ve kanalımızda videosu var, FIT 2100 için onun kafa kordunuyla birbirine bağlı ve kullanım süresi biraz daha yüksek olanı diyebiliriz.

Şık ve kaliteli bir kutusu var, üzerinde kullanım süresi, IP57 sertifikası gibi temel özellikleri vurgulanmış. Kulaklığın kendisi, kısa bir Micro USB şarj kablosu ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor içinden, 2 yıl garantili.

Askılı yapıda, hem tasarım hem de ses anlamında sporcuların odaklanıldığı bir kulaklık, bunu baştan söyleyelim. Hazneleri birleştiren kordon ve kulağınızı saran askı kauçuk malzemeden, tutucu, esneyen ama formunu da kaybetmeyen bir yapıda.



Askılı yapıda, hem tasarım hem de ses anlamında sporcuların odaklanıldığı bir kulaklık, bunu baştan söyleyelim. Hazneleri birleştiren kordon ve kulağınızı saran askı kauçuk malzemeden, tutucu, esneyen ama formunu da kaybetmeyen bir yapıda.

Askı kulak kepçesine gayet iyi tutunuyor, kafanızı istediğiniz kadar sallayın, düşürmek için inadına sallayın, başınız ağrıyor ama düşmüyor, en çok odaklandığı şeylerden biri bu zaten, spor esnasında, terlediğinizde düşmeyecek kulaklığınız.

Kulağın içine oturan kısımlar döner yapıda, yumuşak silikon bir malzemeden. Çevirip kulak kanalınıza en uygun pozisyonu buluyorsunuz, ayarı kaçmıyor pek, ne kadar iyi konumlandırırsanız, kanalı ne kadar iyi tutturursanız o kadar iyi ses demek oluyor. Sıvıya karşı dayanıklılığın önemli bir ayağını da bu silikon oluşturuyor.

Ter dedik, IP57 sertifikalı yani 1 metreye kadar sıvıya ve toza karşı dayanıklı. Ter topuğunuzdan çıksa da sorun değil, yağmurda sırıl sıklam oldunuz diyelim, o da sorun değil. Duşta kullanabilir misiniz, pek tavsiye etmediğimi baştan söyleyeyim. FIT 3100'de mesela su çok sıcaksa üzerindeki dokunmatik yüzeyler devreye girip müziği durdurabiliyordu, bunda da aynı şekilde sesi arttırıp kısabiliyor, her zaman değil, onun dışında bozuluyor mu, bozulmadı, çalışmayı sürdürüyor.

Dış yüzeyleri ayna gibi parlayıp dışarıdan dikkat çekmiyor, site görsellerinde mavi gibiler ama ışığına göre daha çok mor gibi, geçişli bir renk diyelim. PLT yazısını abartmamışlar, taraftarı olduğum bir şey.



Dış yüzeyleri ayna gibi parlayıp dışarıdan dikkat çekmiyor, site görsellerinde mavi gibiler ama ışığına göre daha çok mor gibi, geçişli bir renk diyelim. PLT yazısını abartmamışlar, taraftarı olduğum bir şey.

Evet, parlak yüzeyler çeşitli fonksiyonlara sahip. Sağ taraftaki bir buton, aç/kapayı bundan yapıyorsunuz. Bir defa basınca müzik duruyor, iki defa basınca geçiyor, üç defa basınca bir önceki müziğe geçiyor. Arama da cevaplayabiliyorsunuz, üzerindeki mikrofonlardaki gürültü engelleme fena çalışmıyor ama kaydettiği ses boğuk bir ses lakin aradığım kişilerin kimi sesin anlaşılır, net olduğunu söylerken kimi tersini söylüyor, kullandığınız operatör, karşınızdakinin kullandığı operatör, ahizesi, bunlar karşıya giden sesin kalitesini büyük ölçüde belirlediğinden performansı değişkenlik gösterebilir yani.

Aynı yüzeye 2 saniye basılı tutarsanız Siri ve Google Asistan çalışıyor. Sol taraftaki ise dokunamatik yüzey, bir defa dokununca ses yükseltiyor, basılı tutunca sesi kısıyor.



Uygulaması Android ve iOS destekli. Ana ekranda tahmini kalan kullanım süresini ve şarj yüzdesini görebiliyorsunuz. My Tap kısmından da soldaki dokunmatik yüzeye ses ayarı dışında görevler atayabiliyorsunuz, mesela bir defa basınca kronometre başlasın, şu parkuru kaç saniyede tamamlayabildiğimi bileyim veyahut Spotify listesi belirleyin, onu açsın gibi gibi, kullanışlı, beğendiğim bir detay.

Spiker dili belirlenebiliyor, Türkçe yok maalesef. Açtığınızda batarya durumu yüksekse yüksek, azaldıkça da orta, düşük bilgilendiriyor, bağlanan cihazları da söylüyor. Aynı anda iki cihaz bağlanabiliyor kulaklığa, yani bir tablet bir telefon düşünün, hangisinden ses gelirse geçiş yapmaya gerek kalmadan, uğraşmadan dinlemeye devam ediyorsunuz.

Teknik detaylar. Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanıyor kaynağa. Menzili Bluetooth standartları dahilinde 10 metreye kadar, araya birkaç duvar da koydum ben, fabrika verisini tutturdu. Stabilite anlamında Samsung Galaxy S9+ ile kullandım, kopma, kesilme veya biri gitti diğeri koptu, yok böyle şeyler yaşamadım, bu konuda tam not veririm FIT 2100'e. Gecikmesi düşük, dizi film izlerken ses dudak senkronizasyonunda kayma yok, arada gecikme var ama gayet düşük, genel ortalamadan çok daha iyi. Desteklediği standartlar itibarıyla arabada da durdur, başlat, sonrakine, öncekine geç gibi komutlar verebiliyorsunuz.



İçlerinde 13.5mm’lik büyük diyebileceğim sürücüler var, 20Hz-20KHz frekans aralığına ve 94dB hassasiyete sahipler, özetle FIT 3100 ile aynı sürücüler bunlar. S9+ ile kullandım, Spotify’da da müzik dinledim, kendi FLAC parçalarımdan da tükettim. Maksimum sesi orta-iyi arası, ben genelde %60-%70’in üzerinde kullandım, seste patlama çatlama, distorsiyon yok. Ses profili dengeli, tizler veya baslar baskın değil. Vokaller temiz vokaller, enstrümanların arasında ayrı bir yerleri olduğunu belli ediyorlar nispeten.

Baslar, tok sesler varlar ama öyle ben Rap dinleyeyim, Trap parçalarda gümbür gümbür ses istiyorum derseniz, FIT 2100’de öyle değil, kulağın dışında kaldığı için kulak içi kulaklıklardaki gibi bass seslere uygun bir ortam yok zaten. Rock parçalarda sesleri yeterince temiz buldum, distorsiyonlu gitar mesela güzel, davul iş görür gibi, zil sesleri güzel geliyor. Sahne performansı pek geniş değil, alan hissiyatı da, yön hissiyatı da aynı minvalde. Şunu dinleme bunu dinleme bu kulaklıkla diyemeyiz tabii ama baslı, tok sesli parçalar yine dinlenir ama vokal ağırlıklı parçalardan, rock parçalardan, podcast dinliyorsanız podcast’lerden daha çok keyif alırsınız.

Tek bir parça ama her iki haznede de 110mAh batarya var, FIT 3100 ile karşılaştırınca 3100 daha kalın aslında ama 20mAh daha fazla batarya sığdırılmış 2100'e. Çantası yok, kablosuyla, telefonunuzun olur, tabletinizin olur şarj adaptörüyle şarj ediyorsunuz. 7 saate kadar kullanım süresi vaadedilmiş, ben dediğim gibi %50-%70 civarlarında kullandım sürekli, 6 saat civarında bir süre elde ettim. Gerçek kablosuz, yani arada bir bağlantı olmayanların çoğundan daha yüksek bir süre bu, kullanıma göre değişir tabii ama birkaç tempolü günü çıkardı bende.

Konfor çok önemli. Özetle rahat, şöyle detaylandırayım. Genelde 2 saatlik kullanımlar yaptım, temas noktalarında ağrı yapmadı bende. Kordonu kafama değmiyor, güvensizlik yaratmadı lakin saçınız uzunsa, topuzunuz varsa mesela kordon oturuyor ve kafanızla daha bütün bir hale geliyor. Kulaklık askıları düşmez bu dedirten hissiyatı veriyor zaten ama kordon bu hissiyatı katlıyor. FIT 3100’de sağ sol ayrı parçalar olduğu için belki kaybedersiniz, kaybetmeye daha müsait ama bunu kaybetmek, düşürmek zor.



Konfor çok önemli. Özetle rahat, şöyle detaylandırayım. Genelde 2 saatlik kullanımlar yaptım, temas noktalarında ağrı yapmadı bende. Kordonu kafama değmiyor, güvensizlik yaratmadı lakin saçınız uzunsa, topuzunuz varsa mesela kordon oturuyor ve kafanızla daha bütün bir hale geliyor. Kulaklık askıları düşmez bu dedirten hissiyatı veriyor zaten ama kordon bu hissiyatı katlıyor. FIT 3100'de sağ sol ayrı parçalar olduğu için belki kaybedersiniz, kaybetmeye daha müsait ama bunu kaybetmek, düşürmek zor.

FIT 3100'de şarjı bitince kendi haznesine takarsınız, 15 dakikada 1 saat kullanım süresi kazanırsınız, FIT 2100'de öyle bir hazne yok, yanınızda bir tane powerbank taşıyabilirsiniz, aynı şekilde 15 dakika şarjla 1 saat daha kullanıyorsunuz.



Hareket halinde olduğunuz için etrafınızdan, sağdan soldan gelenden haberdar olmanız gerek, bu yüzden Plantronics tipleri, yani o turuncu kısımları Always Aware, yani etrafınızın farkında olmanızı sağlayacak şekilde tasarlamış, bu da izolasyonun çok zayıf olması demek, sesi sonuna kadar açarsanız dışarıdaki sesi büyük oranda kesebilirsiniz ama her şekilde dışarıdan gelen seslere açık, her türlü her şeyden haberdar oluyorsunuz, dışarı sızan ses de fazla, daha doğrusu toplam sese göre oranı fazla, toplu taşımaya da pek uygun olduğunu düşünmüyorum. Spor salonunda da ortamın sesini almaya müsait yine, zaten kutusunda “Built for Outdoors” yani “Dış mekan/açık hava kullanımı için” şeklinde bir ibare var.

Plantronics BackBeat FIT 2100. Kablosuz olsun, spor yaparken, terlediğimde bozulmasın, kulağımdan düşmesin, bir yandan da beni kulakiçi kulaklıklardaki gibi dünyadan izole etmesin, etrafımı duyabileyim diyenlere uygun bir şey çıkmış ortaya. Kısaca amacı doğrultusunda iyi hizmet veriyor mu, veriyor. FIT 3100 mü yoksa FIT 2100 mü diye soracak olursanız, benim ihtiyaçlarım doğrultusunda 3100. 2100 istediğinizde boynunuza alabileceğiniz, kaybolması daha zor, saçınız uzunsa, topuzunuz varsa kafanıza daha kolay oturacak bir tasarıma sahip, kullanım süresi ve aynı anda iki cihaza bağlanabilme gibi artıları da var.

FIT 3100 600TL civarındayken FIT 2100 400TL civarında, yurtdışı fiyatı 100 dolar aslında, ülkemize özel fiyatlandırma yapıyorlar, Plantronics’in takdir ettiğim bir jesti bu. Özetle, bir sporcuysanız, bunun üzerine kurulu, alanında iyi bir kulaklık arıyorsanız bu iki kulaklığa da mutlaka bakın derim.