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    IBAN'a para transferinde çift aşamalı doğrulama zorunluluğu başlıyor

    İzinsiz para transferlerinin engellenmesi için para transferlerinde SMS ile doğrulama zorunluluğu 1 Haziran'da başlayacak. Artık para gönderirken alıcı bilgilerini girmek yeterli olmayacak.

    IBAN'a para transferinde çift aşamalı doğrulama zorunlu oluyor! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de para transferinde yeni dönem 1 Haziran’da başlıyor. İnternetten yapılan para transferlerinde SMS ile doğrulama zorunlu olacak.

    Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte siber riskler de artmaya başladı. Hackerlar, kurbanların telefonuna veya bilgisayarına sızarak parayı kendi hesaplarına transfer edebiliyor. Bunun önüne geçmek için para transferinde çift aşamalı doğrulamaya geçiliyor.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun talimatıyla 1 Haziran’dan itibaren internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden yapılacak para transferlerinde SMS doğrulaması sistemine geçilecek. EFT, havale ve FAST işlemlerinde artık yalnızca alıcı bilgisi yeterli olmayacak; cep telefonuna gelen SMS ile doğrulama yapılacak.

    SMS ile doğrulama sistemi; özellikle kimlik avı (phishing), sahte mobil uygulamalar, zararlı yazılımlar ve hesap ele geçirme girişimlerine karşı önemli bir önlem olarak görülüyor. Sözcü’nün haberine göre 1 Haziran’dan itibaren SMS ile doğrulama zorunlu olacak.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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