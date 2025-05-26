IBAN'a para transferinde çift aşamalı doğrulama zorunluluğu başlıyor

Teknolojinin yaygınlaşmasıyla birlikte siber riskler de artmaya başladı. Hackerlar, kurbanların telefonuna veya bilgisayarına sızarak parayı kendi hesaplarına transfer edebiliyor. Bunun önüne geçmek için para transferinde çift aşamalı doğrulamaya geçiliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun talimatıyla 1 Haziran’dan itibaren internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden yapılacak para transferlerinde SMS doğrulaması sistemine geçilecek. EFT, havale ve FAST işlemlerinde artık yalnızca alıcı bilgisi yeterli olmayacak; cep telefonuna gelen SMS ile doğrulama yapılacak.
SMS ile doğrulama sistemi; özellikle kimlik avı (phishing), sahte mobil uygulamalar, zararlı yazılımlar ve hesap ele geçirme girişimlerine karşı önemli bir önlem olarak görülüyor. Sözcü’nün haberine göre 1 Haziran’dan itibaren SMS ile doğrulama zorunlu olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı
Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir
Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük
69 Kişi Okuyor (23 Üye, 46 Misafir) 23 Masaüstü 46 Mobil
3551 kez okundu.
19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
para transferi, iban ve