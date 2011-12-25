Korsanla mücadele yasasına verdiği destek GoDaddy'ye pahalıya patladı

Ülkemiz açısından henüz herhangi bir etkisi olmasa da ABD Senatosu'nda üzerinde çalışılan bir yasa şu günlerde fırtınalar kopmasına neden oluyor. SOPA adı verilen Stop Online Piracy Act yani Çevrimiçi Korsan Hareketleri Durdurma yasası senatonun oylamasına sunulmak üzere gün sayıyor. Sansür karşıtı grupların yoğun baskısına rağmen bir kaç kez geri çekilen tasarı Noel tatili sonrası tekrar görüşülecek.





Bildiğimiz anti-korsan yasalarından farklı olarak bu yasa ABD sınırları içerisinde faaliyet gösteren yabancı kaynaklı siteler ve hizmet sağlayıcılar dahi olsa herhangi bir telif hakkı ihlali olduğunda daha kolay soruşturulmasını sağlıyor. Ayrıca hak kaybına uğradığını iddia eden kurumlar da bu davalara müdahil olabiliyor, tazminat isteyebiliyor. PayPal gibi platformlardaki hesaplarına el konulabiliyor.





Örneğin bir domain altında verilen bir linkten ötürü hak ihlal edildiğinde sadece sahibi değil domaini sağlayan şirket de soruşturma kapsamına giriyor. Tasarı uluslararası boyutlarda müdahale hakkı kazandığı için büyük tepkilere maruz kalıyor.





Sansür karşıtı gruplar yasayı destekleyen firmalara da savaş açmış durumda. Dünyanın en büyük domain ve hosting sağlayıcısı GoDaddy, kısa süre önce SOPA teklifini desteklediğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra protestolara sahne olan GoDaddy, domain iptali gibi olumsuzluklarla karşılaştı.





Araştırmalara göre son 5 gün içinde GoDaddy 130 000 yeni domain sattı ve 71 000 domaini dışarıdan transfer etti. Ancak 67 000 domain dışarıya transfer edildi ve 114 000 domain de silindi. Sadece dün silinen domain sayısı 21054. GoDaddy bu dönemde 20 000 domain kar etmiş oldu. Firma en son iki yıl önce bu kadar düşük bir oranda kar etmişti. Protestocular 29 Aralık'ı da GoDaddy Bırakma Günü ilan etti. O tarihte de büyük meblağlarda domain kaybı olacağı belirtiliyor.





GoDaddy bir süre sonra tehlikenin farkına vardı ve geçtiğimiz Cuma günü tasarıyı desteklemediğini duyurdu. Seçilmiş müşterileri ise tek tek telefonla arayarak desteğini çektiğini belirtiyor. Buna rağmen protestocuları ikna edemedi. GoDaddy toplamda 32 milyon domain satmış durumda ve bu olaylar sonrası oldukça büyük zararlar göreceği tahmin ediliyor.





SOPA tasarısı muhtemelen yeni yılda görüşülmeye başlanacak. Eğer kabul edilirse internetin öleceği yorumları dahi yapılıyor. Bunun ülkemize etkisini ise yasanın çıkışından sonra daha net olarak görebileceğiz.