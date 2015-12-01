Korsan İçerikten Multimilyoner Olan Adam: Kim Dotcom

İnternet dünyasının son yıllardaki yükselişi birçok başarı hikayesini beraberinde getirmiş olsa da, bunların hiçbiri Kim Dotcom’un akıl almaz yükselişi kadar ilgi çekici değil. Korsan içerikler sayesinde milyonlarca dolar kazanan ve birçok dev firmayı karşısına alan Dotcom, defalarca tutuklanmış ve suçlu bulunmuş olsa da hala özgürce dolaşmaya ve lüks bir hayat yaşamaya devam ediyor. Peki dev firmaları ve hatta hükümetleri karşısına aldığı halde her seferinde hapisten kurtulmayı başaran ve hatta kendi davasını savunmak için siyasi parti kuran bu adam kim?

1974 yılında Almanya’da doğan ve asıl adı Kim Schmitz olan Kim Dotcom, gençlik yıllarından beri güvenlik birimleriyle sorun yaşayan bir hacker, internet girişimcisi ve politik lider. Henüz 20 yaşına bile gelmemişken NASA, Pentagon ve Citibank’ı hacklediğini iddia ederek üne kavuşan Dotcom, ilk olarak 1994 yılında Alman polisi tarafından tutuklandı ve veri casusluğu suçundan hapse mahkum edildi. Ancak Dotcom’un davranışlarını gençlik hataları olarak gören hakim o zamanlar yasal olarak yetişkin bile olmayan Kim’in cezasını erteledi. Güvenlik birimleriyle olan bu ilk karşılaşmasından herhangi bir yaptırımla karşılaşmadan sıyrılan Dotcom bundan cesaret almış olacak ki, takip eden yıllarda gitgide daha büyük oynamaya başladı ve sonunda kendisini multimilyoner yapacak olan büyük vurgunu gerçekleştirdi.

Dotcom Balonu Sayesinde Milyoner Olmayı Başardı

Teknoloji ve internet sektörlerine yatırım yapan risk sermayesi şirketlerinin yatırımlarının karşılığını alamayınca bir anda bu sektörlerden çekilmesiyle oluşan ve ekonomi dünyasında Dotcom Balonu olarak bilinen büyük mali dalgalanma sırasında harekete geçen Kim, Letsbuyit.com’a 50 milyon dolar yatırım yapacağını duyurarak firmanın hisse değerlerini yükseltmesinin hemen ardından kendi hisselerini sattı ve bu hamlesi sayesinde 1.5 milyon dolar elde etti. Kendisini milyoner yapan bu krizden esinlenerek soyadını Dotcom olarak değiştiren Kim, finans dünyasının kurallarını çiğneyen bu hamlesi yüzünden yargılandı ve 2003 yılında zimmetine para geçirme suçundan hapse mahkum edildi. Ancak verilen bu ceza da ertelendi ve Dotcom’un Hong Kong’a kaçmasına imkan sağladı. Kim Dotcom’a asıl başarısını kazandıran ve dünya gündemine getiren ise Hong Kong’ta kurduğu veri depolama ve paylaşım sitesi Megaupload oldu.

En iyi döneminde dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri sıralamasında 13. sıraya kadar yükselen ve bir dönem dünya internet trafiğinin yüzde dördünü oluşturan Megaupload, günlük 50 milyondan fazla ziyaretçiye ulaştı ve yıllar içinde Kim Dotcom’a yaklaşık 175 milyon dolar gelir sağladı. Dizi, film, oyun ve yazılımların korsan paylaşımı için internet kullanıcılarının bir numaralı adresi haline gelen Megaupload’un eğlence sektörüne zararı ise neredeyse yarım milyar doları buldu.

Amerikan ekonomisinin bel kemiği olan eğlence sektörüne verdiği bu zarar yüzünden kendisini FBI’ın odağında bulan Megaupload, 2012 yılında FBI tarafından kapatıldı ve başta Kim Dotcom olmak üzere firma yöneticileri hakkında online korsanlık, telif hakları ihlali ve para aklama suçlarından yasal süreç başlatıldı.

Megaupload kapatılınca Mega’yı kurdu

Yaptığı mali katkılar ve yerel politikacılarla kurduğu ilişkiler sayesinde Yeni Zelanda’da yaşama hakkı kazanan Dotcoum’un ülkedeki malikanesi Megaupload’un kapatılmasının ardından basıldı ve Dotcom tutuklanarak tüm mal varlığına el konuldu. Bu dönemde değerleri 17 milyon doları bulduğu söylenen kişisel varlıklarına polis tarafından el konulan ve 175 milyon dolarlık banka hesabı dondurulan Kim Dotcom için yolun sonuna gelindiği düşünülmüş olsa da, hükümet birimlerini atlatma konusunda artık uzman haline gelen Dotcom bu suçlamalara da karşı koydu ve avukatlarının sıkı savunması sonrası bir kez daha hapisten kurtulmayı başardı. Amerika’da suçlu bulunan Dotcom’un ABD’ye iadesi için açılan dava devam ediyor olsa da, Yeni Zelanda’da açtığı davaları kazanan Dotcom yıllardır özgür bir şekilde yaşamaya ve lüks hayatının tadını çıkarmaya devam ediyor.

Üstelik tüm bu yaşananlara rağmen geri adım atmayan Dotcom, bir yandan kendisine yöneltilen suçlamalarla uğraşırken bir yandan da kendisiyle ilgili bir müzik albümü yapmaktan ve İnternet Partisi adını taşıyan siyasi bir parti kurmaktan da geri kalmadı. Megaupload’un kapanması sonrası da boş durmayan Dotcom, Megaupload’un kapatılmasından tam bir yıl sonra yeni bulut depolama servisi Mega’yı kurdu. Üstelik kullanıcılar tarafından Mega’ya yüklenen dosyaların yükleme sırasında şifreleniyor olması, yeni servisin Megaupload’da olduğu gibi hükümet birimleri tarafından incelenmesini neredeyse imkansız hale getirdi.

ABD hükümeti ve FBI, birçok suçtan suçlu bulunan Kim Dotcom’un ABD’ye iadesi için çalışmalarını sürdürüyor olsalar da, hapisten kurtulma uzmanı haline gelen Doctom önümüzdeki yıllarda da lüks hayatını özgürce sürdürecek gibi görünüyor.

Bu yazı DH+ editörü Erhan Tan tarafından yazılmış ve derginin Şubat sayısında yayınlanmıştır.