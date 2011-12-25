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Korsanla mücadele yasasına verdiği destek GoDaddy'ye pahalıya patladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemiz açısından henüz herhangi bir etkisi olmasa da ABD Senatosu'nda üzerinde çalışılan bir yasa şu günlerde fırtınalar kopmasına neden oluyor. SOPA adı verilen Stop Online Piracy Act yani Çevrimiçi Korsan Hareketleri Durdurma yasası senatonun oylamasına sunulmak üzere gün sayıyor. Sansür karşıtı grupların yoğun baskısına rağmen bir kaç kez geri çekilen tasarı Noel tatili sonrası tekrar görüşülecek.

Bildiğimiz anti-korsan yasalarından farklı olarak bu yasa ABD sınırları içerisinde faaliyet gösteren yabancı kaynaklı siteler ve hizmet sağlayıcılar dahi olsa herhangi bir telif hakkı ihlali olduğunda daha kolay soruşturulmasını sağlıyor. Ayrıca hak kaybına uğradığını iddia eden kurumlar da bu davalara müdahil olabiliyor, tazminat isteyebiliyor. PayPal gibi platformlardaki hesaplarına el konulabiliyor.

Örneğin bir domain altında verilen bir linkten ötürü hak ihlal edildiğinde sadece sahibi değil domaini sağlayan şirket de soruşturma kapsamına giriyor. Tasarı uluslararası boyutlarda müdahale hakkı kazandığı için büyük tepkilere maruz kalıyor.

Sansür karşıtı gruplar yasayı destekleyen firmalara da savaş açmış durumda. Dünyanın en büyük domain ve hosting sağlayıcısı GoDaddy, kısa süre önce SOPA teklifini desteklediğini açıklamıştı. Bu açıklamadan sonra protestolara sahne olan GoDaddy, domain iptali gibi olumsuzluklarla karşılaştı. 

Araştırmalara göre son 5 gün içinde GoDaddy 130 000 yeni domain sattı ve 71 000 domaini dışarıdan transfer etti. Ancak 67 000 domain dışarıya transfer edildi ve 114 000 domain de silindi. Sadece dün silinen domain sayısı 21054. GoDaddy bu dönemde 20 000 domain kar etmiş oldu. Firma en son iki yıl önce bu kadar düşük bir oranda kar etmişti. Protestocular 29 Aralık'ı da GoDaddy Bırakma Günü ilan etti. O tarihte de büyük meblağlarda domain kaybı olacağı belirtiliyor.

GoDaddy bir süre sonra tehlikenin farkına vardı ve geçtiğimiz Cuma günü tasarıyı desteklemediğini duyurdu. Seçilmiş müşterileri ise tek tek telefonla arayarak desteğini çektiğini belirtiyor. Buna rağmen protestocuları ikna edemedi. GoDaddy toplamda 32 milyon domain satmış durumda ve bu olaylar sonrası oldukça büyük zararlar göreceği tahmin ediliyor.

SOPA tasarısı muhtemelen yeni yılda görüşülmeye başlanacak. Eğer kabul edilirse internetin öleceği yorumları dahi yapılıyor. Bunun ülkemize etkisini ise yasanın çıkışından sonra daha net olarak görebileceğiz.

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eulogy 7 yıl en beğenilen

Dünyada bu kadar çok adaletsizlik varken (gelir adaletsizliği,serbest görünen piyasa ekonomisi vs vs ) film endüstrisinin, müzik endüstrisinin vb yine bir o kadar adaletsiz haklarını savunmayı akla ve dile getirmek ne derece dürüstçe düşünmek lazım.
Dünyada bu kadar çok adaletsizlik varken (gelir adaletsizliği,serbest görünen piyasa ekonomisi vs vs ) film endüstrisinin, müzik endüstrisinin vb yine bir o...
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artenis 7 yıl joven
joven

Kıvırmıya gerek yok mp3 mkv avi oyun ve bilimum programlar vs.vs. Herkes bir şekil illegal kullanıyor
Birde kalkmış bu yapılanları engel olmak isteyenlere savaş açılıyor vay efendim neymiş özgürlük ve
Hak ihlali geçelim efendim geçelim bir kere bunları bizim asıl mücadele etmemiz gereken
İllegal yollarla elde edilen uygulamaları savunmak değil bu piyasanın fiyat politikasına nasıl
bir çözüm buluruz

Sorunun cevabı son cümlende, fiyat politilkasına çözüm KORSANDIR,

Bütün korsan kesilse Orijinal Fİlm yada Oyun 5dolar mı olacak sanıyorsun, böyle ütopik fikirlerniz kendinize kalsın lütfen,

Ayrıca sermaye sahiplerinin (para babalarının) lisanslı ürünlerini ile sanki çok adil işler yapan firmalarmış kılıfına sokmak gibi anlaşılıyor...

Korsansız bir dünya asla olamaz,
Aslında korsan kulağa kötü geliyor Özgürlüksüz ve Ortak Lisanssız Dünya Asla Düşünülemez , daha iyi
jovenKıvırmıya gerek yok mp3 mkv avi oyun ve bilimum programlar vs.vs. Herkes bir şekil illegal kullanıyorBirde kalkmış bu yapıla...
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Sanat Günesi 7 yıl
Arkadaşlar adaletsizlik var ama bu adaletsizliğin sebebi yazılımcı-donanımcı firmaların ta kendisidir.Sen bir oyunu-prog 60-90 liraya satarsan 100 kişiden 10 tanesi orjinal alır ve kazanacağınız 100 lira olur ama sen o oyunu programı herneyse artık 10 liradan satarsan 100 kişiden 90 tanesi alır sen 200 lira kazanırsın ;) Korsana karşı olan kişi pc sevdalısı değildir menfaatçidir.Bilgisayarda gerekli en az 10 program var hepsine 50'ER lira saysak maaşımız yetmez.Benin oynadığım favorim 5 oyun var mesela hepsini orginal almaya kalksam alamam.Bileşenler deseniz onlarda çok pahalı eee adam gidipte 3000 liraya zar zor topladığı pcye orginal oyun-prog. alırmı ? almaz ;)tv izleyeceksin tv kartı uydu 300 lira oyun oynacaksın her ay oyun çıkıyor artık 100 lira oo temizlik programları işletim sistemleri derken yazılıma müziğe filme ve programa 1 yılda 1000 lira veren kaç kişi vardır ya da kaç kişi verebilir.? Aç gözlülük bunlarınki zaten paramız olsa crack ile bilmem ne ile uğraşmak niye.Korsan kullanıcılar olmasa o programlar bu kadar satmaz onları deneyen test eden destekleyen bir nevi reklamlarını yapan insanların en az yarısı korsancılar.Microsoftun daha iyi performans vermesi için reg. ayarları vs bulan adamlar korsancı değilmi :) Ellerindeki ciroların milyar dolarların değerini bilsinler bence son kullanıcıya(korsan kullanan 100/60lık kesim) savaş açmak onların sonu olur. Yemez bence...
Arkadaşlar adaletsizlik var ama bu adaletsizliğin sebebi yazılımcı-donanımcı firmaların ta kendisidir.Sen bir oyunu-prog 60-90 liraya satarsan 100 kişiden 10 ta...
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deadric 7 yıl
Bunun lamı cimi yok. Kimse kendini kandırmasın. Ben bunu bu fiyata satıyorum, ister al ister alma!

Zaten bu firmalar öğrenme amaçlı yada eğlence amaçlı programların korsan kullanımına göz yumuyor. Yoksa bu işten para kazandığınızı anladıklarında biniyorlar tepenize.

Bir de işin dini boyutu var. Ben çok inançlı biri sayılmam ama bir arkadaşım sırf bu yüzden ubuntu kullanıyor ve hiç korsan film müzik indirmiyor, dizileri bile sadece yayınlandığı kanalın sitesinden izliyor izlemek isterse. Mantıklı düşünen ve müslüman olduğunu iddaa eden birinin yapması gereken de budur bence.

Not: Yapabildiğim ölçüde open source kullanıyorum ama istediğim şey free yoksa korsanın dibine vuruyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri
Korsan illegaldir ve suçtur, emek hırsızlığıdır. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Maddi güç ile de alakası yok. Siz paranız yetmiyor diye gidip alamadığınız arabayı çalıyor musunuz yoksa gidip alternatif olan daha ucuz işinizi gören bir şeyimi alıp kullanıyor sunuz? Örneğin bedava bir araç olan GIMP le yapacağın bir işi lisanssız photoshop kullanarak yapıyorsan suç işliyorsun demektir. Yaptığın iş son model bir araba çalıp dolaşmak.Malesef insanlar hala elle tutamadıkları şeylere para vermeye hazır değiler. Adam gidiyor iphone a 1500+ lira veriyor, samsung a 1500 lira veriyor ama marketten yazılım almıyor gidiyor korsan kullanmak için jailbreak yapıyor (özel settingsler için yapılandan bahsetmiyorum) veya appmarket kullanıyor. Lan 1500 liraya telefon almışsın 1$ yazılıma vermiyorsun. Niye aldın o zaman o telefonu? Hava atmak için mi?

saçma sapan bir yorum bu bence, antivirüs firmalarının, yeni versiyonları satmak için virüs yazdıklarını bilmeyen mi var? oyunların, programların v.s. yeni versiyonlarını donanımın, play station, xboxun yeni modelini satmak için yaptıklarını bilmeyen mi var? ben 3.000 tl verip pc alıyorsam, paşa paşa her amaçlı kullanım sağlayan şekilde desteklenmesi gerekiyor, grafik,tasarım,video edit,os,virus vs. vs. tamamı icinde gelmeli, 3.000 degil 4.000 e satsınlar tamam diyelim, ama al bak bu kadar ucuz deyipte, sonra şu lazım bu lazım diyerek insanları düdüklemenin anlamı ne?, 10 yaşında bir çocuk derslerini yapabilmek adına bilgisayar alırken nerden bilsin virüs programına, office e para vericeğini? altı üstü bir dönemde en fazla 2 kez powerpoint sunu hazırlıycak bir çocugun, kendim yapmalıyım, internet cafe de yaptırıyorum ama ben hiç öğrenmiyorum deyişindeki harikalıgı, önüne 250 300 dolarlık engel koyupta hevesini gursağına tıkmanın anlamı ne?
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Rubisco 7 yıl
Neoliberalism as Waterbaloon
vimeo.com/...
Korsan işi de bunun aynısı, sadece bütün ekonomi boyutunda değil biraz daha küçük ölçekte. Korsanı engelleyerek heryeri sıkıştırmaya çalışarak gelirlerini arttıramazsın bu kadar basit. Yukarda arkadaş yazmış, 1500tl lik telefon alıp 1$ yazılıma vermeye mi çekiniyorsun, kabul edilebilir bakış açısı. Tutup 50$ istenirse dur orda derim ben kendi açımdan. Programın ne kadar hayati ile olduğu benzer başka program olup olmadığı önemli vs.
Taa eskiden antivirüsler kaç paraydı şimdi ne kadar? Gidip bunların lisansını satın alan yokmu bizim memlekette bile? Benim etrafımda var, çok iyi kullanıcı değil, bi şekilde zarar görmüş, 15lira senede veririm nolcak yaa diyo. Eskiden 100$ gibi fiyat isteyenler vardı.
Yukarıda oyunlar için de denilenler doğru, bi ara yeni çıkan oyunların hepsi görece makul diyebileceğin fiyatlara satılıyordu. Şimdi herkez benim oyunum bu kadar eder derdinde, bunun prestiji var derdinde, PR iyi yapılda biraz daha pahalıya satalım derdinde. 30-50$ yaparsan eğer, bunun içinde emek arge zman vs. hepsi var anlıyorum, ama talep çok var. Yok anam 1 kuruş indirmem dersen herkez kopyanın peşine düşer bunda anlamayacak bişey yok, kuru kuru neoliberalizm savunuculuğu ile aynı şeydir bu. Linkdeki videoyu tekrar izleyin.
SOPA açısından, ABD'de seçimler geliyor, mutlaka böyle büyük bi balığı kabul ediceklerdir. Belki tam olarak kabul edilip yasalaşıp uygulanması açısından ağır aksak gidilir ama işin seçim yüzü var.
Diğer taraftan SOPA ile, herhangi bir mahkeme kararı vs. gibi bişeye gerek olmayacak. Sadece şüphe/söylenti bile yeterli olacak. Filanca filanca sitede illegal aktivite var, kıralım kafalarını şerefsuzlerin dedin mi tamamdır, direk engelleme peşine girecekler. Öyle ki bu iş onlara ayrı bi gelir kapısına bile dönüşebilecek: Sitenin devamlılığını istiyosan haracını verecen kardeşim yoksa çökeriz üstüne diyebilecekler el altından.
Bunun bide TRAFİK FİLİTRELEME kısmı var, oooo kadar büyük bi trafiği nasıl filitreleyecekler kontrol edicekler içine bakıp onay vericekler çok ilginç orası. Bunun için çok çok çok büyük bi donanım ağı lazım. Yani olay sırf site bloklamayla ilgili değil trafik filitrelemesi, bi tür 24 saat trafik kamerası gibi. Ama o kadar büyük bi trafiği sürekli inceleyip kontrol etmek dediğim gibi devasa donanımlar gerektirir, bunun altından kalkabilecek kimse yok.
Bu kadar büyük bişey esasen ancak ANA Omurga üstünden kontrol ile olabilir, Tier 1 network bazında. Onda da kontrol için felaket donanım gerektirir. Bu kadar büyük bi olayın içine kimse giremez bence.
Şüpheye / dedikoduya göre DNS bazlı engelleme yapmak şimdilik daha çok işlerine gelen bişey. Ancak daha şimdiden SOPA'nın engellemelerine karşılık 2 tane farklı çözüm var, bi tanesi firefox için eklenti.
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Sanat Günesi 7 yıl
Parası olan konuşuyor ... Tok açın halinden ne anlar ki.Çok bilmiş korsana karşı olan arkadaşlara sözüm adamın parası yoksa program kullanmayacakmı ? oyun oynamayacakmı ? film izleyip,, müzik dinelemeycekmi ? İnternete zaten ayda 60 lira veriyorum, birde her kullandığım programa para verirsem aç kalırım.Siz şunumu demek istiyorsunuz para olan konuşsun işini görsün olmayan pc alsın sadece word mü kullansın ???? Millet internet faturasını zor ödüyor siz ülkenin durumunu göz önünde bulunduruyormusunuz ahkam keserken ?
Siz istiyorsunuz ki internet pc işi zenginlere kalsın öylemi ? parası olmayan win 98 kullansın hatta size ne öylemi ? Bu kadar bencil olmayın. Tüm programlar yabancıların neredeyse dolar ülkemizde ne kadar o batıda ne kadar ?? onlar alailir belki ama biz alamıyoruz. İnadına korsan
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DH Misafiri 7 yıl
Korsan illegaldir ve suçtur, emek hırsızlığıdır. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Maddi güç ile de alakası yok. Siz paranız yetmiyor diye gidip alamadığınız arabayı çalıyor musunuz yoksa gidip alternatif olan daha ucuz işinizi gören bir şeyimi alıp kullanıyor sunuz?
Örneğin bedava bir araç olan GIMP le yapacağın bir işi lisanssız photoshop kullanarak yapıyorsan suç işliyorsun demektir. Yaptığın iş son model bir araba çalıp dolaşmak.
Malesef insanlar hala elle tutamadıkları şeylere para vermeye hazır değiler. Adam gidiyor iphone a 1500+ lira veriyor, samsung a 1500 lira veriyor ama marketten yazılım almıyor gidiyor korsan kullanmak için jailbreak yapıyor (özel settingsler için yapılandan bahsetmiyorum) veya appmarket kullanıyor. Lan 1500 liraya telefon almışsın 1$ yazılıma vermiyorsun. Niye aldın o zaman o telefonu? Hava atmak için mi?
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Sanat Günesi 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Korsan illegaldir ve suçtur, emek hırsızlığıdır. Kendimizi kandırmaya gerek yok. Maddi güç ile de alakası yok. Siz paranız yetmiyor diye gidip alamadığınız arabayı çalıyor musunuz yoksa gidip alternatif olan daha ucuz işinizi gören bir şeyimi alıp kullanıyor sunuz?

Örneğin bedava bir araç olan GIMP le yapacağın bir işi lisanssız photoshop kullanarak yapıyorsan suç işliyorsun demektir. Yaptığın iş son model bir araba çalıp dolaşmak.

Malesef insanlar hala elle tutamadıkları şeylere para vermeye hazır değiler. Adam gidiyor iphone a 1500+ lira veriyor, samsung a 1500 lira veriyor ama marketten yazılım almıyor gidiyor korsan kullanmak için jailbreak yapıyor (özel settingsler için yapılandan bahsetmiyorum) veya appmarket kullanıyor. Lan 1500 liraya telefon almışsın 1$ yazılıma vermiyorsun. Niye aldın o zaman o telefonu? Hava atmak için mi?



Hırsız sensin insaf hırsızın hemde !! verdiğin örnekle bu birmi ? kapitalizmin hüküm sürdüğü dünyada imkanım olsa yakalanmayacağımı bilsem gider zenginin arabasını çalarım evet hatta gasp ederim ihtiyacım kadar olanı. Asgari ücret kaç para biliyormusun sen ????? parası olanlar rahat yaşayacak,basacak parayı ohh.EEEE olmayanlar ??? onları düşünüyormusun ??? Sen çalana değil,çaldırana bak önce yargısız infaz yapma !!! ekmek çalanla - ev soyan dolandırıcı olan birmi ??? arasında fark var değilmi ekmek en doğal ihtiyaç ??? Bilimden , teknolojiden faydalanmakta benim en doğal hakkım ! Eğer birilleri benim cebimdeki paraya bakmadan yüksek fiyatlarda ürün satıyorsa bende onun cebindeki milyon hatta milyardolarlara bakar içlenir ve çalarım !!! korsan kullanırım.
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deadric 7 yıl
Sürümden kazanmayı istemiyorlar nedense. Akıllı telefonlardaki 1$ lık oyunlardan milyon dolarlar kazanan örnekler var. Yani bir çok oyunu 1-10 dolar seviyesinde olsa alırım. Tabi ki steam üzerinden. Buradaki açgözlü çakallara para yedirmek istemem.
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Sanat Günesi 7 yıl
Arkadaşlar adaletsizlik var ama bu adaletsizliğin sebebi yazılımcı-donanımcı firmaların ta kendisidir.Sen bir oyunu-prog 60-90 liraya satarsan 100 kişiden 10 tanesi orjinal alır ve kazanacağınız 100 lira olur ama sen o oyunu programı herneyse artık 10 liradan satarsan 100 kişiden 90 tanesi alır sen 200 lira kazanırsın ;) Korsana karşı olan kişi pc sevdalısı değildir menfaatçidir.Bilgisayarda gerekli en az 10 program var hepsine 50'ER lira saysak maaşımız yetmez.Benin oynadığım favorim 5 oyun var mesela hepsini orginal almaya kalksam alamam.Bileşenler deseniz onlarda çok pahalı eee adam gidipte 3000 liraya zar zor topladığı pcye orginal oyun-prog. alırmı ? almaz ;)tv izleyeceksin tv kartı uydu 300 lira oyun oynacaksın her ay oyun çıkıyor artık 100 lira oo temizlik programları işletim sistemleri derken yazılıma müziğe filme ve programa 1 yılda 1000 lira veren kaç kişi vardır ya da kaç kişi verebilir.? Aç gözlülük bunlarınki zaten paramız olsa crack ile bilmem ne ile uğraşmak niye.Korsan kullanıcılar olmasa o programlar bu kadar satmaz onları deneyen test eden destekleyen bir nevi reklamlarını yapan insanların en az yarısı korsancılar.Microsoftun daha iyi performans vermesi için reg. ayarları vs bulan adamlar korsancı değilmi :) Ellerindeki ciroların milyar dolarların değerini bilsinler bence son kullanıcıya(korsan kullanan 100/60lık kesim) savaş açmak onların sonu olur. Yemez bence...
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Erreguay 7 yıl
kendimizi kandırmayalım korsan korsandır.
bende korsan win vs kullanıyorum. ama bunların korsan olduğunu biliyorum. özgür bişi kullanmak isteyen zaten linux kullanır.
şunu bilmek lazım ki oyun firmaları oyunlardan para kazanmazsa diablo yu daha çook seneler bekleriz oynamak için.
hoş çıkınca ben yine korsan alıcam çünki bi oyuna maaşımın 8/1 ini veremem...
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alpa07 7 yıl
haddini bilecen
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alito 7 yıl
evet bencede bu kadar kolay dava edilebilmenin önünü açacaklarsa internet sevimsiz ve soğuk bir hal alırki bu hiç iyi olmaz. bence Amerika'daki gerizekalılar akıllarını başlarına almalı ve bu SOPA saçmalığını bir kenara bırakmalılar. yoksa herşey daha kötü bir hal alacak. kaş yapayım derken göz çıkarmanın kimseye faydası olmaz.
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eulogy 7 yıl en beğenilen

Dünyada bu kadar çok adaletsizlik varken (gelir adaletsizliği,serbest görünen piyasa ekonomisi vs vs ) film endüstrisinin, müzik endüstrisinin vb yine bir o kadar adaletsiz haklarını savunmayı akla ve dile getirmek ne derece dürüstçe düşünmek lazım.
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