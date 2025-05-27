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    Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi

    Yasadışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirkete ise TMSF'nin kayyum olarak atandığı bildirildi.

    Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi Tam Boyutta Gör

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin aktarımında kritik bir rol oynadığı tespit edildi. Şirketin faaliyetlerinin, ödeme sistemlerinin güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilerek, bu sabah saat 05.00 sularında Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı, arama, el koyma ve dijital inceleme işlemleri başlatıldı.

    Papara'ya yasa dışı bahis hamlesi

    Soruşturma kapsamında, örgüt lideri ve üyelerine ait olduğu belirlenen PPR Holding A.Ş. başta olmak üzere toplam 8 şirkete, ayrıca bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç ile 7 konut ve villaya yönelik mal varlığına el koyma kararı alındı. İstanbul nöbetçi sulh ceza hâkimliğince verilen kararla, PPR Holding A.Ş. ve diğer şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

    Başsavcılıktan açıklama

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı;

    “Cumhuriyel Başsavcılığımız’ca 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; Mevcut soruşturma dosyasında örgüt liderliğini Papara isimli ödeme kuruluşunun sahibi olan Ahmed Faruk KARSLI isimli şahsın yaptığı, bahse konu şahsın Papara Elektronik Para A.Ş. ile 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığı ve Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara isimli elektronik para ve ödeme hizmetleri üzerinden gerçekleştirdiğine yönelik değerlendirmelerin bulunduğu, Papara Elektronik Para A.Ş. nezdindeki hesapların yapılan kripto borsaları ve yasa dışı bahisle ilgili her bir transfer aşamasında ücret tahsil edilebildiği ve bu hesaplarla ilgili incelemenin sonradan yapılmasının bahis işlemlerini aksatmadığı gibi kuruluşun bahsi geçen işlemlerde gelir kazanmasını da sağladığı tespit edilmiştir.”

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    gun 3 gün önce

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    Barış Manço 3 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 5 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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